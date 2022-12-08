Шольц про гарантії безпеки Росії: Говорити про щось можна після завершення війни. Пріоритетом зараз є негайне виведення військ РФ

Спочатку Росія має завершити війну в Україні, після цього з нею можна буде обговорювати якісь безпекові проблеми.

Про це заявив канцлер ФРН Олаф Шольц в інтерв’ю виданням медіагрупи Funke, текст якого розміщений на сайті глави уряду, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Пріоритетом зараз є негайне припинення Росією війни і виведення військ. Справедливо, що тоді виникає питання, як ми можемо досягти безпеки для Європи. Звичайно, ми готові, наприклад, говорити з Росією про контроль над озброєннями в Європі. Ми це вже пропонували до війни, і в цій позиції нічого не змінилося", - сказав канцлер у відповідь на прохання пояснити, чи підтримує він ідею президента Франції Емманюеля Макрона про "гарантії безпеки Росії".

Коментуючи свої телефонні розмови з президентом РФ Путіним, Шольц назвав важливим продовжувати контакти заради того, щоби "Путін завжди чув нашу точку зору". Так, протягом останньої розмови минулого тижня для Шольца, за його словами, було важливим донести два моменти: він засудив бомбардування українських міст, їх енерго- та водопостачання, і запитав Путіна,"коли Росія нарешті буде готова вивести війська з України".

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"Зрозуміло одне: не має бути продиктованого миру на умовах Росії", - підкреслив глава уряду ФРН, додавши, що сторони дивляться на війну та її причини "з абсолютно різних точок зору".

Шольц вчергове не дав прямої відповіді на запитання, чи готова Німеччина постачати Україні танки. Він натомість підкреслив, що після США Німеччина є однією з країн, яка найбільше підтримує Україну, в тому числі зброєю. Він категорично заперечив припущення, що небажання Берліна надавати сучасні наступальні танки пов’язано, мовляв, з погрозою Путіна "напасти на Німеччину".

"Я не знаю, скільки разів я заперечував цю чутку – це нісенітниця. І знову: ми постачаємо багато дуже ефективної зброї", - підкреслив політик.