США запровадили санкції проти міжнародних компаній, які торгували нафтою з Ірану
Міністерство фінансів США запровадило санкції проти розгалуженої мережі міжнародних компаній на чолі з турецьким бізнесменом Сіткі Аяна, які сприяли прихованому продажу іранської нафти в обхід міжнародного ембарго.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Компанії Аяна укладали міжнародні контракти з іноземними покупцями на продаж іранської нафти, організовували поставки нафти та допомагали відмивати доходи, приховуючи іранське походження продукції, а також те, що вигоду від цього отримували Корпус вартових ісламської революції – Сили Qods", - зазначається в повідомленні Офісу контролю за іноземними активами Мінфіну США.
Обмеження введені проти самого бізнесмена, його спільників, понад двох десятків міжнародних компаній, а також судна під панамським прапором.
Зазначається, що Аян використовував свої компанії для сприяння оборудкам з нелегального продажу іранської нафти на сотні мільйонів доларів. Замість продавця він вказував не іранський режим, а підставні компанії з власної мережі.
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Індія імпортувала з Росії 94 000 б/д у 2021 році. Імпорт Індією нафти з Росії збільшився у 2022 році, оскільки Росія знизила свою нафту для стимулювання продажів після повномасштабного вторгнення в Україну. В результаті зниження вартості імпорт сирої нафти з Росії досяг максимуму в 950 000 б/д в червні 2022 року.
Сполученим Штатам можуть не сподобатися зв'язки Індії з Росією, але, схоже, вони готові прийняти їх як необхідну ціну для утримання Індії на борту у боротьбі зі зростаючим Китаєм.
щоб не повадно було комусь крисятничати з рашиською нафтою