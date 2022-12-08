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Новини Війна
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США в ОБСЄ: Путін не зацікавлений у дипломатії, а хоче паузи для переозброєння

майкл,карпентер

Президент РФ Володимир Путін і надалі не зацікавлений у змістовній дипломатії, а лише хоче паузу для переозброєння та підготовки нових атак на українців.

Про це заявив постійний представник США при ОБСЄ Майкл Карпентер під час засідання Постійної ради ОБСЄ у четвер, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Нещодавні жорстокі атаки Росії проти цивільного населення в Україні продемонстрували, що президент Путін і надалі не зацікавлений у змістовній дипломатії. Я вірю, що більшість з нас за цим столом хочуть нічого більше, ніж сталого і справедливого миру. Ми хочемо миру, а не паузи, яка лише дає Росії можливість перепочити, переозброїтися і знову напасти на мирних жителів України", - заявив він.

Карпентер вказав, що з вересня Росія вразила понад 200 об'єктів енергетичної інфраструктури України, зруйнувавши більше третини національної енергетичної системи та залишивши цілі міста без електрики.

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"Російські генерали, поза всякими сумнівами, думають, що ця жорстока ракетна кампанія змусить українців здатися. Це – ще один величезний прорахунок російського керівництва, який продовжує його попередні невдачі. Я зроблю їм послугу, поінформувавши їх про те, що їхні спецслужби, схоже, не в змозі зрозуміти: українці лише зміцнять свою рішучість чинити опір цій жорстокій тиранії, коли побачать, як страждають невинні цивільні люди", - зазначив він.

За словами американського посла, план Путіна полягає у тому, щоб "заморозити і заморити голодом цивільне населення України", підвищити ціни на енергоносії, продукти харчування та інші побутові послуги не лише в Європі, але й в усьому світі, "а потім спробувати розколоти нашу коаліцію".

"Але Кремлю це не вдасться. Ми не дамо себе розколоти. І ми не дали це зробити. На засіданні Ради міністрів минулого тижня в Лодзі стало ще більш очевидним, наскільки ізольованими в ОБСЄ є Росія і Білорусь. Провівши більшу частину цього року у брехні, намагаючись виправдати криваву війну Росії і співучасть Білорусі в ній, вони повністю дискредитували себе", - наголосив Карпентер.

Автор: 

ОБСЄ (3503) перемовини (2861) путін володимир (23773) США (22643) Карпентер Майкл (86)


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Топ коментарі
+12
Повезло, що не обама з меркельшою зараз при владі. 100% примушували б нас до переговорів.
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08.12.2022 23:54
+6
"обама" ще одного "нобеля" заслужив би
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08.12.2022 23:56
+5
Все правильно сказав. Якщо не брати до уваги, що США могли би завершити агресію підоросії за кілька днів, розїбашивши в хлам вторую армию третьего мира
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09.12.2022 00:43
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Повезло, що не обама з меркельшою зараз при владі. 100% примушували б нас до переговорів.
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08.12.2022 23:54 Відповісти
"обама" ще одного "нобеля" заслужив би
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08.12.2022 23:56 Відповісти
Но не повезло , что нет во всем Мире политиков , как Черчиль и Маккейн ‼️***** и его банда недоимперцев были-бы уничтожены ,через неделю
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09.12.2022 03:01 Відповісти
треба згадати ще Р.Рейґана... Той теж не панькався з кацапською червоною мерзотою.
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09.12.2022 15:27 Відповісти
)(уйло хоче кизди, а не дипломатії
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09.12.2022 00:37 Відповісти
Все правильно сказав. Якщо не брати до уваги, що США могли би завершити агресію підоросії за кілька днів, розїбашивши в хлам вторую армию третьего мира
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09.12.2022 00:43 Відповісти
Все знають, все розуміють, а допомога піпеточна - щоб не здохли та не здались 👿
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09.12.2022 00:43 Відповісти
В курсі що діло йде до того що ліліпутін Бульбашенко хоче кирдикнути і зробити Білоруську область расії і потім звісно відтіля вторгнутися в північні області України.
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09.12.2022 01:44 Відповісти
Ничего нового , как и в Грузий ... получили между -глаз потребовали переговоры. Руские воевать неумеют. это тупой народ , с,царь окружен жопализами. Жопалзы это матиарелисты. А жопа и другие ... они одинаковые . И лизать эю никакой разницы , они( задницы ) одинаковы. Так российский С.царь попал в ловушку из своей тупости.
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09.12.2022 02:48 Відповісти
Какой кацапо народец , такой и сЦАРЬ От одного вида недомерка плешиво-ботоксного с глазками селедки фу🤮………
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09.12.2022 03:07 Відповісти
https://youtu.be/lMoHnXWsyqw ...

В Украине слишком много Деркачей и дЕрмаков от ФСБ...для вступления в НАТО и ЕС...видос выше 👆👆
А это плохо...🥳
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09.12.2022 08:24 Відповісти
 
 