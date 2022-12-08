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В Асоціації міст України відреагували на відсторонення Атрошенка: Вибіркове "правосуддя" несе загрозу демократії

атрошенко

Відсторонення мера обласного центру від посади за рішенням суду - безпрецедентний випадок в історії незалежної Україні, який носить політичний характер і несе загрозу місцевому самоврядуванню, демократії та правам всіх громадян України. З такою заявою виступило правління Асоціації міст України.

Текст заяви оприлюднено на офіційному сайті АМУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Уперше в Україні мера міста, обласного центру, позбавили права обіймати його посаду. Причому зробив це суддя районного суду іншої області, в День місцевого самоврядування. Це - безпрецедентний випадок в історії незалежної Україні, в історії українського самоврядування. Застосування норм про конфлікт інтересів щодо подій лютого-березня цього року носить політичний характер і нівелює значення антикорупційного законодавства. Бо саме його вибірково застосували як підставу для позбавлення прав мера та його виборців. Вважаємо, що таке вибіркове "правосуддя" несе загрозу не тільки місцевому самоврядуванню, але й демократії та правам всіх громадян України", - йдеться у заяві.

АМУ підкреслює, що Чернігів став містом-Героєм саме під керівництвом Владислава Атрошенка.

"Владислава Атрошенка, мера Чернігова, який став містом-Героєм під його керівництвом, позбавили права обіймати посаду, на яку його обрала громада, права відбудовувати звільнене місто! За те, що він залишився захищати свою громаду і своє місто, а не особисто повіз рятувати свою сім’ю. Сім’я мера, як очільника громади, є важливою ціллю ворога для створення тиску на голову та громаду міста. Тому мер був зобов’язаний відправити свою родину, щоб зосередитися на захисті міста та громади. За його роботу, захист міста, Президент нагородив Владислава Атрошенка орденом "За мужність". А тепер його позбавили права "займати певні посади", - зазначається у заяві Асоціації міст України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Мер Чернігова Атрошенко звинуватив у своєму відстороненні від посади чиновників ОП

В АМУ наголошують: сьогодні саме очільники громад відповідальні за життєзабезпечення міст та селищ, для захисту їх мешканців. І в цей час відбуваються спроби утисків місцевого самоврядування, порушення демократичних прав громадян.

"Сьогодні час спільної роботи всіх, незалежно від політичної приналежності, симпатій та іншого. Тільки злагодженою роботою, скоординованими зусиллями влади на всіх рівнях, громадян, волонтерів, бізнесу, Україна вистоїть і переможе. Сподіваємось, що апеляційна інстанція врахує всі обставини справи та розгляне її об`єктивно, уникнувши політичного тиску під час її розгляду", - наголошує АМУ.

Автор: 

місцеве самоврядування (319) суд (11664) Чернігів (787) Атрошенко Владислав (92)


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Топ коментарі
+28
Поки українці нищать ворога, пласнява в "турборежимі" узурпує владу.
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08.12.2022 18:15
+28
Ублюдочная зелёная падаль продолжает беспредельничать в Украине. Быдло, шо выбрало это недоразумение во власть - вы счастливы?
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08.12.2022 18:18
+25
Rozenko Pavlo

@RozenkoPavlo

·

https://twitter.com/RozenkoPavlo/status/1600540426921861120 23 год

Мер Чернігова посадив один раз водія за руль СВОГО власного автомобіля.

Суд позбавив мера права керувати містом!

Кирил Тимошенко посадив водія за руль спижженого в гуманітарці автомобіля і той півроку возив його.

Тимошенко і далі працює, йому все по хєр!

В чом прикол, га??
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08.12.2022 18:35
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Поки українці нищать ворога, пласнява в "турборежимі" узурпує владу.
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08.12.2022 18:15 Відповісти
Старуха , Резниченко, тимошенко и всех остальных не трогают , крышуют ,за миллиарды украденные у государства ‼️ Черниговцы ,как же так ? Зедерьмачье совсем обнаглели от безнаказанности‼️
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08.12.2022 18:56 Відповісти
Ублюдочная зелёная падаль продолжает беспредельничать в Украине. Быдло, шо выбрало это недоразумение во власть - вы счастливы?
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08.12.2022 18:18 Відповісти
Вони свою вину на других уже переводять,а завтра знову тіж самі 73% проголосують за туж зелену г. ть. Марафон 24 години
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08.12.2022 18:30 Відповісти
Хоть -бы одна 🦠 из 73% " хуже не будет", "хоть поржем" раскаялась !

пусть асфальт жрут и ***** в глаз зырят
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08.12.2022 19:01 Відповісти
это быдло сейчас по всей Украине десятками вылавливают за коллаборационизм и пособничество оккупантам.
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08.12.2022 19:29 Відповісти
Ще одного мафіозника відбілюють
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08.12.2022 18:19 Відповісти
це про "Зе"ка?
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08.12.2022 18:25 Відповісти
Зе не людина року,а людина вічного позор. Мівіна і Порше. Усе,що хвилює його офіс, а не війна,не горе, не безпека
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08.12.2022 18:24 Відповісти
Гнила зелена погань під час війни ламає закони через коліно. Так через суд можна й декларацію про незалежність України скасувати.
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08.12.2022 18:28 Відповісти
Вони й до війни закон застосовували тільки для інших, тих, хто не подобається. Для зеленої плісняви законів не існує - вони над ними. Тим болючишим буде їх падіння...
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08.12.2022 18:37 Відповісти
Они заслужили только расстрел
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08.12.2022 19:03 Відповісти
Місцеве самоврядування, реально обране мешканцями міст, зеленій команді завжди не подобалось. Це стосується і Києва, і Дніпра, і Чернігова. Все хочуть прибрати до своїх рук, зневажаючи виборців міст.
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08.12.2022 18:29 Відповісти
Rozenko Pavlo

@RozenkoPavlo

·

https://twitter.com/RozenkoPavlo/status/1600540426921861120 23 год

Мер Чернігова посадив один раз водія за руль СВОГО власного автомобіля.

Суд позбавив мера права керувати містом!

Кирил Тимошенко посадив водія за руль спижженого в гуманітарці автомобіля і той півроку возив його.

Тимошенко і далі працює, йому все по хєр!

В чом прикол, га??
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08.12.2022 18:35 Відповісти
А Резниченко полтора миллиарда на ***** сою спионерить из бюджета , так шут гороховый🤢 в Херсон его притащил , вместо буцигарни
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08.12.2022 19:05 Відповісти
шахрай Резніченко зараз керує моєю областю блд.

Виходить щодня зі зверненням та транслює Зеліни вечірні казки.
Зеля ввозить його в обозі як польову дешеву шлендру - начебто і не трапилося нічого.

Гидко на це дивитися
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08.12.2022 19:11 Відповісти
а як щодо Одеси?
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08.12.2022 18:36 Відповісти
Любого мера любого міста можна спокійно садити на довічне. У всіх там рильце в пуху.
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08.12.2022 18:38 Відповісти
Тебе також можна садити, в тебе теж «рильце в пуху»
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08.12.2022 18:44 Відповісти
Я не мер міста, телепню.
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08.12.2022 18:48 Відповісти
Ти не мер міста. Ти звичайна істота з примітивним мисленням, такі мерами не бувають.
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08.12.2022 18:52 Відповісти
Ні, телепню. Я добре знаю чим мери займаються.
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08.12.2022 18:54 Відповісти
ОПГ Квартал...
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08.12.2022 18:59 Відповісти
В этом и весь цимус, именно в этот день и должно было прозвучать судебное решение. Гнусавый со своим менеджером так и наказывали судье.
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08.12.2022 19:09 Відповісти
дякуйте 73%
як би не було як з яником
а до цього йде
ОП окуэло в край
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08.12.2022 19:09 Відповісти
Зелёный опарыш не рви ж🤢пу ,при"СЛУГИ" хитросделанных членов батальенов Вены и Монако светит только ТРИБУНАЛ 111 с полной конфискацией ‼️
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08.12.2022 19:09 Відповісти
друзьям - фсё, остальным - законы (как бы)
что там с Рифмастером??? чем закончилось шоу-презентация-подтасовка и два года по СИЗО ????
кто тут будет отвечать за беспредел???
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08.12.2022 19:12 Відповісти
А кто готов спросить ?
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08.12.2022 19:33 Відповісти
А всё потому что отказался откатывать с Западной помощи дерьмакОмПании...
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08.12.2022 19:32 Відповісти
пам'ятаю як миколаївського мера за часів Пороха, теж відсторонили...
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08.12.2022 19:38 Відповісти
Атрощенко підтримав слуг питані знищення УПЦ в Україні а це основний люд який його підтримав на виборах . після цьог суд відсторонив його від влади по справі евакуації сімї із зони бойових дій.все розраховано мер зрадив виборців на догоду слуг а ті його кишнули знаючи що він лишився основних його симпатиків.
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08.12.2022 20:04 Відповісти
"Клав" єрмак на асоціацію мерів, як і на інших українців...Зеленський, тут звісно, нідочого.,
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08.12.2022 20:05 Відповісти
Агент козырь работает не покладая рук.
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08.12.2022 20:59 Відповісти
Что-то совсем мутное...обвинить не в чем, так решением этих недоторканых судей дела делают...
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08.12.2022 21:02 Відповісти
Де в нас демократія? Покажіть? як все робилося через коліно так і робиться. За демократію згадують лише барани яких от от пострижуть.
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08.12.2022 21:23 Відповісти
Зеленський, зверни увагу на п'яту колону в своєму будинку.
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09.12.2022 07:49 Відповісти
 
 