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Палата представників США підтримала оборонний бюджет із щонайменше $800 млн для України

сенат

Нижня палата американського Конгресу – Палата представників – у четвер підтримала ухвалення Закону про повноваження в галузі національної оборони (NDAA) на 2023 фінансовий рік, який передбачає 858 мільярдів доларів бюджету на оборону.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

За документ проголосували 350 членів Палати представників, проти висловилися 80. Голосів за виявилося набагато більше за дві третини, які були необхідні для схвалення залонопроєкту й відправлення його в Сенат.

Компромісний варіант NDAA – обов'язкового для проходження законопроєкту, що визначає політику Пентагону, – став результатом багатомісячних перемовин між республіканцями та демократами в Сенаті та Палаті представників.

Законопроєкт санкціонує видатки на оборону на 45 мільярдів доларів більше, ніж просив президент США Джо Байден, оскільки учасники перемовин у Конгресі прагнули врахувати наслідки глобальної інфляції та надати додаткову допомогу в гарантуванні безпеки України.

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У рекордному в історії США оборонному бюджеті передбачене, серед іншого, виділення щонайменше 800 мільйонів доларів військової допомоги Україні – це на 500 мільйонів більше, ніж просила адміністрація Байдена на початку цього року.

NDAA містить й інші політичні положення, зокрема підвищення заробітної плати військовослужбовцям на 4,6%. посилення військово-повітряних сил і засобів захисту від наземних бойових дій, а також зміцнення кібербезпеки.

Тепер документ для набуття ним чинності має схвалити Сенат і підписати президент США.

Автор: 

Конгрес США (1225) допомога (8322) США (22643) Сенат США (598)


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Топ коментарі
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Казахстанский бизнесмен, общественный деятель, медиаменеджер Арман Шураев ответил послу РФ Алексею Бородавкину, заявившему о поднимающем в республике голову национализме.

Он рекомендовал дипломату посмотреть в зеркало, чтобы увидеть главного «фашиста и нациста».

Шураев предупредил российского политика, что попытка РФ напасть на Казахстан и провести так называемую «СВО» обернется трагедией для России.

«Слушай, проводилка у тебя сломалась, Бородавкин, и у твоего патрона Путина. Вы уже 9-й месяц получаете звездюлей от доблестных украинцев. И я могу сказать, не дай Бог, вы еще решите зайти к нам за легкой победой. Легкой победы не будет. Вся казахстанская степь будет усыпана трупами ваших мобиков... Когда ты говоришь о русофобии в Казахстане, я хочу сказать, что эту русофобию, в первую очередь, сеете вы! Такие, как ты, Бородавкин!» - высказался Шураев.

Он напомнил дипломату о сотнях заявлений российских пропагандистов с призывом бомбить Алматы, запретить в Казахстане государственный язык и проч.

«Кто ты такой, чтобы нам диктовать? Ты страдаешь деменцией. Поезжай к себе! Тебя клиника Кащенко ждет! Русофобия - все, чего вы добились своими дебильными действиями. Вы что думаете, украинцы просто так начали стрелять в вас? Это вы ворвались в чужой дом с огнем и мечом. То же самое будет, если вы зайдете в Казахстан. Вы людоеды и самоеды! Я надеюсь, что эта ваша гнилая федерация распадется в ближайшее время», - сказал бизнесмен.
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08.12.2022 23:18
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08.12.2022 23:20
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08.12.2022 23:15
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Дякуємо товаришу Байдіну за наше щасливе майбутнє!
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08.12.2022 23:13 Відповісти
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08.12.2022 23:15 Відповісти
Россия уже уничтожила вдвое больше установок HIMARS чем Украина получила и около трех тысяч поляков.
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08.12.2022 23:15 Відповісти
Казахстанский бизнесмен, общественный деятель, медиаменеджер Арман Шураев ответил послу РФ Алексею Бородавкину, заявившему о поднимающем в республике голову национализме.

Он рекомендовал дипломату посмотреть в зеркало, чтобы увидеть главного «фашиста и нациста».

Шураев предупредил российского политика, что попытка РФ напасть на Казахстан и провести так называемую «СВО» обернется трагедией для России.

«Слушай, проводилка у тебя сломалась, Бородавкин, и у твоего патрона Путина. Вы уже 9-й месяц получаете звездюлей от доблестных украинцев. И я могу сказать, не дай Бог, вы еще решите зайти к нам за легкой победой. Легкой победы не будет. Вся казахстанская степь будет усыпана трупами ваших мобиков... Когда ты говоришь о русофобии в Казахстане, я хочу сказать, что эту русофобию, в первую очередь, сеете вы! Такие, как ты, Бородавкин!» - высказался Шураев.

Он напомнил дипломату о сотнях заявлений российских пропагандистов с призывом бомбить Алматы, запретить в Казахстане государственный язык и проч.

«Кто ты такой, чтобы нам диктовать? Ты страдаешь деменцией. Поезжай к себе! Тебя клиника Кащенко ждет! Русофобия - все, чего вы добились своими дебильными действиями. Вы что думаете, украинцы просто так начали стрелять в вас? Это вы ворвались в чужой дом с огнем и мечом. То же самое будет, если вы зайдете в Казахстан. Вы людоеды и самоеды! Я надеюсь, что эта ваша гнилая федерация распадется в ближайшее время», - сказал бизнесмен.
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08.12.2022 23:18 Відповісти
Круто, не чекав на таку відповідь від казахів! Молодець, так і треба відповідати московитам!
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09.12.2022 00:07 Відповісти
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08.12.2022 23:20 Відповісти
Єта проста Вы ничаго ни панимаите в делемитаризацие!
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08.12.2022 23:26 Відповісти
От тільки до чого тут Україна? Це як чужим маєтком хвастатись. Чи коли прибиральниця хвастається маєтком дюдини, яка на неї працює.
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08.12.2022 23:36 Відповісти
За 10 месяцев войны Вашингтон израсходовал в Украине столько ракет Stinger, сколько США производят за 13 лет, а Javelin - за 5 лет
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08.12.2022 23:48 Відповісти
а в решті Україна "них при чем" 😁
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09.12.2022 01:22 Відповісти
Рудому слід побажати, як у пісні орків - с войной покончили вы счеты, бери шинель иди домой!
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08.12.2022 23:34 Відповісти
Ех, рік назад це була б гучна новина, а зараз це максимум на 2 неділі війни...
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08.12.2022 23:35 Відповісти
Байден обещал Украине на следующий год 34 миллиарда, а дали 800 миллионов?
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08.12.2022 23:41 Відповісти
теперь понятно почему решили, что аудит не нужен...тут и проверять нечего
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09.12.2022 00:42 Відповісти
Пожалуйста подправьте меня, если я что-то упускаю.

$800 миллионов в бюджете на 9 месяцев ( финансовый год заканчивается 30-го сентября 2023 года ). Итого имеем $90 миллионов в месяц??? на помощь Украине. Я ничего не упускаю? Какая-то ещё помощь ожидается или это всё, на что Байден сподобился?
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08.12.2022 23:50 Відповісти
Ні, це програма допомоги яка існує вже напевно з 2015 і регулярно виділяється кожен рік. І ніякого відношення до війни не мала. Раніше виділяли щось біля 100 млн. кожен рік, тепер збільшили.
Пакети допомоги для війни це зовсім окрема історія.
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08.12.2022 23:57 Відповісти
Это какая-то шизофрения. Оборонный бюджет в 858 млрд необходим в первую очередь для противостояния рашке. Но есть в мире страна которая за последний год помножила на 0 весь наступательный потенциал по обычным вооружениям той самой рашки, из за которой США вынуждены потратить 858 млрд на оборону. И вот в военном бюджете, той стране, которая уничтожает и намерена полностью уничтожить вероятного противника выделено 0.1% или 0.001 от всей суммы. Ребята, вы так печетесь о своих налогоплательщиках, так выделите 5-10% на уничтожение вероятного противника, чтобы через 2-3 года можно было забыть о рашке и экономить на этом минимум 20-30% военного бюджета многие десятилетия.
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09.12.2022 00:04 Відповісти
ничего не пойму. Нам же говорили около 40 млрд. Их не будет что-ли??
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09.12.2022 00:41 Відповісти
Рабинович, не делай нервы.

1. Бюджет США то не только война спарашкой. Мир большой и сложный.
У сша есть и другие проблемы.

2. 800 миллионов это только «прямые бюджетные расходы по «одной программе».
Поставки по ленд Лизу вообще финансово не ограничены парламентом.
Президент США имеет право направить столько сколько нужно.

3. Поддержка Украины США есть главное условие победы Украины и поражения параши.
Все идет путём.
Рашисты будут разбиты.
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09.12.2022 00:52 Відповісти
класным все идет путем. Нам не дают современное оружие, работать в воздухе, норм. ПВО, беспилотники и т.п.
Дают преимущественно старье, и постоянно озираются, как бы кацапы не осерчали, туда бить нельзя, а то эскалация. А то путин нападет
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09.12.2022 01:26 Відповісти
Дякуємо. Порошенко там теж причетний....
https://youtube.com/watch?v=DJ6_t8SHWsw
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09.12.2022 06:28 Відповісти
Сльози... Де лендліз???
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09.12.2022 08:20 Відповісти
 
 