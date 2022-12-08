На Харківщині під обстріл окупантів потрапив приватний будинок, четверо поранених, - ОВА. ФОТО

Російські окупанти ввечері 8 грудня завдали ракетного удару по Харківській області. Є влучання у приватне домогосподарство у Харківському районі, внаслідок якого четверо осіб поранено.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

Після російського удару в домогосподарстві спалахнула пожежа. Поранення отримали двоє чоловіків і двоє жінок.





Зазначається, що частину російських ракет збили сили ППО.

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