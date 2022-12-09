УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9510 відвідувачів онлайн
Новини Війна
28 748 129

Росія скликає Радбез ООН для обговорення постачання Україні зброї країнами Заходу

небензя

Росія зажадала скликання 9 грудня Ради безпеки ООН для обговорення постачання Україні озброєнь західними країнами.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Засідання відбудеться у п’ятницю о 15:00 за східноамериканським часом (о 22:00 за Києвом).

Також читайте: Небензя знов втік із засідання Радбезу ООН перед виступом представника України

Автор: 

росія (65010) Радбез ООН (852)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+105
А в чём вопрос ?
Мало постачають ?
показати весь коментар
09.12.2022 00:43
+89
світовий спонсор тероризму рашисти І ГЕНОЦИДУ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ СКЛИКАЄ РАДБЕЗ ООН.капздец.
показати весь коментар
09.12.2022 00:45
+85
Викиньте кацапів на *** звідти!!!!!!!!!!!!!!
показати весь коментар
09.12.2022 00:48
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Гвалтівник-збоченець обурився, що йому перешкоджають вчиняти злочин...
показати весь коментар
09.12.2022 09:44 Відповісти
https://ibb.co/h8X9zp1
показати весь коментар
09.12.2022 10:08 Відповісти
Что мешает трем странам из Совбеза просто не прийти на это заседание?Тогда Бебензя будет кормить словесным поносом только своего желторотого кореша из китая.Итак от этой болтовни никакого толку нет.
показати весь коментар
09.12.2022 10:11 Відповісти
членів радбезу ООН - аж 15.
показати весь коментар
09.12.2022 14:23 Відповісти
Лысый андон прав, вопрос таки требует обсуждения на высоком уровне. Если Арестовича мало, или его плохо слышно(что тоже имеет место быть), то ООН - самое то место, где можно и даже нужно обратить внимание ведущих стран на тот факт, что нужно еще, побольше и помощнее. Там и видно хорошо, и слышно. Не то, что у Фейгина...
показати весь коментар
09.12.2022 10:20 Відповісти
Тупензя просто офигензя.
показати весь коментар
09.12.2022 11:00 Відповісти
Мля, не понял, похоже жаба заела , шо наши кацапскими трофеями перебирают.
показати весь коментар
09.12.2022 11:06 Відповісти
Йшов 1943 рік ... нациська Німеччина скликає засідання ООН щодо ленд-лізу США та Великобританії, має там право вето та присутня у раді безпеки ООН
показати весь коментар
09.12.2022 11:11 Відповісти
Мож ща ее кишнут, как с Лиги наций.
показати весь коментар
09.12.2022 11:13 Відповісти
Ешкин кот, через переводчик: Небензя с болгарского - небеса... Каароч, по родословной - чистый ариеец ордынец.
показати весь коментар
09.12.2022 11:14 Відповісти
Quel monde, on ne peut plus attaquer un pays voisin sans qu'il se défende et qu'il soit aidé !
показати весь коментар
09.12.2022 11:17 Відповісти
А почему нельзя в ответ на этот идиотизм паРаши отхлестать их сцаными тряпками прямо в Совбезе ООН ?
показати весь коментар
09.12.2022 11:21 Відповісти
показати весь коментар
09.12.2022 11:29 Відповісти
На самом делеhttps://www.newsweek.com/differing-views-russias-war-ukraine-opinion-1764058 в материале на сайте Newsweek нет упоминания о том, что «большинство стран встали на сторону Путина по Украине». Это утверждение является ничем иным, как вымыслом пропагандистов на российских сайтах. Дэниел ДеПетрис в Newsweek пишет о том, что «у разных стран разные интересы, и они стремятся их защищать», не всегда полностью разделяя подход США и ЕС.

Более того, статья автора Дэниела ДеПетриса, посвященная различным взглядам стран мира на войну России в Украине, вышла в https://www.newsweek.com/differing-views-russias-war-ukraine-opinion-1764058 разделе «Мнения» , а это значит, что эту точку зрения автора также необязательно разделяет Newsweek. Автор подчеркивает, что каждая отдельная страна мира преследует свои геополитические интересы и не всегда полностью разделяет «подход Запада». Однако в статье не говорится о том, что «большинство стран начали поддерживать Путина»: «Война продемонстрировала, насколько корыстной может быть геополитика. Место сидения часто определяет вашу точку зрения. Действия России в Украине были не иначе как жестокими, но факт остается фактом: у разных стран разные интересы, которые нужно защищать, и разные цели, которые нужно преследовать. Верно, что все больше стран за пределами Запада страдают от экономических издержек, связанных с боевыми действиями, но также верно и то, что большая часть мира не хочет сжигать связи с Москвой, ограничивать свои возможности, выбирая сторону, или перепоручать свою политику в отношении России Вашингтону».

Автор статьи описывает разные подходы отдельных стран по реагированию на военные действия. Так, к примеру, США и ЕС «видят эту войну как экзистенциальную борьбу между демократическими странами и агрессивной авторитарной Россией. При этом Запад ввел самый жесткий в истории режим санкций против крупной экономики». С другой стороны, в странах Африки война России против Украины вызывает прежде всего озабоченность продовольственной безопасностью, так как «более 40% поставок пшеницы на континент идет из Украины и России». Одновременно стремление привлечь к ответственности Путина за развязанную войну в Украине на африканском континенте намного ниже ввиду своих геополитических особенностей.

Кроме того, некоторые страны Латинской Америки и Юго-Восточной Азии целью видят дипломатическое разрешение конфликта, а не вооружение одной стороны против другой в надежде на военную победу. Однако это также не означает, что эти государства перешли на сторону России в конфликте, как об этом пишут российские медиа - в статье речь об этом вообще не идет. Таким образом российские сайты в очередной раз ссылаются на источник в иностранных медиа, при этом полностью манипулируя смыслом написанного.

StopFake продолжает опровергать фейки о войне России против Украины в материалахhttps://www.stopfake.org/ru/fejk-v-germanii-raskryli-kak-ssha-gotovili-kiev-k-konfliktu-s-rf/ «Фейк: В Германии «раскрыли», как США готовили Киев к конфликту с РФ» ,https://www.stopfake.org/ru/manipulyatsiya-muzhchine-v-odesse-dali-15-let-kolonii-za-vyveshivanie-flaga-rossii/ «Манипуляция: Мужчине в Одессе дали 15 лет колонии за вывешивание флага России» ,https://www.stopfake.org/ru/strong-manipulyatsiya-ukraina-gotovila-operatsiyu-po-zahvatu-kryma-k-2023-godu-strong/ «Манипуляция: Украина готовила операцию по захвату Крыма к 2023 году» .

https://www.stopfake.org/ru/manipulyatsiya-bolshinstvo-stran-vstali-na-storonu-putina-po-ukraine-newsweek/
показати весь коментар
09.12.2022 11:31 Відповісти
Ну, в Африці багато хто з чиновництва отримав вищу освіту в Університеті ім. Патріся Лумумби та інших московських вишах.Декого завербували, дехто просто має пієтет перед немитою. Те ж саме у країнах Південно-східної Азії.
показати весь коментар
09.12.2022 12:00 Відповісти
***** видит что ему скоро пи#дец вот и крик с унитаза...
показати весь коментар
09.12.2022 12:09 Відповісти
С чемодана в говном
показати весь коментар
09.12.2022 14:37 Відповісти
Це типу проміжний рамштайн буде?
показати весь коментар
09.12.2022 12:34 Відповісти
криваві несмішні клоуни. Прямо б казали: припиніть постачати зброю, що рашка швидше захопила Україну і зайнялася тими в Європі, хто хотів зрозуміти ***** і заплющував очі на злочини рашки ще з першої чеченської чи навіть з Придністровя
показати весь коментар
09.12.2022 12:53 Відповісти
Хз что должно случиться чтобы рашку выкинули из ООН. Наверно должны прилететь инопланетяне, покрутить у виска и сказать: вы ваще свихнулись, у вас в совете БЕЗОПАСНОСТИ сидит чмоня официально признанное террористом. Это как если бы в президиуме суда сидел представиль братвы, вор в законе. Или на заседании дела об растлении малолетних среди судей сидел бы педофил. Это сюрр в квадрате
показати весь коментар
09.12.2022 13:11 Відповісти
повинно бути понад сто (якщо не сто сорок) гарантованих голосів на Генасамблеї ООН за прийняття змін в Статуті, які дозволять вигнати касапів, як свого часу з Ліги Націй.
показати весь коментар
09.12.2022 14:18 Відповісти
Єдине, для чого варто послухати, що там відбуватиметься, це чергова побрехапловка небензі - і те, це "на любителя" подібного касапського гівна (є і такі).
показати весь коментар
09.12.2022 14:16 Відповісти
Чего кацапье так переймается зброей, которую нам дают?

Вопрос решается очень просто- кацапы освобождают территорию Украины, уходят к себе за поребрик и живут в своем лаптестане так, как им хочется. ВСЕ!

Вопрос можно решить за несколько дней. Ноги в руки и бегом домой.
Никто со зброей за вами не побежит. Разве только проведет до границы.
Шоб не заблудились и не тырили по пути все, что не прибито гвоздями
Домой, мародеры, и будет вам счастье
показати весь коментар
09.12.2022 14:48 Відповісти
А вообще - это полнейший абсурд, когда в Совете БЕЗОПАСНОСТИ, особо опасное государство-террорист имеет право голоса!!!

Это уже немыслимое збочення.
Мир сошел с ума.
показати весь коментар
09.12.2022 14:51 Відповісти
И треснул мир напополам
Дымит разлом
И льется кровь
Идет борьба добра со злом
показати весь коментар
09.12.2022 14:53 Відповісти
Хто називае рашу расеей,нема такої держави,це все видумки петьки першого і його сучки катьки,Украінськи князья не недавали вовремя мокши по писку,то тепер наші воінии випрямляють цю помилку,а шо там захід вякае,не обіжайте парашу,то в цьму разі пішли подалі,їхня справа давати нашому ВСУ озброення і хай сидять і дивлятся телевізор бо у них кішка тонка.
показати весь коментар
09.12.2022 16:49 Відповісти
Небензя, ПНХ!!!
показати весь коментар
09.12.2022 17:20 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 