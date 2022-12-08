ЄС затвердив рішення не приймати російські закордонні паспорти, видані на окупованих територіях України

Європейська рада остаточно затвердила рішення не приймати російські проїзні документи, видані на окупованих територіях України та Грузії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Агресивна війна Росії проти України, що триває, є кричущим зневажанням міжнародного порядку, базованого на правилах, що ставить під загрозу мир і безпеку в Європі. Сьогоднішнє рішення Ради є ще одним доказом того, що ми твердо стоїмо на боці України. Ми ніколи не визнаємо незаконної анексії її території Росією, і ми підтверджуємо право України на звільнення і відновлення повного контролю над усіма окупованими територіями", - сказав, коментуючи це рішення, міністр внутрішніх справ Чеської Республіки, що головує в ЄС, Віт Ракушан.

У Раді зазначили, що це рішення є відповіддю на неспровоковану і необґрунтовану військову агресію Росії проти України та практику Росії з видачі російських закордонних паспортів жителям окупованих регіонів. Це також відбувається за одностороннім рішенням Росії визнати незалежність грузинських територій Абхазії та Південної Осетії в 2008 році.

У Європейській Раді пояснили, що російські проїзні документи, видані особам, які проживають в окупованих Росією регіонах України або територіях Грузії, що відкололися, не прийматимуться як дійсні проїзні документи для отримання візи або перетину кордонів Шенгенської зони. Це рішення спрямоване на встановлення спільного підходу, забезпечення належного функціонування зовнішнього кордону та спільної візової політики, а також на гарантування безпеки держав - членів ЄС.

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