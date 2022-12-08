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Зеленський присвоїв державні нагороди поліцейським, які загинули на Херсонщині, підірвавшись на мінах

герой,україни

Президент України Володимир Зеленський присвоїв державні нагороди поліцейським, які загинули на Херсонщині, підірвавшись на мінах.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацполіції.

Відповідні Укази про відзначення чотирьох поліцейських, які у складі зведеного загону загинули під час проведення стабілізаційних заходів, президент підписав сьогодні, 8 грудня.

Звання Героя України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" (посмертно) присвоєно начальнику Головного управління Національної поліції в Черкаській області Михайлові Куратченку.

Орденом "За мужність" ІІІ ступеня (посмертно) нагороджено старшого інспектора відділу вибухотехнічної служби поліції Черкаської області капітана поліції Ігоря Мельника, старшого інспектора–кінолога кінологічного центру поліції Черкаської області капітана поліції Сергія Ненаду та помічника чергового СРПП Уманського райуправління поліції капрала поліції Вадима Періжка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Четверо поліцейських загинули на Херсонщині, підірвавшись на каскаді ворожих мін. ФОТО

Нагадаємо: поліцейські підірвалися на каскаді ворожих мін і боєприпасів. Четверо правоохоронців загинули, ще четверо - отримали поранення, за їхні життя зараз борються лікарі.

Автор: 

нагорода (1258) Нацполіція (15142) Херсонська область (5721)


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Топ коментарі
+7
Незрозуміло, а якими зірками нагородив Zeвиродок тих Героїв Херсону, які першими і фактично безбройними зустріли рашистів у своєму місті, коли мусора і сбу-шники втікали один поперед одного?
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08.12.2022 22:25
+5
Так в чому "подвиг"? Підірвались на міні. Серйозно?
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08.12.2022 22:31
+4
Я один не розумію, чому одинакова загибель на міні по різному нагороджується? Чим вище звання - тим вища нагорода???
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08.12.2022 21:30
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Слава Героям! Покою загиблим.
Скільки ще такого буде....
Йо_ана русня зі своїми мінами...
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08.12.2022 21:23 Відповісти
Так, Героям слава! Одужання пораненим! Ще чотири чоловіка боряться за своє життя🙏.
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09.12.2022 04:55 Відповісти
Я один не розумію, чому одинакова загибель на міні по різному нагороджується? Чим вище звання - тим вища нагорода???
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08.12.2022 21:30 Відповісти
Полковник до смерти больше сделал, нежели капрал. Как бы это сложно ни звучало для близких капарала.
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08.12.2022 22:07 Відповісти
Капрала. Извините.
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08.12.2022 22:10 Відповісти
Так, один.
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09.12.2022 04:58 Відповісти
Найвищою нагородою в Україні має бути не саветская звезда , золотий герб України , тобто тризуб
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08.12.2022 22:00 Відповісти
Незрозуміло, а якими зірками нагородив Zeвиродок тих Героїв Херсону, які першими і фактично безбройними зустріли рашистів у своєму місті, коли мусора і сбу-шники втікали один поперед одного?
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08.12.2022 22:25 Відповісти
Так в чому "подвиг"? Підірвались на міні. Серйозно?
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08.12.2022 22:31 Відповісти
То поцікавтесь!!! Перед тим як писати дурні коментарі і ставити не менш ідіотські смайли!

У нас вся область оплакує😥 цих наших героїв, які поїхали в Херсон на розмінування. Щоб допомогти херсонцям. В них є сім,ї, діти, матері, дружини і близькі. Багато колег. Яким також потрібно буде їхати в Херсон.

Серед них кінолог. А Вадиму Періжку взагалі лише 24 роки. БУЛО!!!
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09.12.2022 04:46 Відповісти
ПОДВИГ, у. чол. Важлива своїм значенням дія; вчинок, здійснюваний у важких, небезпечних умовах; героїчний, самовідданий вчинок. (Академічний словник). У нас з Вами різне уявлення про подвиг.
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09.12.2022 04:58 Відповісти
Так вони це і робили. Виконували розмінування. Важливу дію, яка здійснювалася у небезпечних умовах. Херсон! Де міна на міні!

Так, в мене інше ставлення до таких коментарів!
А скільки розмінувань зробили ви? Чи краще смайлики малювати?
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09.12.2022 05:09 Відповісти
Розмінуванням поліцейські не займаються. Так, у них був вибухотехнік (для проведення обшуків), але займалися вони "стабілізаційними заходами" на звільненій території. Це аж ніяк не підпадає під визначення "самовідданий вчинок". Вчинили наїзд на міну. Це нещасний випадок, а не подвиг. Я співчуваю близьким цих людей. Мені їх шкода. Але ніякого героїчного вчинку тут немає. Більш того, є ознаки пофігізма і втрати обережності. Якщо проаналізувати поведінку начальника і підлеглих йому водія, та вибухотехніка, які мали бути пильними та відповідальними!, то буде зовсім інша картина ніж Ви її собі емоційно уявили... І ще. В першому пості зовсім не смайлик.
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09.12.2022 05:23 Відповісти
Ну це вже досить!
Посилання зі словника копіювати?! Ще визначення смайлика знайдіть!

Не йорнічайте!
Циннізм і холоднокровність у вас зашкалює!
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09.12.2022 05:36 Відповісти
Що є то є. На дивані легко бути холоднокровним і цинічним. Є ще четверо поранених. Думаю вони не сильно вдячні водію і начальнику, але їм заткнуть рота і можливо навіть теж нагородять. Службове розслідування спустять "на тормозах" бо ж "герої"... І навіть якщо зясується що начальник наказав повернути на мінне поле ... нічого вже не змінити - офіційну версію ніхто коректувати не стане.
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09.12.2022 05:56 Відповісти
Загинули керівник поліції Черкащини Михайло Куратченко, вибухотехнік Ігор Мельник, кінолог Сергій Ненада та наймолодший серед них - помічник чергового СРПП Уманського райуправління поліції Вадим Періжок. Останньому було лише 24 роки.

"Місцеві мешканці повідомили про схрон ***********, який залишився після окупантів. Правоохоронці розмінували його та поверталися назад, - розповідає речниця поліції Черкащини Зоя Вовк. - Під час цього повернення натрапили ще на один закопаний фугас. Четверо правоохоронців загинули, ще четверо правоохоронців отримали поранення, двоє з них, наші черкаські колеги, перебувають у тяжкому стані. Всі вони перебували на Херсонщині десь півтора місяця, розмінування у них були щодня".

У Михайла Куратченка залишилася двоє маленький доньок, у кінолога - одна дитина.

Люди після важких робіт могли бути виснаженими і просто втомленими. Півтора місяця виконували небезпечну роботу в небезпечному місті, щодня розмінування. Ризик своїм життям! Щодня!

Але ж с вашої точки зору то пусте, не варте уваги! Проста недбалість та й годі! І просто недоумкуватий смайлик! Все просто! Ідемо далі!

Цинізм вищої проби!
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09.12.2022 06:01 Відповісти
Діти і хронічна втома це не підстава до нагороди...
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09.12.2022 06:15 Відповісти
Подайте в суд на Зеленського. Що незаконно. Ні за що дали вищу державну нагороду!

А я вам напишу дату похоронів. Попробуйте тільки не приїхати!!
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09.12.2022 06:19 Відповісти
КОЛИ Зе ЛУПА ВІДПОВІСТЬ ЗА ПОСАДКУ БОЄВОГО ГЕНЕРАЛА У ТЮРМУ ?
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08.12.2022 22:41 Відповісти
вічна пам,ять хлопцям!!! співчуття рідним та близьким.
дуже не згоден з політикою присвоєння держнагород...
четверо людей, одночасно, на одному фугасі трагічно загинули
але один загинув як герой а троє порсто, мужньо. вибачте за слово, просто,
ну не влазить мені таке в голову
і невже всі хто в цій війні підірвався на вибухових пристроях,
отримали зірки та ордени
чи люди в Україні діляться на сорти???
як рідним пояснити що їхні діти чи онуки вмирали не так мужньо як їх колеги
абсурд,
важко про це писати, але не можу не писати
бо є хлопці без ніг і без орденів
десятки тисяч загиблих, але без зірок.
от такі вибіркові нагороди в Україні
комусь, захотів, присвоїв, а другим не захотів, не присвоїв
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08.12.2022 23:01 Відповісти
 
 