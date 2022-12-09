США запровадили санкції проти міжнародних компаній, які торгували нафтою з Ірану

Міністерство фінансів США запровадило санкції проти розгалуженої мережі міжнародних компаній на чолі з турецьким бізнесменом Сіткі Аяна, які сприяли прихованому продажу іранської нафти в обхід міжнародного ембарго.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Компанії Аяна укладали міжнародні контракти з іноземними покупцями на продаж іранської нафти, організовували поставки нафти та допомагали відмивати доходи, приховуючи іранське походження продукції, а також те, що вигоду від цього отримували Корпус вартових ісламської революції – Сили Qods", - зазначається в повідомленні Офісу контролю за іноземними активами Мінфіну США.

Обмеження введені проти самого бізнесмена, його спільників, понад двох десятків міжнародних компаній, а також судна під панамським прапором.

Зазначається, що Аян використовував свої компанії для сприяння оборудкам з нелегального продажу іранської нафти на сотні мільйонів доларів. Замість продавця він вказував не іранський режим, а підставні компанії з власної мережі.

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