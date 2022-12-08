Глава МЗС Словаччини Качер - охочим домовлятися з Росією: "Ми це вже проходили з Гітлером"

Міністр закордонних справ Словаччини Растіслав Качер заявив, що його країна добре вивчила уроки історії, а тим, хто виступає за перемовини з Росією, нагадав, що домовленості з Гітлером призвели до руйнації тодішньої Чехословаччини і Другої світової війни.

Про це Качер сказав на спільній із українським колегою Дмитром Кулебою пресконференції в Києві, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Те, що Росія чинить в Україні, - не було, не є і ніколи не буде прийнятним. Тим, хто каже, що "ми хочемо миру, ми за перемовини", ми завжди кажемо, що ми це вже проходили з Гітлером, коли хтось намагався їх проводити за нашою спиною. Ми знаємо, що це призвело до руйнації тодішньої Чехословаччини і Другої світової війни, втрати десятків мільйонів людей. Ми цього ніколи не повторимо. Ми вивчили уроки історії і будемо підтримувати вас до самого кінця", - сказав Качер.

Він додав, що коли настане кінець війни, визначить сама Україна.

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"Це український варіант миру, український формат, українське рішення. Україна відновить свої кордони і повністю поверне свою суверену територію. Але навіть і це не кінець. Це станеться тоді, коли Росія не становитиме загрози для міжнародної спільноти і коли Україна стане повноправним учасником всіх важливих європейських нарад", - акцентував глава МЗС Словаччини.