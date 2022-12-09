Росія скликає Радбез ООН для обговорення постачання Україні зброї країнами Заходу

Росія зажадала скликання 9 грудня Ради безпеки ООН для обговорення постачання Україні озброєнь західними країнами.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Засідання відбудеться у п’ятницю о 15:00 за східноамериканським часом (о 22:00 за Києвом).

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