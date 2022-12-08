Глава МЗС Словаччини Качер - охочим домовлятися з Росією: "Ми це вже проходили з Гітлером"
Міністр закордонних справ Словаччини Растіслав Качер заявив, що його країна добре вивчила уроки історії, а тим, хто виступає за перемовини з Росією, нагадав, що домовленості з Гітлером призвели до руйнації тодішньої Чехословаччини і Другої світової війни.
Про це Качер сказав на спільній із українським колегою Дмитром Кулебою пресконференції в Києві, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Те, що Росія чинить в Україні, - не було, не є і ніколи не буде прийнятним. Тим, хто каже, що "ми хочемо миру, ми за перемовини", ми завжди кажемо, що ми це вже проходили з Гітлером, коли хтось намагався їх проводити за нашою спиною. Ми знаємо, що це призвело до руйнації тодішньої Чехословаччини і Другої світової війни, втрати десятків мільйонів людей. Ми цього ніколи не повторимо. Ми вивчили уроки історії і будемо підтримувати вас до самого кінця", - сказав Качер.
Він додав, що коли настане кінець війни, визначить сама Україна.
"Це український варіант миру, український формат, українське рішення. Україна відновить свої кордони і повністю поверне свою суверену територію. Але навіть і це не кінець. Це станеться тоді, коли Росія не становитиме загрози для міжнародної спільноти і коли Україна стане повноправним учасником всіх важливих європейських нарад", - акцентував глава МЗС Словаччини.
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нё думай что это возможно. вон, по Боингу что намудрили - Сидели 3 чудака, пили водку и Гиркин такой: ыыы, сышь как могу(угоняет Бук), а второй - Ыыыы, могу прокатить(едут под Снежное или куда там), третий - Ыыыы, щас каааак пульну....
(ОЙ!!!)
тікають
тут **** только оккупировали и даай убивать людей.
"гвардейскими" ***** назначило части что делали .... то что ..... то что и было приказано.
я не понимаю - ведь им то свтит.. очнь нехорошо, это тупо ***** им дало наградку - вам ничего не будет за это?
мы каждую суку выловим, если не Зеля, то суд., каждая мразь ответит. Сами же своих урдов сдавать то будут.
и да - нету никакого "бога", возможно есть "карма"(шито?), но все мрази будут наказаны.
Сволочи, что же вы натворили то?
"******", суки.
умножить на сто тысяч. .....
бабий яр, да? в состоянии войны, да? на оккупированной территории, ну, освобожденной от коммунистов, да?
грузовики, топливо дефицит, да? дороги русские, да?
я вот не особо верю.
мля, только представить, АААА, а еще всех кто это делал(раскапывал и сжигал без следа) - расстреляли и сожгли, а потом сожгли, а потом.... ну ты понял
"в рази"??
ну, "рази" можуть бути напр. Валуєв тупіший Ейнштейна - в сотні разів, тоді так.
я просто чуть читав як Адольф воював. у нас таких солдіків певно слава Алаху(Мужній, Справедливий, Караючий єретиків мечем Правди) може пара сотень є.
нє, реально смішно як бидло буває - зрівнює Гітлера з ******, це тупо реально як Охлобистін і Бред Пут(опечатка блін, ну ти зрозумів кого ми мав на увазі )
Гимн обречённых...крыс путлера типа встали с Колен 🤣🤣
Классная пестня👆про мавзолецных Обезьян
Це правда як і те, що сказав глава МЗС Словаччини Качер.
Польща теж свого часу Гітлера підтримувала, до речі, чи ти забув?
Мю́нхенська уго́да 1938 ро́ку.
Основний зміст угоди:
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Судетська область відділяється від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B0_%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 Чехословаччини й передається https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%96%D0%B9_%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D1%85 Третьому Рейху з 1 по 10 жовтня;
все майно, в тому числі зброя, укріплення, особисті речі, худоба, меблі громадян, має залишатися на місці;
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B0_%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 Чехословаччина повинна задовольнити територіальні претензії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0_(1918%E2%80%941939) Польської республіки та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(1920%E2%80%941946) Королівства Угорщина .