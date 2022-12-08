Справа Грановського: Ситник вимагав термінової підозри екснардепу ще у грудні 2019 року

Адвокат Крикун-Труш у ході судового засідання повідомив, що від захисника іншого фігуранта цієї справи отримав документи, які свідчать нібито про тиск керівника НАБУ Артема Ситника на детективів у справі ОПЗ щодо висунення підозри Грановському.

Про це пише Судовий репортер, передає Цензор.НЕТ.

"Мені і радісно, і шкода, що присутні журналісти, які це чують. Бо це кидає тінь на репутацію НАБУ, але хочу зазначити, що кидає тінь, у першу чергу, на репутацію конкретних осіб. А інституація має самоочищуватись", — сказав Крикун-Труш, який до 2019 року сам працював детективом НАБУ.

У судовому засіданні захист представив копії документів, в яких йшлося про бажання Ситника пришвидшити підозру Грановському. Свого часу детектив Дмитро Нечипоренко дав дозвіл керівнику свого відділу Олександру Карєєву на розголошення інформації досудового слідства у "службових цілях".

Із документів вбачається, що 5 лютого 2020 старший детектив Нечипоренко ініціював проведення оперативної наради щодо стану досудового слідства у справі "ОПЗ". Учасники наради з числа детективів визнали достатніми докази для оголошення підозр чотирьом особам: заступнику директора "ОПЗ", спеціалісту підприємства, ексчлену правління, а також бенефіціару Newscope Estates Limited. Підозри мали підготувати після аналізу матеріалів запиту про міжнародну правову допомогу зі Швейцарії, а також перевірки причетності до злочину ще одного працівника "ОПЗ".

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Щодо тодішнього нардепа Олександра Грановського, то, як погоджувалися детективи, матеріали справи не містять жодного прямого доказу проти нього. А саме, що Грановський якось дотичний до укладання контрактів між Newscope Estates Limited і "ОПЗ". Показання двох свідків щодо нібито лобіювання нардепом своєї колишньої парламентської помічниці Ольги Ткаченко на посаду в наглядовій раді, а також обговорення можливості реалізації продукції ОПЗ на адреси підприємств, пов’язаних із Ткаченко, без конкретизації, що це за фірми, — не містять складу будь-якого злочину. Нечипоренко повідомив, що показання цих свідків іншими матеріалами кримінального провадження не підтверджуються. Але додатково наголосив, що версію причетності Грановського не відкидають остаточно, а вважають такою, що вимагає додаткової перевірки..

Старший детектив Євген Токар назвав формулювання тексту підозри щодо співучасті Грановського такими, що "частково базуються на фантазіях", детектив Яндюк — передчасним, а нинішній керівник 2 підрозділу НАБУ Скомаров (тоді старший детектив) — неможливим.

Аналогічної думки раніше дійшли учасники наради, що відбулась у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі наприкінці грудня 2019-го під головуванням Холодницького за участі прокурорів Кравченка, Олефіра, а також детективів. Усі присутні погоджувалися щодо відсутності достатніх доказів проти Грановського.

Натомість директор НАБУ Артем Ситник, зі слів старшого детектива Нечипоренка, протягом грудня 2019 – січня 202-го неодноразово викликав його до себе в кабінет і вказував, що необхідно терміново готувати проект підозри Грановському. Заперечення детектива Ситник начебто не сприймав і продовжував наполягати.

"У ході оперативної наради встановлено факти системного тиску з боку директора НАБУ в позапроцесуальний спосіб та поза межами передбачених законом його службових повноважень на старшого групи детективів з метою задоволення власних або інших приватних інтересів, спрямованих на незаконне притягнення до кримінальної відповідальності екснародного депутата", — йшлося згодом у службовій записці.

Нечипоренко стверджував, що під час одної з таких зустрічей із Ситником, був присутній керівник Головного підрозділу детективів Андрій Калужинський, який слухав і не висловлював жодних зауважень, імовірно, вважаючи подібні вказівки правильними.

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Керівник Другого відділу детективів Головного підрозділу детективів Олександр Карєєв, який головував на нараді, вказав, що тиск будь-якої особи на детективів не допускається, навіть якщо це робить директор НАБУ "з метою задоволення своїх або чиїхось приватних інтересів".

За підсумками наради Карєєву доручалося звернутися до Ситника з проханням утриматися від тиску на детективів, а Нечипоренку — скласти план додаткових слідчих дій для перевірки причетності Грановського.

У березні 2020-го НАБУ, дійсно, оголосило підозри чотирьом особам щодо зловживань на ОПЗ, без Грановського. А в травні Карєєва звільнили — офіційно за результатом дисциплінарного розслідування Ради громадського контролю НАБУ.

Карєєв судився про поновлення на роботі і публічно критикував Ситника, кажучи, що той "є нечистоплотним по відношенню до займаної посади". Серед претензій було злиття інформації про обшуки, підігравання фігурантам справ, використання адмінресурсу та ін.

Прокурор Віталій Пономаренко тільки назвав долучені документи сумнівними. "Якась службова записка, якийсь протокол оперативної наради… Чи були доступи до оригіналів цих документів, щоб їх завірить? Скоріш за все [адвокат] якісь копії завірив. Але я не заперечую щодо долучення", — сказав він.