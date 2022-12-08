На авіабазі в окупованому Бердянську пролунало понад 10 вибухів, - голова міської військової адміністрації Галіціна

В окупованому росіянами Бердянську Запорізької області пролунало більш як 10 вибухів.

Про це повідомила Суспільному голова міської військової адміністрації Бердянська Вікторія Галіціна, передає Цензор.НЕТ.

"На авіабазі в окупованому Бердянську пролунали три потужні вибухи, а за ними ще 15 меншої сили. Це спричинило масштабну пожежу. Майже всі швидкі та пожежні машини, які є в місті, виїхали на місце події", - повідомила голова міської військової адміністрації Бердянська Вікторія Галіціна.

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У Запорізькій області о 16:49 оголосили повітряну тривогу. О 17:20 її скасували.