США в ОБСЄ: Путін не зацікавлений у дипломатії, а хоче паузи для переозброєння

Президент РФ Володимир Путін і надалі не зацікавлений у змістовній дипломатії, а лише хоче паузу для переозброєння та підготовки нових атак на українців.

Про це заявив постійний представник США при ОБСЄ Майкл Карпентер під час засідання Постійної ради ОБСЄ у четвер, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Нещодавні жорстокі атаки Росії проти цивільного населення в Україні продемонстрували, що президент Путін і надалі не зацікавлений у змістовній дипломатії. Я вірю, що більшість з нас за цим столом хочуть нічого більше, ніж сталого і справедливого миру. Ми хочемо миру, а не паузи, яка лише дає Росії можливість перепочити, переозброїтися і знову напасти на мирних жителів України", - заявив він.

Карпентер вказав, що з вересня Росія вразила понад 200 об'єктів енергетичної інфраструктури України, зруйнувавши більше третини національної енергетичної системи та залишивши цілі міста без електрики.

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"Російські генерали, поза всякими сумнівами, думають, що ця жорстока ракетна кампанія змусить українців здатися. Це – ще один величезний прорахунок російського керівництва, який продовжує його попередні невдачі. Я зроблю їм послугу, поінформувавши їх про те, що їхні спецслужби, схоже, не в змозі зрозуміти: українці лише зміцнять свою рішучість чинити опір цій жорстокій тиранії, коли побачать, як страждають невинні цивільні люди", - зазначив він.

За словами американського посла, план Путіна полягає у тому, щоб "заморозити і заморити голодом цивільне населення України", підвищити ціни на енергоносії, продукти харчування та інші побутові послуги не лише в Європі, але й в усьому світі, "а потім спробувати розколоти нашу коаліцію".

"Але Кремлю це не вдасться. Ми не дамо себе розколоти. І ми не дали це зробити. На засіданні Ради міністрів минулого тижня в Лодзі стало ще більш очевидним, наскільки ізольованими в ОБСЄ є Росія і Білорусь. Провівши більшу частину цього року у брехні, намагаючись виправдати криваву війну Росії і співучасть Білорусі в ній, вони повністю дискредитували себе", - наголосив Карпентер.