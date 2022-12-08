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Ексглава НБУ Шевченко подасть апеляцію на рішення Антикорупційного суду про його безстрокове тримання під вартою без права внесення застави

шевченко

Ексголова Національного банку України Кирило Шевченко подасть апеляцію на рішення Антикорупційного суду щодо його безстрокового тримання під вартою без права внесення застави.

Про це він написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Прийняте рішення – безстрокове тримання під вартою без права внесення застави – є винятковою і найсуворішою мірою з усіх можливих. У чому сенс? Маю відповідь – політичне переслідування. Отримавши повний текст сьогоднішньої ухвали, я обов'язково подам апеляцію", – йдеться у дописі.

За словами Шевченка, його клопотання про надання йому можливості взяти участь у засіданні у форматі відеозв'язку вкотре було відхилено.

Він зазначив, що суд відмовив у відводі прокурора, який не вважав за потрібне, незважаючи на вимогу закону, надавати Шевченку копії клопотання з додатками, відмовив у витребуванні в Укргазбанку документів, на які посилається і сам прокурор, проте не долучає їх до клопотання, а також відмовив у всіх клопотаннях, заявлених стороною захисту.

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Автор: 

НАБУ (5063) САП (2212) Шевченко Кирило (225) Антикорупційний суд ВАКС (1947)


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Плять, ну й хлэбало
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08.12.2022 20:15 Відповісти
Ну ... навіть цікаво як така кошерна пика примудрилася отримати українське прізвище.
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08.12.2022 20:31 Відповісти
мімікрія..це ще школі по зоології проходили..
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08.12.2022 21:19 Відповісти
Насправді цікаво чому йому відмовив суд в заставі. Багатьом покидькам дає таку можливість. Тому ж Грановському нещодавно
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08.12.2022 21:27 Відповісти
Черговий військовозобов'язаний з батальйону БЗДІЖенців🐷🐷🐷 Відня !!!
А так, в цілому, Мабуть🤷‍♂️, порядна🐖 людина😌🤯🙈…..!!!??
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08.12.2022 22:03 Відповісти
Він же не з вулиці, сам на посаду голови НАЦБАНКу попав!!
За цю «порядну особу» державні посадовці метушилися, Нацдержслужба, СБУ, сраколизи бігали до військкомату(центру комплектування), щоб усьо парішать щодо бронювання!!!
Держприкордонслужба забезпечила «зельоний калідор», ну і таке інше!!
Аж ось тобі, маєш, уже в розшуку….
Мабуть, як суддю Чауса викрадуть, прахфесійно, разом з фірташем!!
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08.12.2022 22:13 Відповісти
Як несподівано: чергове новоє ліцо Zeкоманди втекло з країни, схопивши з собою десяток мільйонів баксів вкрадених у народу. Ви тільки порахуйте цих щасливчиків, які прібарахліліся завдяки "прастому парню із народа" і звалили закордон: гончарук, вітренко, рябошапка, таран, бенедіктова, стєпанов та ще сотні інших зашкварених персонажів. А я іще в 2019-му поперджав, що як тільки у клоунів закінчуються гастролі, вони свалять закордон пограбувавши країну.
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08.12.2022 22:36 Відповісти
А де він знаходиться ? і якщо покинув Україну то як ?
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08.12.2022 22:45 Відповісти
 
 