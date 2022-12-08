Президент України Володимир Зеленський присвоїв державні нагороди поліцейським, які загинули на Херсонщині, підірвавшись на мінах.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацполіції.

Відповідні Укази про відзначення чотирьох поліцейських, які у складі зведеного загону загинули під час проведення стабілізаційних заходів, президент підписав сьогодні, 8 грудня.

Звання Героя України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" (посмертно) присвоєно начальнику Головного управління Національної поліції в Черкаській області Михайлові Куратченку.

Орденом "За мужність" ІІІ ступеня (посмертно) нагороджено старшого інспектора відділу вибухотехнічної служби поліції Черкаської області капітана поліції Ігоря Мельника, старшого інспектора–кінолога кінологічного центру поліції Черкаської області капітана поліції Сергія Ненаду та помічника чергового СРПП Уманського райуправління поліції капрала поліції Вадима Періжка.

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Нагадаємо: поліцейські підірвалися на каскаді ворожих мін і боєприпасів. Четверо правоохоронців загинули, ще четверо - отримали поранення, за їхні життя зараз борються лікарі.