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Новини Агресія Росії проти України
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Вінницький завод під час війни постачав РФ деталі для ремонту військової техніки, - Офіс Генпрокурора

вінниця

Одне з машинобудівних підприємств України продовжувало постачати до Російської Федерації деталі, які використовують для ремонту військової техніки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал Офісу Генерального прокурора

"За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється розслідування у кримінальному провадженні за фактом пособництва державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України). Досліджуються факти торгівлі українських підприємств з РФ та нелегальних поставок продукції для потреб військово-промислового комплексу держави-агресора", - йдеться в повідомленні. 

За даними слідства, після початку повномасштабної військової агресії РФ проти України один із вінницьких машинобудівних заводів продовжив співпрацю із країною-агресором. В умовах воєнного стану керівництво заводу налагодило поставки комплектуючих для ремонту та обслуговування машинобудівної галузі. Це шестерні, секційні насоси, гідромотори, гідравлічне обладнання, які використовуються у військовій техніці.

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"Для реалізації протиправної схеми залучено ряд підконтрольних суб’єктів господарювання, з використанням яких через Румунію, Туреччину та Казахстан ввозилися комплектуючі на територію РФ. З метою обходу фінансових обмежень та виведення безготівкових коштів з РФ використовувалися банківські рахунки, відкриті у фінансових установах країн ЄС", - зазначили в Офісі Генпрокурора. 

Протягом 2022 року до РФ експортовано комплектуючі, які використовуються для ремонту військової техніки, на загальну суму понад 51 млн грн.

Правоохоронці провели обшуки в офісних приміщеннях групи компаній та за місцями проживання причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб. Вилучено фінансово-господарські документи, які підтверджують торгівлю з РФ.

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Автор: 

Вінниця (620) підприємство (233) державна зрада (1680) Офіс Генпрокурора (3245)


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Топ коментарі
+26
А назву підприємства і власника - не можна було тут написати?
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08.12.2022 17:52
+16
Дебіли Свинарчуки ввозили для ВСУ запчастини, яких не виробляли у нас, а ці потвори забезпечували окупанта. Є різниця?
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08.12.2022 18:33
+13
Має бути розстріл за таке.
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08.12.2022 18:00
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ох вже т1 свинарчук1
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08.12.2022 17:52 Відповісти
Ублюдки
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08.12.2022 18:54 Відповісти
з дуба впав ? Свинарчуки привозіли з россії помогали нашій армії. а ці помогають кацапам.
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08.12.2022 21:29 Відповісти
А назву підприємства і власника - не можна було тут написати?
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08.12.2022 17:52 Відповісти
А хто у нас з Вінниці і займається ремонтом військової техніки? Всі зрозуміли? Тому й не кажуть
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08.12.2022 17:57 Відповісти
А хто? Назву та власника напишіть.
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08.12.2022 17:59 Відповісти
ремонт і машинобудівний завод, це речі абсолютно різні.
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08.12.2022 18:02 Відповісти
Это как и судостроительые заводы, которые никогда не занимались ремонтом.
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08.12.2022 18:12 Відповісти
Ну от запишіть на листочок собі список з наших лідерів українського машинобудування ) і зрозумієте, звідки ноги ростуть. Я не буду тут називати імена, бо мене після цього забанять за 2 хвилини )
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08.12.2022 18:13 Відповісти
бери свої ноги в зуби й зажовуй свом же фейковим тупеньким спамом.
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08.12.2022 18:16 Відповісти
Ааа, Поносик зрозумів, хто тут замішаний, і розхвилювався 😂
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08.12.2022 18:17 Відповісти
👎👎👎 скільки вам ця курва платить? все одно йому буде капєць💥💥💥
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08.12.2022 18:47 Відповісти
любителю покера, про яку курву ведете мову??? якими платежами марите?
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08.12.2022 19:12 Відповісти


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Реєстрація: 28.11.2022

Може, ризикнеш, раз так довго утримувався від реєстрації
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08.12.2022 18:34 Відповісти
Ги-ги
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08.12.2022 19:52 Відповісти
не виключено що фірма "прокладка", а директор "фунт"
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08.12.2022 18:07 Відповісти
У повідомленні не зазначено назву підприємства. Як стало відомо агентству "Інтерфакс-Україна", йдеться про Вінницький агрегатний завод.

тут написали https://interfax.com.ua/news/general/877165.html
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08.12.2022 18:07 Відповісти
Генеральный директор
Заброцкий Александр Павлович

http://www.vzta.com.ua/uk/node/5
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22.12.2022 22:03 Відповісти
Зеленим - зелені відкати !
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08.12.2022 17:53 Відповісти
не стоит рагонять, ну очень напоминает свинарчуков. После Победы можно разобраться
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08.12.2022 17:56 Відповісти
мені особисто, це нагадує вадіма ізюмова... його рук злочинні дії...
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08.12.2022 18:00 Відповісти
Стицько які такі мої злочинні дії дебіл ?
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08.12.2022 18:14 Відповісти
ти, тупое животное, тільки умієш на людей наклепи писати. це і є злочинна дія.
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08.12.2022 18:17 Відповісти
Поперше вивчи українську мову животное це тварина. А в друге тварина заткни своє дзямало/пельку бидлота, і нарешті в третє які такі наклепи я писав
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08.12.2022 18:27 Відповісти
я ж тобі, тупенькій тварині, з іронією написав, використав кацапакцент. Ковтни соплі і не дми пузирі. Якщо ти не розумієш, який наклеп ти написав, про що з тобою говорити?? пуста трата часу.
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08.12.2022 18:34 Відповісти
Короче дебильное созданье иди убейся об стенку со своим кацапским акцентом, урод 100% голосовавший за зебила.
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08.12.2022 18:44 Відповісти
после победы - это значит н когда. 👎👎👎 расстреливать предателей надо уже и сейчас
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08.12.2022 18:50 Відповісти
Має бути розстріл за таке.
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08.12.2022 18:00 Відповісти
А як це ?????
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08.12.2022 18:04 Відповісти
Це коли кулі прошивають падлюку якусь.
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09.12.2022 04:00 Відповісти
Звучить як фантастіка.
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08.12.2022 18:05 Відповісти
Та какая фантастика? А с вертолетными двигателями и ещё куча всего подобного. А каждый третий мэр ворота открывал врагу, а каждый второй мент офицер тем более, а куча депутатов всех рангов? А просто стукачей, что водили кацапов по дворам где кто в АТО или просто добра есть? Иногда кажется что всё зря было...
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08.12.2022 18:12 Відповісти
Як що це правда, то краще розтріл на місці.
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08.12.2022 20:13 Відповісти
Грося підсуєтився?
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08.12.2022 18:10 Відповісти
"Так єта другоє"
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08.12.2022 18:11 Відповісти
за це кацапи віддячили і ударили влітку по центру Вінниці
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08.12.2022 18:11 Відповісти
це вже нижче дна
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08.12.2022 18:11 Відповісти
Хтось тут вчора на молдован наїзджав, що вони продовжують торгувати з кацапстаном.
Ще питання є?
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08.12.2022 18:12 Відповісти
побував уперше у житті у Вінниці у липні цього року.

Вразило хамство, бруд, кіоски МПЦ-ФСБ, жлобство місцевих таксистів та відмосфера ватності.

Дуже відрізняється на гірший бік Вінниця від інших міст західної України, в яких я був раніше і потім

Сам я з дніпропетровщини
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08.12.2022 18:20 Відповісти
Підтверджую. Мав колись справу з керівником вінницького ТОВ "Оспром" Семенковим Олександром Івановичем. Рідкісна потвора. Хоча може для Вінниці і не рідкісна )
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08.12.2022 18:24 Відповісти
Точно у Вінниці були?
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08.12.2022 20:34 Відповісти
також там більшість говорить на ызыке що викликло у мене додатковий шок.

Бермудський трикутник бруду на західній Україні
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08.12.2022 21:10 Відповісти
What?
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08.12.2022 18:24 Відповісти
Дебіли Свинарчуки ввозили для ВСУ запчастини, яких не виробляли у нас, а ці потвори забезпечували окупанта. Є різниця?
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08.12.2022 18:33 Відповісти
Наріду всерівно. Треба розстріляти . Вас не дивує що немає ніяких прізвищ, навіть облич замазаних немає. Може це чергова фігня во славу велічайших полководців. І потім скільки війна продовжується і ніхто нічого не знав? А Свинарчуки і правда скупляли крадені в московитів деталі і перепродували нашій армії. Якби не Свинарчуки не було б ні танків ні ППО . А після Свинарчуків чесні пацани здали мужика , який хотів доставити нам клістрони. А потім дбр зняли з діючих установок і не знаю чи поставили на місце , чи віддали кацапам (у них же вкрали).
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08.12.2022 18:53 Відповісти
Що за дурня?? Прізвища посадовців !! Чому вони не в СІЗО?? Що це робота?? Чи може це фейк??
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08.12.2022 18:45 Відповісти
Які вам прізвища? Якби це стосувалося минулої влади, то було б мабуть написано великими буквами в самій назві. Хто сьогодні керує всім і всіма?
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08.12.2022 19:18 Відповісти
Не так страшны кацапских вошли, как украинские гниды
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08.12.2022 18:48 Відповісти
а хто є власники Вінницького агрегатного заводу?
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08.12.2022 18:56 Відповісти
ХЗ, але там цех-другий залишився.
Але це не змінює суті, підарів багато ще в Україні.
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08.12.2022 20:37 Відповісти
У нащому місті без дозволу Гройсмана і його наглядача, Моргунова , нічого не робитьсяю Всі питання до цієї мерзоти. Але кого це цікавить?...
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08.12.2022 19:03 Відповісти
Звичайно Гройман, хто ще міг таке зробити, "слуги" і їх дружбани ОПЗЖ ні? Подумайте, як можна вивезти через кордон, де СБУ і податківці щось на расєю? Хто дасть добро на кордоні? То Гройсман і там керує? Це моя особиста думка. Тут без діючої влади аж ніяк!
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08.12.2022 19:20 Відповісти
а прізвищ у підарасів нема???
чи це організував п,яний сторож
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08.12.2022 19:17 Відповісти
********
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08.12.2022 19:46 Відповісти
Твари! Всех расстрелять без суда и следствия.
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08.12.2022 19:57 Відповісти
Мдааа....и ведь хрен кого посадят....
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08.12.2022 20:59 Відповісти
зелёная генплокулатула работает как и видеозЕпрезик
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08.12.2022 21:11 Відповісти
Ключове - продовжував.
Тож ані при коричневій владі, ні при зеленої нікому не було до цього справи.
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08.12.2022 21:15 Відповісти
Дайте здогадатись. Це не канхвєтний завод мається на увазі? Не здивуюсь якщо від зеленої влади буде звинувачування в паставках врагу щікалада в агрегатном состоянии.
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08.12.2022 22:45 Відповісти
Кого затримали? Чи вже відкупилися ??
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08.12.2022 23:30 Відповісти
А на хер ти потрібен Україні, якщо ти такий сцикливий панікер?
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09.12.2022 00:32 Відповісти
Підприємство реалізовувало продукцію в Румунію. Що з тією продукцією далі відбувається- питання поза контролем виробника. Якщо так дивитись, то потрібно накласти арешт на Texas Instruments, чіпи яких використовуються в іранських дронах і всіх інших європейських та американських виробників обладнання.
Якось фірма- імпортер в якій я працював продала продукцію для с/г українському контрагенту, трейдеру. Той в свою чергу продав ще одному. Останній поставив в ДНР/ЛНР. Нас звинуватили в торгівлі з ДНР/ЛНР. Ніби ми цю схему придумали і за всім стоїмо. Банально хотіли баблішки зрубити.
так що не вірю в цю історію з СБУ, проходив на власному досвіді. І те що в них є докази. Якщо суд визнає- тільки тоді. А до поки- це карточний блеф.

Я майже на 100% впевнений, що все що є в СБУ- це підтвердження факту поставки обладнанняв Румунію, крапка.
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31.01.2023 23:45 Відповісти
 
 