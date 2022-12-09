Путін намагається ввести Захід в оману, говорячи про різні цілі в Україні, - ISW

Кремль, ймовірно, не відмовився від своїх максималістських цілей в Україні, попри те, що прессекретар Кремля Дмитро Пєсков вперше визнав, що нинішня територіальна мета Москви полягає в тому, щоб повністю захопити чотири частково окуповані області України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Пєсков скористався можливістю ще більше отримати вигоду із прагнення Заходу до переговорів 8 грудня, розширивши висловлювання президента Росії Володимира Путіна щодо планів "приєднання" нових російських територій.

Пєсков заявив, що одна з головних цілей Росії полягала не в анексії нових територій, які зараз не знаходяться під окупацією Росією, оскільки "має ще багато роботи" для повної окупації Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

Пєсков також заявив, що Кремль, як і раніше, переслідує свої цілі "демілітаризації" та "денацифікації" в Україні, які підтверджують, що Росія, як і раніше, домагається зміни режиму та ліквідації здатності України протистояти майбутнім атакам чи тиску Росії.

Іншими словами, цілі Кремля залишаються незмінними порівняно з тими, що були поставлені після виходу Росії з-під Києва. Коментарі Пєскова були відображенням військових цілей чи вимог Росії.

Проте кремлівські повідомлення, орієнтовані на Захід, продовжують злити провоєнну спільноту блогерів, які дедалі частіше звинувачують Кремль у відхиленні від своїх початкових військових цілей в Україні.

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Путін може навмисно дистанціюватися у своїй риториці від нереалістичних вимог націоналістів щодо воєнних дій Росії в Україні.