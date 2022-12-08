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СБУ затримала на Херсонщині "кадровичку МВД РФ", яка вербувала громадян до лав окупантів

наручники

Служба безпеки України викрила трьох поплічників ворога в під час стабілізаційних заходів у Херсоні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Під час захоплення міста зрадники добровільно вступили до створеного окупантами "Главного управления МВД РФ Херсонской области". 

Серед них – керівниця одного з "кадрових" підрозділів псевдооргану. Саме ця особа розгорнула широку агітаційну кампанію щодо залучення місцевих жителів до співпраці з агресором. При цьому вона особисто підшукувала "однодумців", яким пропонувала приєднатися до лав окупаційного органу. 

Після визволення обласного центру колаборантка намагалася переховуватись. Співробітники СБУ встановили її місцезнаходження і зараз вона знаходиться під вартою. Наразі їй повідомили про підозру за ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність, добровільне зайняття громадянином України посади в незаконних судових або правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території) Кримінального кодексу України.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": СБУ затримала в Херсоні екскерівника банку РФ, який вводив у місті "рубльову зону". ФОТОрепортаж

Ще двома ворожими поплічницями виявились колишні працівниці місцевих банків. Після захоплення міста вони перейшли на бік агресора. За це їх призначили "инспектором отдела кадров ГУ МВД РФ Херсонской области" і "специалистом федеральной миграционной службы МВД РФ Херсонской области".

За декілька днів до визволення Херсону вони втекли до тимчасового окупованих районів півдня України. Стосовно зрадниць зібрані беззаперечні докази колабораційної діяльності. Обвинувальні акти направлено до суду. СБУ продовжує комплексні заходи для їх притягнення до відповідальності за злочини проти нашої держави.

Автор: 

СБУ (12790) державна зрада (1680) колабораціонізм (1158) Херсонська область (5721)


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Хлебало а студию, хочу увековечить
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08.12.2022 18:39 Відповісти
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08.12.2022 18:46 Відповісти
єх..якби ж то..
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08.12.2022 18:48 Відповісти
Зрадників буде не один вагон...на тимчасово окупованих землях...вже не говорячи ,які окуповані з 2014 року.
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08.12.2022 18:47 Відповісти
они есть и не на оккупированных
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08.12.2022 19:13 Відповісти
в 1941 году, после окупации г.Луцк некая П.Савельева не успела эвакуироваться, так и осталась работать в банке. Она и ряд девок сбились в стаю и пошли куролесить среди дедов нынешних *******. Но потом ее и двух девиц сожгли. После войны ей приписали активное участие в комподполье, которого небыло посмертно наградили ор.Ленина и возле памятника раз в год напуствовали пионеров. А партейцы как то спустили все на тормозах, постепенно уже в 80 забыли вовсе. И памятник убрали. А всему причиной была половая колаборация и распостранение среди ******* венерических болезней......
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08.12.2022 18:55 Відповісти
Не утримуйте цю падаль від прикрого самогубства!!
За 30 років з них🐷 Українців не було💯, то і тепер уже не буде‼️🇺🇦⚔️❤️💯
Смерть рашистам ***** та їх сраколизам з опзжопників‼️💯⚔️🇺🇦❤️‼️⚔️🇺🇦
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08.12.2022 19:04 Відповісти
 
 