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Новини Санкції проти Росії
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ЄС у 9-му пакеті санкцій заборонить мовлення російських пропагандистських телеканалів, - Politico

скабєєва

Новий, дев’ятий пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії у зв’язку з повномасштабним вторгненням в Україну спрямований на підрив російського військово-промислового комплексу й зачіпає низку галузей російської промисловості.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП, про це пише Politico.

За даними видання, Єврокомісія запропонувала розширити санкційний список 169 організаціями, які постачають Росії товари, "що можуть сприяти технологічному вдосконаленню російського сектора оборони і безпеки".

Що стосується експортного контролю, то його пропонується застосувати щодо двигунів для безпілотників, хімічного та біологічного обладнання, засобів боротьби з масовими заворушеннями та електронних компонентів.

ЄС також хоче розширити список підсанкційних товарів авіаційної та космічній галузі, додавши до нього авіаційні двигуни та їхні частини, а також "ноутбуки, жорсткі диски, камери та об'єктиви".

Читайте: Угорщина виступила проти нового пакету санкцій ЄС щодо РФ, - Financial Times

В окремому документі, що деталізує список нових організацій, які підпадають під санкції, передбачається призупинення дії ліцензій на мовлення для російських каналів "НТВ/НТВ Мир", "Россия 1", "РЕН ТВ" і Першого каналу.

У ще одному документі пропонується ввести санкції проти кількох російських мілітарних формувань, зокрема командира неонацистської групи "Русіч" Яна Петровського, яка підтримує тісні зв’язки з ПВК "Вагнера".

Наразі постійні представники ЄС обговорюють перелік нових санкцій; очікується, що вони будуть узгоджені й ухвалені цього тижня або на початку наступного.

Читайте: Очікуємо, що за 5 років буде створено протиракетний щит Європи, - Шольц

Автор: 

росія (65007) санкції (11793) Євросоюз (13359) телебачення (1170)


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Топ коментарі
+10
Все правильно Єдине, що РОсія уміє непогано робить - це БРЕХАТЬ! Відрізать їй язик - і вона буде позбавлена найсильнішого виду озброєння масового знищення!
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08.12.2022 18:24
+7
блд....таке просте рішення..не газ і не нафта, але тре було стільки терпіти щоб його висрати!
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08.12.2022 18:21
+5
Татишо! Не пройшло й року війни.
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08.12.2022 18:24
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Немає сечі це все терпіти
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08.12.2022 18:19 Відповісти
...ці пекельні борошна...
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08.12.2022 18:23 Відповісти
От же якесь дибільне кацапеня написало цю дурню.. а тепер мем
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08.12.2022 18:34 Відповісти
це наслідки безглуздого користування гугл транслит кацапськими ботами..."Нет мочи терпеть єти адские муки"
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08.12.2022 18:46 Відповісти
Фу-у-у...
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08.12.2022 19:18 Відповісти
у неё он рабочий
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08.12.2022 20:05 Відповісти
🌏 🙃 На 10-м месяце ВОЙНЫ и кровавого ТЕРРОРА ‼️
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08.12.2022 18:46 Відповісти
блд....таке просте рішення..не газ і не нафта, але тре було стільки терпіти щоб його висрати!
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08.12.2022 18:21 Відповісти
Все правильно Єдине, що РОсія уміє непогано робить - це БРЕХАТЬ! Відрізать їй язик - і вона буде позбавлена найсильнішого виду озброєння масового знищення!
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08.12.2022 18:24 Відповісти
руSSка "дипломатія", гундяєвське кривослав`я та 5-а колона в кожній країні-це НАЙСТРАШНІША зброя рашистів...
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08.12.2022 20:28 Відповісти
Татишо! Не пройшло й року війни.
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08.12.2022 18:24 Відповісти
Зарано татишокать. ******, як завжди, будуть проти.
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08.12.2022 18:41 Відповісти
А чого це ********* так рота розявила, буї не літають ...
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08.12.2022 18:37 Відповісти
То вона робить мінет людині-невидимці )))
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08.12.2022 18:52 Відповісти
М-дя, для рашебыдла, которое сидело на вэлфере перед телевизором наступают грустные времена
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08.12.2022 18:38 Відповісти
русское хлебало полуачает по *****!
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08.12.2022 18:50 Відповісти
руZZкое хлебало .....
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08.12.2022 20:31 Відповісти
Не смішіть кацапські лапті зі своїми санкціями.
Кацапи як робили ракети, щоб нас вбивати, так і роблять. Санкції на них не діють.
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08.12.2022 19:17 Відповісти
Мощно. ***** усрется с перепугу от смеха.
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08.12.2022 20:11 Відповісти
Это другое, вынепонимаете! Это долгосрочные санкции. ***** будет долго смеяться и от этого у него случится истощение.. Так работает демократия!
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09.12.2022 06:18 Відповісти
Выгоните из Европы и российских пропагандонов.
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08.12.2022 20:44 Відповісти
В Україні теж би мали після 2014р. жорсткіше ставитись до різних пропагандонів *харошей российской империи* Але деякі любителі московсько-пітерської потвори як приміром иванов-шерман під прикриттям *ето всєго лішь воєнно-историческая реконструкция* проводили інформ-героїзацію героических защітніков царя-батюшкі з 2016 аж до кінця 2021, тобто до самого вторгнення. В 2016 до речі захід з героїзаціїї доблєстних брусиловцев з росимперской армии проходив спільно з гундяєвсько-рпцшною конторою Тож треба теж уважніше придивлятись хто таким пропагандонам допомагав і прикривав їх діяльність. Всіх цих діячів потрібно образно кажучи відправляти в напрямку підводного човна *масква*.
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08.12.2022 21:23 Відповісти
хорошо бы и у нас в Израиле запретить эту фашистскую плесень,но как всегда у нашего правительства очко жум жим.
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08.12.2022 22:26 Відповісти
А тобиш "Россия 1" нельзя, а "Россия 24" можно, там нет пропаганды?!
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09.12.2022 06:16 Відповісти
 
 