Справа Грановського: САП вважає, що екснардеп лобіював призначення своєї помічниці до керівництва ОПЗ. Захист каже, що Фонд держмайна сам цікавився думкою політика

Вищий антикорупційний суд заочно обрав запобіжний захід Олександру Грановському, колишньому народному депутату і голові підкомітету з питань цивільного, господарського та адміністративного судочинства Комітету Верховної Ради України з питань правової політики та правосуддя. Слухання щодо запобіжного заходу із перервами затягнулося на три тижні. При цьому головного учасника цієї справи Грановського в залі не було.

Про це пише Судовий репортер, передає Цензор.НЕТ.

Прокурор Пономаренко цитував у суді протоколи допиту свідків — ексдиректора "ОПЗ" Валерія Горбатка, колишнього заступника голови ФДМУ Дмитра Парфененка.

Під час допиту в 2016-му "Горбатко вказав на роль Грановського щодо призначення Ткаченко до керівних органів "Одеського припортового заводу". Горбатко жалівся, що його товариша Йолікіна, який багато років працював на заводі "викинули по возрасту", замінивши його в наглядовій раді на Ольгу Ткаченко.

"В конце марта 2015 года встреча с Грановским проходила на улице Жилянской, там где приемная Александра Михайловича [Грановского]. Мы обсуждали разные вопросы, в том числе юридические и управления завода. Потом он пригласил Ткаченко. Говорит, что есть компания, которую она представляет, которая может карбамид покупать…", — пригадував Горбатко. Через кілька дня після цієї зустрічі Ткаченко приїздила на завод і спілкувалася із Кімінчіджі і Чечельницьким. Був відкликаний контракт із попереднім трейдером і підписаний із Newscope. Горбатко повідомив, що на зустрічі ішов за порадами в.о. голови ФДМУ Парфененка, який спершу скерував його до Кононенка, який, у свою чергу, направив його до Грановського.

Парфененко начебто також свідчив, що Ткаченко призначили на "ОПЗ" за ініціативою Грановського. У 2015-му до нього звернувся нардеп і запропонував включити до наглядової ради Ткаченко. Оскільки рішення він приймав не сам, то вніс кандидатуру на розгляд кабміну. Грановський спілкувався з ним і раніше, кажучи, що хоче експортувати продукцію ОПЗ І просив вплинути на Горбатка. Парфененко запевнив, що він Грановському в будь-якому впливі на керівників ОПЗ відмовив.

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Слідство посилається на свідчення Євгена Задорожнього, колишнього представника Trammo AG і Олександра Ляхова із Dreymoor Fertilizers overseas PTE LTD — ці компанії також були покупцями продукції "ОПЗ". Зокрема, Задорожній розповідав детективам, що до квітня 2015-го Newscope не було на ринку і компанія навіть не мала власних суден, але його підприємство закуповувало продукцію "ОПЗ" саме через цього посередника.

НАБУ посилається на дві експертизи цін — Київського науково-дослідного інституту судових експертиз від 2016 року і Київського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС від 2019-го.

Також у розпорядженні слідства є листування WhatsApp, начебто за участі "Саші Грановського" та "Олі Ткаченко", які обговорюють співпрацю "ОПЗ" і Newscope Estate Limited, а також судовий спір щодо "крадіжки" з ОПЗ 13 мільйонів доларів. Грановський радить Ткаченко на випадок запитань правоохорнців підготувати всі листи від свого імені з приводу Newscope, зареєструвавши їх у "дєда", тобто діючого директора заводу Горбатка. Далі Грановський каже Ткаченко, що потрібно продумати якусь версію "судебного продукта". Суддя запитував, як чином епізод із 13 мільйонами доларів стосується даної справи. Прокурор відповів, що насправді ніяк, але таке листування підтверджує зв’язок між фігурантами і вжиття ними заходів для легалізації через суд своїх злочинних дій. Після того, як Ткаченко отримала виклик на допит від слідчого поліції, Грановський порадив їй організувати експертизу цін Newscope в якійсь одеській установі. ("Этот експерт должен быть стойкий и проверенный. 100% к нему также будут вопросы со стороны следствия. Государственный нужен").

Підсумовуючи, прокурор говорив, що цих матеріалів, на його думку, достатньо, щоб неупереджений спостерігач переконався у реальності подій із підозри і причетність до них Грановського.

"Ми не стверджуємо, що перелік цих доказів і їх сукупність є достатніми для винесення обвинувального вироку… Але підозра є такою, що має бути врахована, тобто є обґрунтована", — сказав Пономаренко.

Прокурор наголосив, що йдеться про тяжкий корупційний злочин, за який можливе тільки тюремне покарання — на 3-6 років.

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"Прокурором подано щонайменше 20-ть документів на підтвердження своєї позиції. Проте 17 з них взагалі не містять прізвища Грановського. Ці докази не мають відношення до Грановського", — зазначила адвокат Оксана Варакіна.

Адвокати кажуть, що після 2016 року, свідки Парфененко, Горбатко і Задорожній, неодноразово допитані у паралельних і пов’язаних судових справах та кримінальних провадженнях, дали інші показання, спростувавши попередні. І водночас, аналізуючи всі варіанти показань, захист стверджує, що насправді із них не вбачається складу злочину, що інкримінується Грановському.

Так, колишній заступник керівника Фонду держмайна Парфененко знав, що Ткаченко свого часу працювала із Грановським, була його помічницею, тому цікавився думкою нардепа щодо її кандидатури на членство в наглядовій раді "ОПЗ". Тобто йшлося не про тиск, а лише рекомендації, причому отримані з ініціативи самого Парфененка. У червні 2020-го Парфененко знову свідчив у засіданні Солом’янського райсуду Києва щодо оскарження бездіяльності органів досудового слідства. Тоді він нібито вкотре заперечив тиск щодо призначення Ткаченко і додав, що не виключає, що раніше міг давати суперечливі показання під впливом чуток.

Зрештою, на підтвердження своєї позиції захист переконав суддю особисто послухати під час обрання запобіжного заходу свідка Парфененка. Той відхрестився від будь-якого незаконного впливу на призначення Ткаченко, кажучи, що ФДМУ тільки рекомендував кандидатуру в наглядову раду і правління державних підприємств, але остаточне рішення щодо підтримки приймав Кабінет міністрів. У подальшому представник уряду брав участь у загальних зборах підприємства.

"Бачив Грановського пару-трійку разів, не більше…в житті, не по телевізору… Хто він такий, щоб він на мене тиснув?! Я процедурно самостійна персона… Ніколи він у мене в кабінеті не був. Це можна легко перевірити через управління державної охорони, яке здійснювало пропускну систему в Фонді державного майна", — сказав Парфененко.

— Чи пам’ятаєте, щоб пан Грановський запрошував Вас на особисті зустрічі?

— У показах є коментарі, що я один раз із ним зустрічався. Мабуть, так воно і було… Стільки років пройшло. Але суть зустрічі і розмови я зараз не пригадаю… У вас же ж є протоколи моїх допитів — користуйтесь. Тоді я це пам’ятав. Усе було нормально. А зараз — так. Ну що я можу зробити?! Не принижуйте мене.

Після неодноразових відповідей свідка, що він чогось не пам’ятає, прокурор поцікавився, чи якась причина такого забуття. Парфененко зізнався, що це може бути через проблеми зі здоров’ям, назвав деякі медичні дані, прохаючи не розголошувати подробиці. Зрештою, з моменту тих подій минуло 6 років, а він, Парфененко, "не комп’ютер ходячий".

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— Схоже, це мої підписи, — сказав він, оглядаючи протоколисвоїхпопередніхдопитів.

Прокурор зачитав зміст протоколу, що Парфененко розповідав, що з Ткаченко не знайомий і у 2015-му до нього звернувся нардеп Грановський, пропонуючи включити цю жінку до наглядової ради. "Оскільки в мене не було вибору та кінцевого рішення я не приймав, я вніс пропозицію на розгляд Кабінету міністрів", —зацитував прокурор. Також оголошувалися показання Парфененка, що Грановський звертався до нього, бо хотів зайнятися експортом продукції з ОПЗ і просив вплинути на Горбатка, але Парфененко йому відмовив.

— Я ж не брехав. Значить таке було. Тільки на момент, коли я давав ці покази воно в мене пам’яті збереглось. Зараз не можу підвердити… Чесно скажу, не пам’ятаю. Не хочу щось фантазувати.