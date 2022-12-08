США в ОБСЄ: Путін не зацікавлений у дипломатії, а хоче паузи для переозброєння
Президент РФ Володимир Путін і надалі не зацікавлений у змістовній дипломатії, а лише хоче паузу для переозброєння та підготовки нових атак на українців.
Про це заявив постійний представник США при ОБСЄ Майкл Карпентер під час засідання Постійної ради ОБСЄ у четвер, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Нещодавні жорстокі атаки Росії проти цивільного населення в Україні продемонстрували, що президент Путін і надалі не зацікавлений у змістовній дипломатії. Я вірю, що більшість з нас за цим столом хочуть нічого більше, ніж сталого і справедливого миру. Ми хочемо миру, а не паузи, яка лише дає Росії можливість перепочити, переозброїтися і знову напасти на мирних жителів України", - заявив він.
Карпентер вказав, що з вересня Росія вразила понад 200 об'єктів енергетичної інфраструктури України, зруйнувавши більше третини національної енергетичної системи та залишивши цілі міста без електрики.
"Російські генерали, поза всякими сумнівами, думають, що ця жорстока ракетна кампанія змусить українців здатися. Це – ще один величезний прорахунок російського керівництва, який продовжує його попередні невдачі. Я зроблю їм послугу, поінформувавши їх про те, що їхні спецслужби, схоже, не в змозі зрозуміти: українці лише зміцнять свою рішучість чинити опір цій жорстокій тиранії, коли побачать, як страждають невинні цивільні люди", - зазначив він.
За словами американського посла, план Путіна полягає у тому, щоб "заморозити і заморити голодом цивільне населення України", підвищити ціни на енергоносії, продукти харчування та інші побутові послуги не лише в Європі, але й в усьому світі, "а потім спробувати розколоти нашу коаліцію".
"Але Кремлю це не вдасться. Ми не дамо себе розколоти. І ми не дали це зробити. На засіданні Ради міністрів минулого тижня в Лодзі стало ще більш очевидним, наскільки ізольованими в ОБСЄ є Росія і Білорусь. Провівши більшу частину цього року у брехні, намагаючись виправдати криваву війну Росії і співучасть Білорусі в ній, вони повністю дискредитували себе", - наголосив Карпентер.
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В Украине слишком много Деркачей и дЕрмаков от ФСБ...для вступления в НАТО и ЕС...видос выше 👆👆
А это плохо...🥳