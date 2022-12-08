Егоїстам, які виступають проти допомоги Україні, можу відповісти лише лайкою, - глава МЗС Словаччини Качер

Міністр закордонних справ Словаччини Растіслав Качер переконаний, що допомога Україні - це моральний обов’язок і стратегічне рішення його країни, бо інакше вона стане наступною ціллю агресії Росії.

Про це Качер сказав на спільній із українським колегою Дмитром Кулебою пресконференції в Києві, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Глава МЗС Словаччини зазначив, що коли він бачив українських дітей, які прибували на кордон з невеличким наплічником і вісточкою від мами "подбайте про них", сльози наверталися на очі.

За його словами, у Словаччині теж є егоїстичні люди, які виступають проти надання допомоги Україні.

Він розповів, що одна пані написала йому у Фейсбуці, мовляв, "навіщо ви підтримуєте українців, ви маєте дбати про власних громадян, у нас криза, ми тут потерпаємо, допоможіть нам". Дипломат перевірив профіль цієї дописувачки і виявив, що жінка десь відпочиває на пляжі, стоїть біля розкішного автомобіля.

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"І я подумав: поїдь, подивись на людей, життя яких і все, що вони надбали, за що боролися, тепер усе вміщається у два пластикових пакети, які вони тягнуть. Зруйнована домівка, за поли чіпляються діти... І ти відмовляєшся допомогти цим людям? Я можу відповісти на це тільки лайкою. Це наш моральний обов'язок - зробити все потрібне для них. Навіть якщо це не що інше, як християнська любов, це також дуже стратегічне рішення, бо вони за нас борються і боронять ті принципи і ті засади, на які спираєтсья наш суверенітет і наша цілісність. Якщо не вони, то ми на черзі", - сказав Качер.