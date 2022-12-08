На авіабазі в окупованому Бердянську пролунало понад 10 вибухів, - голова міської військової адміністрації Галіціна
В окупованому росіянами Бердянську Запорізької області пролунало більш як 10 вибухів.
Про це повідомила Суспільному голова міської військової адміністрації Бердянська Вікторія Галіціна, передає Цензор.НЕТ.
"На авіабазі в окупованому Бердянську пролунали три потужні вибухи, а за ними ще 15 меншої сили. Це спричинило масштабну пожежу. Майже всі швидкі та пожежні машини, які є в місті, виїхали на місце події", - повідомила голова міської військової адміністрації Бердянська Вікторія Галіціна.
У Запорізькій області о 16:49 оголосили повітряну тривогу. О 17:20 її скасували.
Топ коментарі
+12 Перехватчик
показати весь коментар08.12.2022 18:17
+11 Qq Qqq #455433
показати весь коментар08.12.2022 17:52
+10 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар08.12.2022 17:54
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
@SIKORA_slava
·
https://twitter.com/SIKORA_slava/status/1600804494144458752 5 ч
Рашистский вертолет с экипажем завершил демилитаризацию с отличием.
https://twitter.com/i/status/1600804494144458752
Бердянцы, что остались в городе и что выехали в шоке, и это мягко сказано, от этой тупой кури... мадам!!!
Никто не понимает за какие такие заслуги это недоразумение назначили ответственной за Бердянск?!
Существо АБСОЛЮТНО не теме города.
Может у власти там своя атмосфера, но к реальности эта ..... не имеет никакого отношения.
Это просто пздц какой то