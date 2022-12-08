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Новини Допомога Україні
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Егоїстам, які виступають проти допомоги Україні, можу відповісти лише лайкою, - глава МЗС Словаччини Качер

качер

Міністр закордонних справ Словаччини Растіслав Качер переконаний, що допомога Україні - це моральний обов’язок і стратегічне рішення його країни, бо інакше вона стане наступною ціллю агресії Росії.

Про це Качер сказав на спільній із українським колегою Дмитром Кулебою пресконференції в Києві, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Глава МЗС Словаччини зазначив, що коли він бачив українських дітей, які прибували на кордон з невеличким наплічником і вісточкою від мами "подбайте про них", сльози наверталися на очі.

За його словами, у Словаччині теж є егоїстичні люди, які виступають проти надання допомоги Україні.

Він розповів, що одна пані написала йому у Фейсбуці, мовляв, "навіщо ви підтримуєте українців, ви маєте дбати про власних громадян, у нас криза, ми тут потерпаємо, допоможіть нам". Дипломат перевірив профіль цієї дописувачки і виявив, що жінка десь відпочиває на пляжі, стоїть біля розкішного автомобіля.

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"І я подумав: поїдь, подивись на людей, життя яких і все, що вони надбали, за що боролися, тепер усе вміщається у два пластикових пакети, які вони тягнуть. Зруйнована домівка, за поли чіпляються діти... І ти відмовляєшся допомогти цим людям? Я можу відповісти на це тільки лайкою. Це наш моральний обов'язок - зробити все потрібне для них. Навіть якщо це не що інше, як християнська любов, це також дуже стратегічне рішення, бо вони за нас борються і боронять ті принципи і ті засади, на які спираєтсья наш суверенітет і наша цілісність. Якщо не вони, то ми на черзі", - сказав Качер.

Автор: 

вето (191) допомога (8322) Словаччина (1097)


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Топ коментарі
+27
Растіславу Качеру-респект...
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08.12.2022 18:03
+23
І додати нічого... людина розуміє все як воно є.
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08.12.2022 18:04
+20
Глибока повага такому політику
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08.12.2022 18:05
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Растіславу Качеру-респект...
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08.12.2022 18:03 Відповісти
І додати нічого... людина розуміє все як воно є.
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08.12.2022 18:04 Відповісти
Глибока повага такому політику
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08.12.2022 18:05 Відповісти
Видно адекватну людину, шана.
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08.12.2022 18:08 Відповісти
Ніколи не забуду,як 26 лютого збирали групу діток до нас і як мої сусіди і колеги готували їм місця. Сльози, стрес,хвилювання. Так що слова попіклуйтеся про них-до болі знайомі.
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08.12.2022 18:08 Відповісти

Не, я пытался высказываться дипломатично, но осталось одно. Сраная Великая Европа, вы перед одной Словаччиной - мелкое дерьмо.
Извиняюсь, это личное
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08.12.2022 18:09 Відповісти
До речі Орбана можна відматюкати відразу ...
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08.12.2022 19:00 Відповісти
Воно в мене навіть на матюків не заслуговоє
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08.12.2022 19:02 Відповісти
Досі не забув, як словацький прикордонник а потім дівчина-волонтер (Домініка, з мене магарич) тягнули мою сумка коли я з палицею шкандибав через кордон.
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08.12.2022 18:46 Відповісти
Для повноти картини логічно було б обматюкати Орбана.
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09.12.2022 00:26 Відповісти
 
 