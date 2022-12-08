Україна в ОБСЄ: Росія програє війну на полі бою і намагається переписати кінець цієї історії дипломатичним шляхом

Президент російської держави-агресора Володимир Путін, оголосивши вчора Азовське море внутрішнім морем Росії, просто не засвоїв недавній урок, коли Україна звільнила окупований Херсон.

Про це заявив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк у четвер на засіданні Постійної ради ОБСЄ, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Як продемонструвала міністерська зустріч, ми стаємо свідками нової гри російських дипломатів – примирливих у своїх заявах та налаштованих на діалог. Цьому є чітка причина, але також чітке пояснення, чому це – пастка. Оскільки Росія програє війну на полі бою, то вони намагаються переписати кінець цієї історії дипломатичним шляхом", - зазначив він.

Український посол наголосив, що до яких би хитрощів не вдавалася російська дипломатія, "її цілі не змінюються", і дуже показовою у цьому плані є вчорашня зустріч Путіна з так званою "радою з розвитку громадянського суспільства і прав людини".

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"Путін з великим ентузіазмом оголосив, що здобуття нових територій для Росії є значимим результатом розпочатої ним війни. Для Путіна це ніщо інше, як загарбницька війна. Цього разу він оголосив Азовське море внутрішнім морем Росії. На жаль, президент Путін не засвоїв недавній урок Херсона. Що ж, комусь краще вчитися на власних помилках", - заявив Цимбалюк.

Тим же, хто "все ще вірить, що з кремлем можна домовитися", очільник української місії в ОБСЄ нагадав, що останній масований ракетний удар РФ по українській інфраструктурі відбувся у 28-у річницю Будапештського меморандуму.

"Уклавши цей документ, Росія підтвердила свої зобов'язання поважати незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Але москва зухвало порушила свої зобов'язання, розв'язавши повномасштабну війну проти України та намагаючись знищити українську націю в рамках своєї політики геноциду. Отже, Будапештський меморандум доводить, що жодна угода з Російською Федерацією не працює, якщо Росія зберігає фізичну можливість і мотивацію їх порушувати", - наголосив посол.

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Як відомо, Путін 7 грудня заявив, що отримання Росією нових територій стали значимим результатом так званої "спеціальної військової операції" проти України. За його словами, "чого вже там мовчати, і Азовське море стало внутрішнім морем Російської Федерації". При цьому, Путін додав, що "Петро І ще боровся, щоб вийти до Азовського моря".

Херсон був окупований росіянами 2 березня, а звільнений українською армією 11 листопада.