Кулеба про зону безпеки навколо ЗАЕС: Рухаємось крок за кроком з МАГАТЕ

Україна рухається крок за кроком у повному взаєморозумінні з МАГАТЕ до встановлення зони безпеки навколо Запорізької атомної електростанції.

Про це повідомив глава МЗС Дмитро Кулеба на спільному зі словацьким колегою Растіславом Качером брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми залишаємося у тісному контакті з Рафаелем. Безумовно, ми всі зацікавлені в тому, щоб всі ядерні, атомні електростанції, не лише Запорізька АЕС, перебували в безпеці. Цього надзвичайно важко досягнути, не зупинивши російські ракетні удари по території України, але ми рухаємося вперед крок за кроком у повному взаєморозумінні з МАГАТЕ. Але в дипломатії є таке правило, що ні про що не домовлено, поки все не домовлено", - пояснив міністр.

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