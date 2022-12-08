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Новини Війна
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Глава МЗС Словаччини Качер - охочим домовлятися з Росією: "Ми це вже проходили з Гітлером"

качер,растіслав

Міністр закордонних справ Словаччини Растіслав Качер заявив, що його країна добре вивчила уроки історії, а тим, хто виступає за перемовини з Росією, нагадав, що домовленості з Гітлером призвели до руйнації тодішньої Чехословаччини і Другої світової війни.

Про це Качер сказав на спільній із українським колегою Дмитром Кулебою пресконференції в Києві, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Те, що Росія чинить в Україні, - не було, не є і ніколи не буде прийнятним. Тим, хто каже, що "ми хочемо миру, ми за перемовини", ми завжди кажемо, що ми це вже проходили з Гітлером, коли хтось намагався їх проводити за нашою спиною. Ми знаємо, що це призвело до руйнації тодішньої Чехословаччини і Другої світової війни, втрати десятків мільйонів людей. Ми цього ніколи не повторимо. Ми вивчили уроки історії і будемо підтримувати вас до самого кінця", - сказав Качер.

Він додав, що коли настане кінець війни, визначить сама Україна.

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"Це український варіант миру, український формат, українське рішення. Україна відновить свої кордони і повністю поверне свою суверену територію. Але навіть і це не кінець. Це станеться тоді, коли Росія не становитиме загрози для міжнародної спільноти і коли Україна стане повноправним учасником всіх важливих європейських нарад", - акцентував глава МЗС Словаччини.

Автор: 

перемовини (2861) Словаччина (1097)


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Топ коментарі
+16
Розумний чоловік.
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08.12.2022 19:10
+14
Браво!
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08.12.2022 19:06
+14
червоні совково-кацапськіЮ комуно-нацисти та їхні теперішні нащадки, є набагото гірші за коринчневих нацистів Гітлера !!!





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08.12.2022 19:15
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Браво!
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08.12.2022 19:06 Відповісти
І це добре!
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08.12.2022 19:08 Відповісти
Розумний чоловік.
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08.12.2022 19:10 Відповісти
Вау. Но коммент. Ні додати, ні відняти.
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08.12.2022 19:13 Відповісти
червоні совково-кацапськіЮ комуно-нацисти та їхні теперішні нащадки, є набагото гірші за коринчневих нацистів Гітлера !!!





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08.12.2022 19:15 Відповісти
При Нюрнберге 2.0 надо поднять и вопросы ответа России за преступления времени СССР. За руснёй перед народами вокруг живущих за последние 100 лет накопился такой нехилый должок.
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09.12.2022 00:30 Відповісти
доо, а бёльгийцы скажут:
нё думай что это возможно. вон, по Боингу что намудрили - Сидели 3 чудака, пили водку и Гиркин такой: ыыы, сышь как могу(угоняет Бук), а второй - Ыыыы, могу прокатить(едут под Снежное или куда там), третий - Ыыыы, щас каааак пульну....
(ОЙ!!!)
тікають
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09.12.2022 09:24 Відповісти
Ну так, Гитлера не надо срав.нивать с пуйлом., а то сралин показался бы душкой..
тут **** только оккупировали и даай убивать людей.
"гвардейскими" ***** назначило части что делали .... то что ..... то что и было приказано.
я не понимаю - ведь им то свтит.. очнь нехорошо, это тупо ***** им дало наградку - вам ничего не будет за это?
мы каждую суку выловим, если не Зеля, то суд., каждая мразь ответит. Сами же своих урдов сдавать то будут.
и да - нету никакого "бога", возможно есть "карма"(шито?), но все мрази будут наказаны.
Сволочи, что же вы натворили то?
"******", суки.
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08.12.2022 19:17 Відповісти
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08.12.2022 19:21 Відповісти
Гітлер звичайно велика сволота але відверта, ***** в рази підліший та брехливіший.
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08.12.2022 19:48 Відповісти
Гітлер ніколи не казав "Ето нє ми", коли зносив міста, на відміну від русні в Маріуполі.
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08.12.2022 21:27 Відповісти
Возможно но только не касаемо Холокоста. Немцы до 1945 года отрицали Холокост.
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08.12.2022 22:25 Відповісти
слушай, а вот Невзоров смачно говорил как сжигали Дж.(не Джорджа) Бруно и сколько понадобилось дров.
умножить на сто тысяч. .....
бабий яр, да? в состоянии войны, да? на оккупированной территории, ну, освобожденной от коммунистов, да?
грузовики, топливо дефицит, да? дороги русские, да?
я вот не особо верю.
мля, только представить, АААА, а еще всех кто это делал(раскапывал и сжигал без следа) - расстреляли и сожгли, а потом сожгли, а потом.... ну ты понял
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09.12.2022 09:43 Відповісти
У ті часи такого терміну як "холокост" не було. Поцікався, хто і коли його придумаЛИ.
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10.12.2022 09:24 Відповісти
...як вся параштанська раса
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09.12.2022 05:24 Відповісти
х.з. чому ти так звеличуєш ботоксного.
"в рази"??
ну, "рази" можуть бути напр. Валуєв тупіший Ейнштейна - в сотні разів, тоді так.
я просто чуть читав як Адольф воював. у нас таких солдіків певно слава Алаху(Мужній, Справедливий, Караючий єретиків мечем Правди) може пара сотень є.
нє, реально смішно як бидло буває - зрівнює Гітлера з ******, це тупо реально як Охлобистін і Бред Пут(опечатка блін, ну ти зрозумів кого ми мав на увазі )
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09.12.2022 09:47 Відповісти
https://youtu.be/q07dm6lPs2k ...

Гимн обречённых...крыс путлера типа встали с Колен 🤣🤣
Классная пестня👆про мавзолецных Обезьян
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08.12.2022 19:36 Відповісти
Москальське вставаніє с колєн завжди приводить їх в позу "раком".
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08.12.2022 19:52 Відповісти
Хоч хтось "притомний" там є
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08.12.2022 19:40 Відповісти
Официальные лица некоторых стран Европы наконец-то приблизились к пониманию ситуации, в которой Украина живет с 2014 года.
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08.12.2022 19:41 Відповісти
Ага. Йозеф Ґашпар Тісо підтвердив би.
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08.12.2022 20:00 Відповісти
Маленький екскурс в історію - Словаччина підтримувала Гітлера. Навіть в Братиславі площа в центрі Старого Міста називалась "Площа Гітлера".
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08.12.2022 21:25 Відповісти
До чого тут це, ти вчитель історії?

Це правда як і те, що сказав глава МЗС Словаччини Качер.

Польща теж свого часу Гітлера підтримувала, до речі, чи ти забув?

Мю́нхенська уго́да 1938 ро́ку.

Основний зміст угоди:
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Судетська область відділяється від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B0_%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 Чехословаччини й передається https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%96%D0%B9_%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D1%85 Третьому Рейху з 1 по 10 жовтня;
все майно, в тому числі зброя, укріплення, особисті речі, худоба, меблі громадян, має залишатися на місці;
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B0_%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 Чехословаччина повинна задовольнити територіальні претензії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0_(1918%E2%80%941939) Польської республіки та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(1920%E2%80%941946) Королівства Угорщина .
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08.12.2022 22:14 Відповісти
ні до чого. Я викладаю невідомі для наших читачів сторінки з історії, якщо тобі не цікаво - не читай.
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08.12.2022 22:33 Відповісти
Макарону це скажіть.Він головний у стороні бажаючих перемовин з ******."Звонар"
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08.12.2022 23:17 Відповісти
Граблі- сильний аргумент, єдино, що має короткочасний ефект. Є ще бажаючі на них стати.
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09.12.2022 05:23 Відповісти
 
 