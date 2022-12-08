Зеленський присвоїв державні нагороди поліцейським, які загинули на Херсонщині, підірвавшись на мінах
Президент України Володимир Зеленський присвоїв державні нагороди поліцейським, які загинули на Херсонщині, підірвавшись на мінах.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацполіції.
Відповідні Укази про відзначення чотирьох поліцейських, які у складі зведеного загону загинули під час проведення стабілізаційних заходів, президент підписав сьогодні, 8 грудня.
Звання Героя України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" (посмертно) присвоєно начальнику Головного управління Національної поліції в Черкаській області Михайлові Куратченку.
Орденом "За мужність" ІІІ ступеня (посмертно) нагороджено старшого інспектора відділу вибухотехнічної служби поліції Черкаської області капітана поліції Ігоря Мельника, старшого інспектора–кінолога кінологічного центру поліції Черкаської області капітана поліції Сергія Ненаду та помічника чергового СРПП Уманського райуправління поліції капрала поліції Вадима Періжка.
Нагадаємо: поліцейські підірвалися на каскаді ворожих мін і боєприпасів. Четверо правоохоронців загинули, ще четверо - отримали поранення, за їхні життя зараз борються лікарі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Скільки ще такого буде....
Йо_ана русня зі своїми мінами...
У нас вся область оплакує😥 цих наших героїв, які поїхали в Херсон на розмінування. Щоб допомогти херсонцям. В них є сім,ї, діти, матері, дружини і близькі. Багато колег. Яким також потрібно буде їхати в Херсон.
Серед них кінолог. А Вадиму Періжку взагалі лише 24 роки. БУЛО!!!
Так, в мене інше ставлення до таких коментарів!
А скільки розмінувань зробили ви? Чи краще смайлики малювати?
Посилання зі словника копіювати?! Ще визначення смайлика знайдіть!
Не йорнічайте!
Циннізм і холоднокровність у вас зашкалює!
"Місцеві мешканці повідомили про схрон ***********, який залишився після окупантів. Правоохоронці розмінували його та поверталися назад, - розповідає речниця поліції Черкащини Зоя Вовк. - Під час цього повернення натрапили ще на один закопаний фугас. Четверо правоохоронців загинули, ще четверо правоохоронців отримали поранення, двоє з них, наші черкаські колеги, перебувають у тяжкому стані. Всі вони перебували на Херсонщині десь півтора місяця, розмінування у них були щодня".
У Михайла Куратченка залишилася двоє маленький доньок, у кінолога - одна дитина.
Люди після важких робіт могли бути виснаженими і просто втомленими. Півтора місяця виконували небезпечну роботу в небезпечному місті, щодня розмінування. Ризик своїм життям! Щодня!
Але ж с вашої точки зору то пусте, не варте уваги! Проста недбалість та й годі! І просто недоумкуватий смайлик! Все просто! Ідемо далі!
Цинізм вищої проби!
А я вам напишу дату похоронів. Попробуйте тільки не приїхати!!
дуже не згоден з політикою присвоєння держнагород...
четверо людей, одночасно, на одному фугасі трагічно загинули
але один загинув як герой а троє порсто, мужньо. вибачте за слово, просто,
ну не влазить мені таке в голову
і невже всі хто в цій війні підірвався на вибухових пристроях,
отримали зірки та ордени
чи люди в Україні діляться на сорти???
як рідним пояснити що їхні діти чи онуки вмирали не так мужньо як їх колеги
абсурд,
важко про це писати, але не можу не писати
бо є хлопці без ніг і без орденів
десятки тисяч загиблих, але без зірок.
от такі вибіркові нагороди в Україні
комусь, захотів, присвоїв, а другим не захотів, не присвоїв