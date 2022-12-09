Росія скликає Радбез ООН для обговорення постачання Україні зброї країнами Заходу
Росія зажадала скликання 9 грудня Ради безпеки ООН для обговорення постачання Україні озброєнь західними країнами.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Засідання відбудеться у п’ятницю о 15:00 за східноамериканським часом (о 22:00 за Києвом).
Топ коментарі
+105 Colt
показати весь коментар09.12.2022 00:43
+89 МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
показати весь коментар09.12.2022 00:45
+85 Алекс Ков
показати весь коментар09.12.2022 00:48
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
ариеецордынец.
Более того, статья автора Дэниела ДеПетриса, посвященная различным взглядам стран мира на войну России в Украине, вышла в https://www.newsweek.com/differing-views-russias-war-ukraine-opinion-1764058 разделе «Мнения» , а это значит, что эту точку зрения автора также необязательно разделяет Newsweek. Автор подчеркивает, что каждая отдельная страна мира преследует свои геополитические интересы и не всегда полностью разделяет «подход Запада». Однако в статье не говорится о том, что «большинство стран начали поддерживать Путина»: «Война продемонстрировала, насколько корыстной может быть геополитика. Место сидения часто определяет вашу точку зрения. Действия России в Украине были не иначе как жестокими, но факт остается фактом: у разных стран разные интересы, которые нужно защищать, и разные цели, которые нужно преследовать. Верно, что все больше стран за пределами Запада страдают от экономических издержек, связанных с боевыми действиями, но также верно и то, что большая часть мира не хочет сжигать связи с Москвой, ограничивать свои возможности, выбирая сторону, или перепоручать свою политику в отношении России Вашингтону».
Автор статьи описывает разные подходы отдельных стран по реагированию на военные действия. Так, к примеру, США и ЕС «видят эту войну как экзистенциальную борьбу между демократическими странами и агрессивной авторитарной Россией. При этом Запад ввел самый жесткий в истории режим санкций против крупной экономики». С другой стороны, в странах Африки война России против Украины вызывает прежде всего озабоченность продовольственной безопасностью, так как «более 40% поставок пшеницы на континент идет из Украины и России». Одновременно стремление привлечь к ответственности Путина за развязанную войну в Украине на африканском континенте намного ниже ввиду своих геополитических особенностей.
Кроме того, некоторые страны Латинской Америки и Юго-Восточной Азии целью видят дипломатическое разрешение конфликта, а не вооружение одной стороны против другой в надежде на военную победу. Однако это также не означает, что эти государства перешли на сторону России в конфликте, как об этом пишут российские медиа - в статье речь об этом вообще не идет. Таким образом российские сайты в очередной раз ссылаются на источник в иностранных медиа, при этом полностью манипулируя смыслом написанного.
StopFake продолжает опровергать фейки о войне России против Украины в материалахhttps://www.stopfake.org/ru/fejk-v-germanii-raskryli-kak-ssha-gotovili-kiev-k-konfliktu-s-rf/ «Фейк: В Германии «раскрыли», как США готовили Киев к конфликту с РФ» ,https://www.stopfake.org/ru/manipulyatsiya-muzhchine-v-odesse-dali-15-let-kolonii-za-vyveshivanie-flaga-rossii/ «Манипуляция: Мужчине в Одессе дали 15 лет колонии за вывешивание флага России» ,https://www.stopfake.org/ru/strong-manipulyatsiya-ukraina-gotovila-operatsiyu-po-zahvatu-kryma-k-2023-godu-strong/ «Манипуляция: Украина готовила операцию по захвату Крыма к 2023 году» .
https://www.stopfake.org/ru/manipulyatsiya-bolshinstvo-stran-vstali-na-storonu-putina-po-ukraine-newsweek/
Вопрос решается очень просто- кацапы освобождают территорию Украины, уходят к себе за поребрик и живут в своем лаптестане так, как им хочется. ВСЕ!
Вопрос можно решить за несколько дней. Ноги в руки и бегом домой.
Никто со зброей за вами не побежит. Разве только проведет до границы.
Шоб не заблудились и не тырили по пути все, что не прибито гвоздями
Домой, мародеры, и будет вам счастье
Это уже немыслимое збочення.
Мир сошел с ума.
Дымит разлом
И льется кровь
Идет борьба добра со злом