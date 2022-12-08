Палата представників США підтримала оборонний бюджет із щонайменше $800 млн для України
Нижня палата американського Конгресу – Палата представників – у четвер підтримала ухвалення Закону про повноваження в галузі національної оборони (NDAA) на 2023 фінансовий рік, який передбачає 858 мільярдів доларів бюджету на оборону.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".
За документ проголосували 350 членів Палати представників, проти висловилися 80. Голосів за виявилося набагато більше за дві третини, які були необхідні для схвалення залонопроєкту й відправлення його в Сенат.
Компромісний варіант NDAA – обов'язкового для проходження законопроєкту, що визначає політику Пентагону, – став результатом багатомісячних перемовин між республіканцями та демократами в Сенаті та Палаті представників.
Законопроєкт санкціонує видатки на оборону на 45 мільярдів доларів більше, ніж просив президент США Джо Байден, оскільки учасники перемовин у Конгресі прагнули врахувати наслідки глобальної інфляції та надати додаткову допомогу в гарантуванні безпеки України.
У рекордному в історії США оборонному бюджеті передбачене, серед іншого, виділення щонайменше 800 мільйонів доларів військової допомоги Україні – це на 500 мільйонів більше, ніж просила адміністрація Байдена на початку цього року.
NDAA містить й інші політичні положення, зокрема підвищення заробітної плати військовослужбовцям на 4,6%. посилення військово-повітряних сил і засобів захисту від наземних бойових дій, а також зміцнення кібербезпеки.
Тепер документ для набуття ним чинності має схвалити Сенат і підписати президент США.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Он рекомендовал дипломату посмотреть в зеркало, чтобы увидеть главного «фашиста и нациста».
Шураев предупредил российского политика, что попытка РФ напасть на Казахстан и провести так называемую «СВО» обернется трагедией для России.
«Слушай, проводилка у тебя сломалась, Бородавкин, и у твоего патрона Путина. Вы уже 9-й месяц получаете звездюлей от доблестных украинцев. И я могу сказать, не дай Бог, вы еще решите зайти к нам за легкой победой. Легкой победы не будет. Вся казахстанская степь будет усыпана трупами ваших мобиков... Когда ты говоришь о русофобии в Казахстане, я хочу сказать, что эту русофобию, в первую очередь, сеете вы! Такие, как ты, Бородавкин!» - высказался Шураев.
Он напомнил дипломату о сотнях заявлений российских пропагандистов с призывом бомбить Алматы, запретить в Казахстане государственный язык и проч.
«Кто ты такой, чтобы нам диктовать? Ты страдаешь деменцией. Поезжай к себе! Тебя клиника Кащенко ждет! Русофобия - все, чего вы добились своими дебильными действиями. Вы что думаете, украинцы просто так начали стрелять в вас? Это вы ворвались в чужой дом с огнем и мечом. То же самое будет, если вы зайдете в Казахстан. Вы людоеды и самоеды! Я надеюсь, что эта ваша гнилая федерация распадется в ближайшее время», - сказал бизнесмен.
$800 миллионов в бюджете на 9 месяцев ( финансовый год заканчивается 30-го сентября 2023 года ). Итого имеем $90 миллионов в месяц??? на помощь Украине. Я ничего не упускаю? Какая-то ещё помощь ожидается или это всё, на что Байден сподобился?
Пакети допомоги для війни це зовсім окрема історія.
1. Бюджет США то не только война спарашкой. Мир большой и сложный.
У сша есть и другие проблемы.
2. 800 миллионов это только «прямые бюджетные расходы по «одной программе».
Поставки по ленд Лизу вообще финансово не ограничены парламентом.
Президент США имеет право направить столько сколько нужно.
3. Поддержка Украины США есть главное условие победы Украины и поражения параши.
Все идет путём.
Рашисты будут разбиты.
Дают преимущественно старье, и постоянно озираются, как бы кацапы не осерчали, туда бить нельзя, а то эскалация. А то путин нападет
https://youtube.com/watch?v=DJ6_t8SHWsw