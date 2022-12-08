ЄС у 9-му пакеті санкцій заборонить мовлення російських пропагандистських телеканалів, - Politico

Новий, дев’ятий пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії у зв’язку з повномасштабним вторгненням в Україну спрямований на підрив російського військово-промислового комплексу й зачіпає низку галузей російської промисловості.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП, про це пише Politico.

За даними видання, Єврокомісія запропонувала розширити санкційний список 169 організаціями, які постачають Росії товари, "що можуть сприяти технологічному вдосконаленню російського сектора оборони і безпеки".

Що стосується експортного контролю, то його пропонується застосувати щодо двигунів для безпілотників, хімічного та біологічного обладнання, засобів боротьби з масовими заворушеннями та електронних компонентів.

ЄС також хоче розширити список підсанкційних товарів авіаційної та космічній галузі, додавши до нього авіаційні двигуни та їхні частини, а також "ноутбуки, жорсткі диски, камери та об'єктиви".

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В окремому документі, що деталізує список нових організацій, які підпадають під санкції, передбачається призупинення дії ліцензій на мовлення для російських каналів "НТВ/НТВ Мир", "Россия 1", "РЕН ТВ" і Першого каналу.

У ще одному документі пропонується ввести санкції проти кількох російських мілітарних формувань, зокрема командира неонацистської групи "Русіч" Яна Петровського, яка підтримує тісні зв’язки з ПВК "Вагнера".

Наразі постійні представники ЄС обговорюють перелік нових санкцій; очікується, що вони будуть узгоджені й ухвалені цього тижня або на початку наступного.

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