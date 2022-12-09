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США запровадили санкції проти міжнародних компаній, які торгували нафтою з Ірану

нафта

Міністерство фінансів США запровадило санкції проти розгалуженої мережі міжнародних компаній на чолі з турецьким бізнесменом Сіткі Аяна, які сприяли прихованому продажу іранської нафти в обхід міжнародного ембарго.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Компанії Аяна укладали міжнародні контракти з іноземними покупцями на продаж іранської нафти, організовували поставки нафти та допомагали відмивати доходи, приховуючи іранське походження продукції, а також те, що вигоду від цього отримували Корпус вартових ісламської революції – Сили Qods", - зазначається в повідомленні Офісу контролю за іноземними активами Мінфіну США.

Обмеження введені проти самого бізнесмена, його спільників, понад двох десятків міжнародних компаній, а також судна під панамським прапором.

Зазначається, що Аян використовував свої компанії для сприяння оборудкам з нелегального продажу іранської нафти на сотні мільйонів доларів. Замість продавця він вказував не іранський режим, а підставні компанії з власної мережі.

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Іран (2019) нафта (5496) санкції (11794) США (22643)


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Скільки таких свіней у світі просто жах,с кацапстаном теж потрібно розібратись так, щоб вони траву жрали як у північній Кореї.
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09.12.2022 01:02 Відповісти
Індія була третім за величиною споживачем енергії у світі після Китаю та США у 2021 році та другою за чисельністю населення країною з 1,4 млрд осіб. Потреби Індії в енергії продовжують зростати внаслідок зростання населення та модернізації.

Індія імпортувала з Росії 94 000 б/д у 2021 році. Імпорт Індією нафти з Росії збільшився у 2022 році, оскільки Росія знизила свою нафту для стимулювання продажів після повномасштабного вторгнення в Україну. В результаті зниження вартості імпорт сирої нафти з Росії досяг максимуму в 950 000 б/д в червні 2022 року.

Сполученим Штатам можуть не сподобатися зв'язки Індії з Росією, але, схоже, вони готові прийняти їх як необхідну ціну для утримання Індії на борту у боротьбі зі зростаючим Китаєм.
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09.12.2022 01:04 Відповісти
Педагогічний пєндєль турку,

щоб не повадно було комусь крисятничати з рашиською нафтою
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09.12.2022 01:07 Відповісти
Нью-Делі: Російські морські поставки нафти Urals до Індії склали близько 53 відсотків - рекордно висока частка загального обсягу поставок танкерів у листопаді. Росія попереду Іраку та Саудівської Аравії, найбільшим постачальником нафти в Індії.
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09.12.2022 01:35 Відповісти
Наличие нефти в стране это как проклятие. Венесуэла, Иран, Ирак, Ливия.. И есть сотни стран которые вообще никому не нужны, потому что у них нет нефти.
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09.12.2022 05:34 Відповісти
 
 