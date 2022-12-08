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Новини Війна
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На авіабазі в окупованому Бердянську пролунало понад 10 вибухів, - голова міської військової адміністрації Галіціна

бердянськ

В окупованому росіянами Бердянську Запорізької області пролунало більш як 10 вибухів.

Про це повідомила Суспільному голова міської військової адміністрації Бердянська Вікторія Галіціна, передає Цензор.НЕТ.

"На авіабазі в окупованому Бердянську пролунали три потужні вибухи, а за ними ще 15 меншої сили. Це спричинило масштабну пожежу. Майже всі швидкі та пожежні машини, які є в місті, виїхали на місце події", - повідомила голова міської військової адміністрації Бердянська Вікторія Галіціна.

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У Запорізькій області о 16:49 оголосили повітряну тривогу. О 17:20 її скасували.

Автор: 

армія рф (17271) Бердянськ (469) вибух (4440) знищення (7175)


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Топ коментарі
+12
Вячаслау Сiкора

@SIKORA_slava

·

https://twitter.com/SIKORA_slava/status/1600804494144458752 5 ч

Рашистский вертолет с экипажем завершил демилитаризацию с отличием.

https://twitter.com/i/status/1600804494144458752
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08.12.2022 18:17
+11
Бавовнятко ))
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08.12.2022 17:52
+10
Дайьош Бердянськ-баївку...
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08.12.2022 17:54
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Бавовнятко ))
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08.12.2022 17:52 Відповісти
там був великий притулок безхатніх собак! сподіваюся, не постраждали
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08.12.2022 17:59 Відповісти
Дайьош Бердянськ-баївку...
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08.12.2022 17:54 Відповісти
Колиж ті "лєтуни" кацапськи вже накуряться? Я ж так і зіп'юся нафіг!
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08.12.2022 17:56 Відповісти
А ЧТЬО СЛУЧІЛОС??
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08.12.2022 17:57 Відповісти
Та накурятся тут не подходит. Может факелами жонглировали? Или кто дальше факел кинет? Крепко бухнули видно к вечеру. Ну пусть---сойдет.
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08.12.2022 18:15 Відповісти
Вячаслау Сiкора

@SIKORA_slava

·

https://twitter.com/SIKORA_slava/status/1600804494144458752 5 ч

Рашистский вертолет с экипажем завершил демилитаризацию с отличием.

https://twitter.com/i/status/1600804494144458752
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08.12.2022 18:17 Відповісти
похоже на мі 8, що аж три свинособаки в екіпажі були. демілітаризацію одобряємо.
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08.12.2022 18:28 Відповісти
Дякую, отримав естетичну насолоду
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08.12.2022 19:43 Відповісти
Вертольот з екіпажем получілі частічньіе поврєждєнія
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08.12.2022 19:47 Відповісти
Пилять, эта бабенция на столько в курсе, что происходит в Бердянске, что сообщает о произошедшем в городе на вторые сутки!
Бердянцы, что остались в городе и что выехали в шоке, и это мягко сказано, от этой тупой кури... мадам!!!
Никто не понимает за какие такие заслуги это недоразумение назначили ответственной за Бердянск?!
Существо АБСОЛЮТНО не теме города.
Может у власти там своя атмосфера, но к реальности эта ..... не имеет никакого отношения.
Это просто пздц какой то
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08.12.2022 21:30 Відповісти
 
 