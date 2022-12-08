УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9316 відвідувачів онлайн
Новини Війна
2 101 1

На Харківщині під обстріл окупантів потрапив приватний будинок, четверо поранених, - ОВА. ФОТО

обстріл,харківщина

Російські окупанти ввечері 8 грудня завдали ракетного удару по Харківській області. Є влучання у приватне домогосподарство у Харківському районі, внаслідок якого четверо осіб поранено.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

На Харківщині під обстріл окупантів потрапив приватний будинок, четверо поранених, - ОВА 01

Після російського удару в домогосподарстві спалахнула пожежа. Поранення отримали двоє чоловіків і двоє жінок.

На Харківщині під обстріл окупантів потрапив приватний будинок, четверо поранених, - ОВА 02
На Харківщині під обстріл окупантів потрапив приватний будинок, четверо поранених, - ОВА 03

Зазначається, що частину російських ракет збили сили ППО.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Наслідки ракетної атаки РФ на Куп’янськ та смт Печеніги. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстріл (28339) Харківщина (6054)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
потвори московітські горіть у пеклі!
показати весь коментар
08.12.2022 23:24 Відповісти
 
 