Вінницький завод під час війни постачав РФ деталі для ремонту військової техніки, - Офіс Генпрокурора
Одне з машинобудівних підприємств України продовжувало постачати до Російської Федерації деталі, які використовують для ремонту військової техніки.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал Офісу Генерального прокурора.
"За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється розслідування у кримінальному провадженні за фактом пособництва державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України). Досліджуються факти торгівлі українських підприємств з РФ та нелегальних поставок продукції для потреб військово-промислового комплексу держави-агресора", - йдеться в повідомленні.
За даними слідства, після початку повномасштабної військової агресії РФ проти України один із вінницьких машинобудівних заводів продовжив співпрацю із країною-агресором. В умовах воєнного стану керівництво заводу налагодило поставки комплектуючих для ремонту та обслуговування машинобудівної галузі. Це шестерні, секційні насоси, гідромотори, гідравлічне обладнання, які використовуються у військовій техніці.
"Для реалізації протиправної схеми залучено ряд підконтрольних суб’єктів господарювання, з використанням яких через Румунію, Туреччину та Казахстан ввозилися комплектуючі на територію РФ. З метою обходу фінансових обмежень та виведення безготівкових коштів з РФ використовувалися банківські рахунки, відкриті у фінансових установах країн ЄС", - зазначили в Офісі Генпрокурора.
Протягом 2022 року до РФ експортовано комплектуючі, які використовуються для ремонту військової техніки, на загальну суму понад 51 млн грн.
Правоохоронці провели обшуки в офісних приміщеннях групи компаній та за місцями проживання причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб. Вилучено фінансово-господарські документи, які підтверджують торгівлю з РФ.
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Реєстрація: 28.11.2022
Може, ризикнеш, раз так довго утримувався від реєстрації
тут написали https://interfax.com.ua/news/general/877165.html
Заброцкий Александр Павлович
http://www.vzta.com.ua/uk/node/5
Ще питання є?
Вразило хамство, бруд, кіоски МПЦ-ФСБ, жлобство місцевих таксистів та відмосфера ватності.
Дуже відрізняється на гірший бік Вінниця від інших міст західної України, в яких я був раніше і потім
Сам я з дніпропетровщини
Бермудський трикутник бруду на західній Україні
Але це не змінює суті, підарів багато ще в Україні.
чи це організував п,яний сторож
Тож ані при коричневій владі, ні при зеленої нікому не було до цього справи.
Якось фірма- імпортер в якій я працював продала продукцію для с/г українському контрагенту, трейдеру. Той в свою чергу продав ще одному. Останній поставив в ДНР/ЛНР. Нас звинуватили в торгівлі з ДНР/ЛНР. Ніби ми цю схему придумали і за всім стоїмо. Банально хотіли баблішки зрубити.
так що не вірю в цю історію з СБУ, проходив на власному досвіді. І те що в них є докази. Якщо суд визнає- тільки тоді. А до поки- це карточний блеф.
Я майже на 100% впевнений, що все що є в СБУ- це підтвердження факту поставки обладнанняв Румунію, крапка.