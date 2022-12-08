Пентагон зробив великі замовлення на 155-мм снаряди для ЗСУ, - Reuters

За даними Reuters, Міністерство оборони США зробило два великі замовлення на розширення виробництва артилерійських снарядів 155 мм для Збройних сил України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

За даними видання, перший контракт був засекречений і укладений з компанією General Dynamics Ordnance and Tactical Systems Inc., а другий - на $391 мільйон був підписаний з IMT Defense Corp.

Зазначається, що домовленість про створення нової лінії з виробництва компонентів снарядів, а також на виготовлення їхніх корпусів була укладена наприкінці листопада.

Видання пише, що протягом останніх місяців США намагались збільшити потужності з виробництва боєприпасів. Армія прискорила процес придбання зброї, що позитивно вплинуло на виконання контрактів. Крім того, до вереснової резолюції про внесення правок до оборонних бюджетів США було включено понад півмільярда доларів для інвестицій у заводи з виробництва боєприпасів.

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