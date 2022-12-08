На Харківщині під обстріл окупантів потрапив приватний будинок, четверо поранених, - ОВА. ФОТО
Російські окупанти ввечері 8 грудня завдали ракетного удару по Харківській області. Є влучання у приватне домогосподарство у Харківському районі, внаслідок якого четверо осіб поранено.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
Після російського удару в домогосподарстві спалахнула пожежа. Поранення отримали двоє чоловіків і двоє жінок.
Зазначається, що частину російських ракет збили сили ППО.
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Sav UA
показати весь коментар08.12.2022 23:24 Відповісти Мені подобається 6
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