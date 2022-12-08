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Новини Війна
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Шольц про гарантії безпеки Росії: Говорити про щось можна після завершення війни. Пріоритетом зараз є негайне виведення військ РФ

шольц

Спочатку Росія має завершити війну в Україні, після цього з нею можна буде обговорювати якісь безпекові проблеми.

Про це заявив канцлер ФРН Олаф Шольц в інтерв’ю виданням медіагрупи Funke, текст якого розміщений на сайті глави уряду, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Пріоритетом зараз є негайне припинення Росією війни і виведення військ. Справедливо, що тоді виникає питання, як ми можемо досягти безпеки для Європи. Звичайно, ми готові, наприклад, говорити з Росією про контроль над озброєннями в Європі. Ми це вже пропонували до війни, і в цій позиції нічого не змінилося", - сказав канцлер у відповідь на прохання пояснити, чи підтримує він ідею президента Франції Емманюеля Макрона про "гарантії безпеки Росії".

Коментуючи свої телефонні розмови з президентом РФ Путіним, Шольц назвав важливим продовжувати контакти заради того, щоби "Путін завжди чув нашу точку зору". Так, протягом останньої розмови минулого тижня для Шольца, за його словами, було важливим донести два моменти: він засудив бомбардування українських міст, їх енерго- та водопостачання, і запитав Путіна,"коли Росія нарешті буде готова вивести війська з України".

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"Зрозуміло одне: не має бути продиктованого миру на умовах Росії", - підкреслив глава уряду ФРН, додавши, що сторони дивляться на війну та її причини "з абсолютно різних точок зору".

Шольц вчергове не дав прямої відповіді на запитання, чи готова Німеччина постачати Україні танки. Він натомість підкреслив, що після США Німеччина є однією з країн, яка найбільше підтримує Україну, в тому числі зброєю. Він категорично заперечив припущення, що небажання Берліна надавати сучасні наступальні танки пов’язано, мовляв, з погрозою Путіна "напасти на Німеччину".

"Я не знаю, скільки разів я заперечував цю чутку – це нісенітниця. І знову: ми постачаємо багато дуже ефективної зброї", - підкреслив політик.

Автор: 

путін володимир (23773) росія (65007) Шольц Олаф (1135)


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Топ коментарі
+3
Німці виправляються.
Проте танки би Леопард 2 вже пора нам поставляти.
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08.12.2022 18:20
+2
Как пишут западные СМИ Шольц звонил путину в первую очередь озвучить коллективное предложение G7-по выводу войск из Украины. Если выводит без сопротвления-один список по репарациям и членам скамьи подсудимых в Гааге, уходит с десятками тысяч жертв-другие репарации и членство в Гааге.
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08.12.2022 18:57
+1
Я так зрозумів що Шольц, як і Макарон став людиною-слухавкою ...
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08.12.2022 18:20
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Німці виправляються.
Проте танки би Леопард 2 вже пора нам поставляти.
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08.12.2022 18:20 Відповісти
Я так зрозумів що Шольц, як і Макарон став людиною-слухавкою ...
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08.12.2022 18:20 Відповісти
Шпульц, если ты ведешь предвыборную пропаганду в этом ключе, то по-ходу твои избиратели такое поддерживают.
Так, братва, особенно германская, все на допомогу Шольцу!
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08.12.2022 18:22 Відповісти
Гітлер був повний дурень, в 1945 році йому потрібно було вимагати гарантії безпеки ...
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08.12.2022 18:23 Відповісти
Имеется в виду про гарантии безопасности для пуйла? Ну пусть себе сидит под санкциями в своем мордоре, без прибыли за газ, нефть и ждёт старости. А если выедет куда нибудь за пределы необъятной, то там его и повяжут. Норм договоренности.
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08.12.2022 18:38 Відповісти
Безусловно можно дать гарантию россии о том, что она НИКОГДА не будет членом НАТО.
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08.12.2022 18:54 Відповісти
Как пишут западные СМИ Шольц звонил путину в первую очередь озвучить коллективное предложение G7-по выводу войск из Украины. Если выводит без сопротвления-один список по репарациям и членам скамьи подсудимых в Гааге, уходит с десятками тысяч жертв-другие репарации и членство в Гааге.
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08.12.2022 18:57 Відповісти
У Німеччині перший рік роботи уряду (коаліція Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН), партії «Союз-90/Зелені» та Вільної демократичної партії (ВДП) ознаменувався війною Росії проти України.

Розрив з колишньою державною доктриною Німеччини про неприпустимість поставок зброї в кризові регіони зашкодив СДПН і Зеленим. Їм довелося відмовитися від своїх фундаментальних пацифістських переконань.

Особливо успішними в цьому досягли "Зелені", і сьогодні вони є одними з найбільш затятих прихильників поставок зброї в Україну. СДПН і канцлера Шольца, з іншого боку, вже давно звинувачують в тому, що вони занадто вагаються в питанні.
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08.12.2022 19:03 Відповісти
Все вірно після війни, виплати репарацій тому що залишиться від недоімперії ми дамо гарантії безпеки - московію із болотами не чепатимо...
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08.12.2022 19:20 Відповісти
https://youtu.be/a3GN58GxCaQ ...

Ахтунг Ахтунг..рюSSишє швайн .ZдавайSя👹👹👹🦍🦍🦍 🤣🤣🤣
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08.12.2022 19:21 Відповісти
Ten łysy szwabski skurwysyn już chce handlować Ukrainą ale i Polską aby robić interesy z Putinem. Nienawidzę Niemców jak psów
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08.12.2022 22:38 Відповісти
 
 