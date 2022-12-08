Справа Грановського: НАБУ посилається на експертизи цін КНДІСЕ і центру МВС, захист заперечує збитковість контрактів для ОПЗ
У засіданнях із обрання запобіжного заходу Олександру Грановському, колишньому народному депутату і голові підкомітету з питань цивільного, господарського та адміністративного судочинства Комітету Верховної Ради України з питань правової політики та правосуддя звучали товарознавчі експертизи 2016 і 2019 років.
Про це пише Судовий репортер, передає Цензор.НЕТ.
НАБУ посилається на дві експертизи цін — Київського науково-дослідного інституту судових експертиз від 2016 року і Київського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС від 2019-го.
У тексті підозри компанію Newscope називають афілійованою до Грановського. Але іншого підтвердження цього, окрім показань свідків, наразі прокурор не наводив. Так само у матеріалах клопотання не було інформації про банківські операції Newscope і трансфер отриманих від "ОПЗ" коштів, що могло б пролити світло на зв’язки цієї компанії.
Наразі адвокати не тільки заперечують причетність Грановського до Newscope, а й збитковість контрактів для "ОПЗ".
Для дослідження ринкової ціни експерт КНДІСЕ у 2016-му використав тільки два випуски довідкового журналу "Еженедельник Товарный монитор Украина" і лист Держзовнішінформу щодо рівня світових цін на карбамід та аміак. Держзовнішінформ при цьому посилався на дані цінових агентств і прямо зазначав у своєму листі, що відомості мають довідковий характер і не враховують умов контрактів. У подальшому завідувач КНДІСЕ склав рецензію, що така експертиза проведена із грубими порушеннями, оскільки не проаналізовано умови угод, що могло вплинути на ринкову вартість.
Висновок Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз спростовує позицію КНДІСЕ. Одеську експертизу провели у рамках іншого спору, коли податкова вирішила, що "ОПЗ" занизив реальну вартість продукції, щоб недоплатити податок на додану вартість. Одеський адміністративний суд призначив експертизу, яка заниження ціни не підтвердила. У даному випадку експерти аналізували митні деклараці і статистику з митної бази.
Експертка КНДІСЕ була звільнена за порушення при проведенні експертизи в межах цього кримінального провадження. У 2018 році комісійна судова економічна експертиза Інституту Бокаріуса так само не показала недоотримання доходу "ОПЗ".
У Науково-дослідному центрі судової експертизи з питань інтелектуальної власності пояснили, що різниця в ціні, коли Newscope перепродував продукцію Trammo AG і Ameropa AG, пояснювалась деякими умовами: об’ємом угоди, періодом укладання угоди, умовами зберігання продукції, залишками на складах заводу, наявністю 100% передоплати, ризиковістю контрагентів і ризиком країни постачальника.
Окремо автори дослідження зазначали, що через війну, дефолт, інфляцію і політичну ситуацію в Україні станом на 2015 рік всі місцеві підприємства вважалися ризиковими і ненадійними контрагентами. Відтак покупець боявся роботи 100% передоплату, як того вимагав "Одеський припортовий завод", і шукав альтернативу через посередників. Це підтверджувалося зниженням попиту міжнародних трейдерів на продукцію "ОПЗ" і високими залишками готової продукції заводу на складах. У таких умовах різниця, з якою Newscope перепродував товар, не може вважатися збитком "ОПЗ".
Інформаційно-аналітичне агентство "Маркер" склало висновок, що у 2015 році склади "ОПЗ" були повні на 50% і подальше їх заповнення могло призвести до аварійної зупинки заводу і колосальних збитків і витрат на відновлення виробництва. На той час Newscope був єдиним трейдером, котрий погоджувався купувати продукцію "ОПЗ" у такій значній кількості і з гарантією 100% передоплати. Водночас ціни "ОПЗ" майже всі 6 років були нижчими від світового тренду в регіоні і причина такої різниці була зумовлена ринковими факторами або особливими умовами роботи з контрагентами чи вимогами до контрактів. Водночас ціни, які публікуються галузевими виданнями, базуються на опитуванні учасників ринку, без дослідження реальних угод.
Захист замовив звіт в аудиторської компанії KPMG — дослідження умов діяльності "ОПЗ" у 2015 році і аналіз ціноутворення на аміак та карбамід у 2014-2015 роках в Чорноморському регіоні. Вивчалися дані із митної бази — всі договори поставки цих міндобрив за два роки, аналізуючи не тільки "ОПЗ", а й інші підприємства-виробники. Експерти вважають, що не можна говорити про конкретну ринкову ціну, оскільки на неї впливають дуже різні фактори. Натомість оперують поняттям середньозваженої ціни українських постачальників. Усі угоди зводяться в єдиний діапазон і якщо угоди на ринку відбуваються в межах цього діапазону, то це є діапазон ринкових цін. 95% угод "ОПЗ" за 2015 рік потрапляли в цей діапазон. У 2015-му "ОПЗ" по аміаку мало декількох трейдерів, жоден із яких не викуповував більше 24%. По карбаміду, наприклад, працювало дев’ять трейдерів. За висновком KPMG, у березні 2015-го "ОПЗ" зробив найбільшу знижку на продукцію компанії Trammo AG Задорожнього, що купувала товар напряму.
"Newscope не було тією єдиною прокладкою, тільки через яку все можна було придбати", — наголосила адвокат Оксана Варакіна, презентуючи цю експертизу в суді. Із щомісячних звітів вбачається, що найбільші обсяги закупівель і знижки мали різні компанії. Newscope Estates Limited не завжди купувала найбільше і не завжди мала найбільші знижки. Іноді бувало, що Newscope купував більше за інших, але рекордна знижка діставалася іншому трейдеру. У грудні 2015-го максимальну частку карбаміду в ОПЗ придбала швейцарська компанія Ameropa. Сьогодні правоохоронці стверджують, що Newscope перепродав Ameropa продукцію із суттєвою націнкою. Хоча відомо, що у 2015-му Ameropa і Trammo AG також мали прямі контракти із "ОПЗ". Адвокати кажуть, що їм достеменно невідомо, чому ці компанії купували продукцію також через Newscope.
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А його бізнес-орієнтація нехай цікавить менше всього: є нормальним, коли всі бізнесмени співпрацюють один з одним; тут головне - щоб в межах Закону. До речі, бізнес-структури афільовані з Порохом - до ОПЗ не дотичні жодним чином.