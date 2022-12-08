СБУ затримала на Херсонщині "кадровичку МВД РФ", яка вербувала громадян до лав окупантів

Служба безпеки України викрила трьох поплічників ворога в під час стабілізаційних заходів у Херсоні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Під час захоплення міста зрадники добровільно вступили до створеного окупантами "Главного управления МВД РФ Херсонской области".

Серед них – керівниця одного з "кадрових" підрозділів псевдооргану. Саме ця особа розгорнула широку агітаційну кампанію щодо залучення місцевих жителів до співпраці з агресором. При цьому вона особисто підшукувала "однодумців", яким пропонувала приєднатися до лав окупаційного органу.

Після визволення обласного центру колаборантка намагалася переховуватись. Співробітники СБУ встановили її місцезнаходження і зараз вона знаходиться під вартою. Наразі їй повідомили про підозру за ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність, добровільне зайняття громадянином України посади в незаконних судових або правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території) Кримінального кодексу України.

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Ще двома ворожими поплічницями виявились колишні працівниці місцевих банків. Після захоплення міста вони перейшли на бік агресора. За це їх призначили "инспектором отдела кадров ГУ МВД РФ Херсонской области" і "специалистом федеральной миграционной службы МВД РФ Херсонской области".

За декілька днів до визволення Херсону вони втекли до тимчасового окупованих районів півдня України. Стосовно зрадниць зібрані беззаперечні докази колабораційної діяльності. Обвинувальні акти направлено до суду. СБУ продовжує комплексні заходи для їх притягнення до відповідальності за злочини проти нашої держави.