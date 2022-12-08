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Новини Війна
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Україна в ОБСЄ: Росія програє війну на полі бою і намагається переписати кінець цієї історії дипломатичним шляхом

путін

Президент російської держави-агресора Володимир Путін, оголосивши вчора Азовське море внутрішнім морем Росії, просто не засвоїв недавній урок, коли Україна звільнила окупований Херсон.

Про це заявив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк у четвер на засіданні Постійної ради ОБСЄ, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Як продемонструвала міністерська зустріч, ми стаємо свідками нової гри російських дипломатів – примирливих у своїх заявах та налаштованих на діалог. Цьому є чітка причина, але також чітке пояснення, чому це – пастка. Оскільки Росія програє війну на полі бою, то вони намагаються переписати кінець цієї історії дипломатичним шляхом", - зазначив він.

Український посол наголосив, що до яких би хитрощів не вдавалася російська дипломатія, "її цілі не змінюються", і дуже показовою у цьому плані є вчорашня зустріч Путіна з так званою "радою з розвитку громадянського суспільства і прав людини".

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"Путін з великим ентузіазмом оголосив, що здобуття нових територій для Росії є значимим результатом розпочатої ним війни. Для Путіна це ніщо інше, як загарбницька війна. Цього разу він оголосив Азовське море внутрішнім морем Росії. На жаль, президент Путін не засвоїв недавній урок Херсона. Що ж, комусь краще вчитися на власних помилках", - заявив Цимбалюк.

Тим же, хто "все ще вірить, що з кремлем можна домовитися", очільник української місії в ОБСЄ нагадав, що останній масований ракетний удар РФ по українській інфраструктурі відбувся у 28-у річницю Будапештського меморандуму.

"Уклавши цей документ, Росія підтвердила свої зобов'язання поважати незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Але москва зухвало порушила свої зобов'язання, розв'язавши повномасштабну війну проти України та намагаючись знищити українську націю в рамках своєї політики геноциду. Отже, Будапештський меморандум доводить, що жодна угода з Російською Федерацією не працює, якщо Росія зберігає фізичну можливість і мотивацію їх порушувати", - наголосив посол.

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Як відомо, Путін 7 грудня заявив, що отримання Росією нових територій стали значимим результатом так званої "спеціальної військової операції" проти України. За його словами, "чого вже там мовчати, і Азовське море стало внутрішнім морем Російської Федерації". При цьому, Путін додав, що "Петро І ще боровся, щоб вийти до Азовського моря".

Херсон був окупований росіянами 2 березня, а звільнений українською армією 11 листопада.

Автор: 

дипломатія (711) ОБСЄ (3503) перемовини (2861) путін володимир (23773) Херсон (3341) Цимбалюк Євгеній (50)


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Топ коментарі
+13
Он ******** этот владимир путин, чтоб вы понимали.
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08.12.2022 21:11
+9
Ага, "кацапська дипломатія" це суцільні ультиматимуми.
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08.12.2022 21:11
+8
Абсолютна "фінляндизація" української війни путіна. Як у 39-40-му, так само і в 22-23-му. Пішли захопити і приєднати всю Фінляндію, але міцно отримали по зубах і задовольнилися одним Карельським перешийком, видаючи те, що отримали за початковий план. Ось і путін через дев'ять місяців війни вже не заїкається за "Київ за три дні" та захоплення всієї України, а каже, що йому цілком вистачить узбережжя Азовського моря. Тльки на відміну від Фінської, коли Карельський перешийок так і залишився за Совєтами, за узбережжя Азовського моря ніхто гарантію йому не дає
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08.12.2022 21:17
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Ага, "кацапська дипломатія" це суцільні ультиматимуми.
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08.12.2022 21:11 Відповісти
а як що б навіть і не були б суцільні ультиматуми, якщо би навіть вони на щось би і погодилися, як їм вірити? Вони сьогодні признають Україну, а завтра вже ні. Вони до 14-го року признавали Крим українським а потім раз і вже він для них русскій став, бо у них та місця натоптані. Це як? це все одно що продати будинок батьків, коли гроші ну дуже треба було, а потім, коли там ремонти вже якісь зробили, прийти зі зброєю і господарів на вулицю викинути, мовляв "у меня воспоминания детства с етим домом связани"
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09.12.2022 02:25 Відповісти
Он ******** этот владимир путин, чтоб вы понимали.
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08.12.2022 21:11 Відповісти
Абсолютна "фінляндизація" української війни путіна. Як у 39-40-му, так само і в 22-23-му. Пішли захопити і приєднати всю Фінляндію, але міцно отримали по зубах і задовольнилися одним Карельським перешийком, видаючи те, що отримали за початковий план. Ось і путін через дев'ять місяців війни вже не заїкається за "Київ за три дні" та захоплення всієї України, а каже, що йому цілком вистачить узбережжя Азовського моря. Тльки на відміну від Фінської, коли Карельський перешийок так і залишився за Совєтами, за узбережжя Азовського моря ніхто гарантію йому не дає
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08.12.2022 21:17 Відповісти
а не можна їм залишати ніж шматочка своєї землі, бо це їх заохочуватиме на наступні інтервенції. Хочеш миру, будь готовий до війни завжди, ось що їх може стримати, коли вони будуть знати що їх дістануть і дістануть дуже боляче.
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09.12.2022 02:27 Відповісти
На жаль, на відміну від срср, путін все ще бажає захопити всю Україну, тільки зараз йому сил та зброї не вистачає. Тому він і благає перемовин та перемир'я, щоб накопичити заліза та м'яса і знов вдарити.
Мені здається, що і совок теж не відмовився б від Фінляндії, якби не гітлер - совку просто стало не до фінів...
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09.12.2022 05:48 Відповісти
Кацапське внутрішнє море Байкал.
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08.12.2022 21:35 Відповісти
Китайці вже давно на своїх картах називають Байкал своїм "Внутрішнім морем" РОсійські дипломати вдають що не знають про це - кацапня ж не знає ієрогліфів
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08.12.2022 23:00 Відповісти
а не кажить, дісталася Перлина Світу таким уродам, вони її спочатку понищили, а потім взагалі китайцям віддали, ті будь-який Байкал вип"ють, бо їм так само як русскім "после меня хоть трава не расти".
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09.12.2022 02:29 Відповісти
вообще вместо многословия в ООН нужно четко ясно требовать от России выхода к границам 1991 года, 12 триллионов репараций и правительство России и ее гениралитет в Гаагу.
В качестве части репараций можно требовать Ростов и Сочи )
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08.12.2022 21:43 Відповісти
а навіщо нам вщент прокацаплені території, коли нам свої піднімати треба? навіщо нам русскогаварящіє регіони, які тільки й будуть що мріяти повернутися під "родной сапог и тяжелую плеть"?
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09.12.2022 02:30 Відповісти
Хмырь мавзолейный грозит ядерным дерьмом...💀 из Мавзолея..🦍🦍🦍
По факту это означает..дохлая вторая армия Третьего мира по факту Фуфло аналоГовнет... другого варианта не существует...🤣🤣🤣
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08.12.2022 21:54 Відповісти
Сегодня 8 декабря 1991 года по факту и юридически перестал существовать союз нерушимый республик не свободных из концлагеря ГУЛАГ таварысча Сралина...
Распад этого дерьма подписали Шушкевич Кравчук и Ельцин в Минске
Слава ЗСУ та генералу Залужному 🇺🇦 🔱❤️🖤🔱💪✊🔱🔱🔱
Надобраніч✌️💙💛
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08.12.2022 22:02 Відповісти
Немає ніякого путіна , а є кремлівське , плюгаве ХУ@ ЛО 😡‼️
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09.12.2022 01:36 Відповісти
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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09.12.2022 02:29 Відповісти
може й не промиє там мозги вже навіть і це, бо й промивати нема що, але в будь-якому разі, ті що тут забаранилися, вже нікуди не підуть, нікого не вб"ють.
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09.12.2022 02:33 Відповісти
​​«Пока Азовское море становилось внутренним морем России, Балтийское стало внутренним морем НАТО.

Геополитика, такая геополитика»
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09.12.2022 07:22 Відповісти
Не мішайте дурнику мріяти,незабаром получе по морді і успокоется до слідуючий піз....ні.
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09.12.2022 16:40 Відповісти
 
 