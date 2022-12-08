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Новини Війна
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Кулеба про зону безпеки навколо ЗАЕС: Рухаємось крок за кроком з МАГАТЕ

заес

Україна рухається крок за кроком у повному взаєморозумінні з МАГАТЕ до встановлення зони безпеки навколо Запорізької атомної електростанції.

Про це повідомив глава МЗС Дмитро Кулеба на спільному зі словацьким колегою Растіславом Качером брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми залишаємося у тісному контакті з Рафаелем. Безумовно, ми всі зацікавлені в тому, щоб всі ядерні, атомні електростанції, не лише Запорізька АЕС, перебували в безпеці. Цього надзвичайно важко досягнути, не зупинивши російські ракетні удари по території України, але ми рухаємося вперед крок за кроком у повному взаєморозумінні з МАГАТЕ. Але в дипломатії є таке правило, що ні про що не домовлено, поки все не домовлено", - пояснив міністр.

Читайте: Позиція Зеленського щодо ЗАЕС незмінна, станція має перейти під контроль "Енергоатома", там не повинно бути сторонніх, - Никифоров

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МАГАТЕ (709) Кулеба Дмитро (3604) Запорізька АЕС (1403)


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ніякої безпекової зони там не буде, на другий день після вихіду орів з АЕС, вони почнуть по ній гасити,- історія з Херсоном,- тоб то їх потрібно відігнати за раз на 100 км
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08.12.2022 17:05 Відповісти
Вова стратег можєт пойдешь в генштаб росскажешь
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08.12.2022 17:26 Відповісти
 
 