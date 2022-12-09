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Новини Війна
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Путін намагається ввести Захід в оману, говорячи про різні цілі в Україні, - ISW

путін

Кремль, ймовірно, не відмовився від своїх максималістських цілей в Україні, попри те, що прессекретар Кремля Дмитро Пєсков вперше визнав, що нинішня територіальна мета Москви полягає в тому, щоб повністю захопити чотири частково окуповані області України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Пєсков скористався можливістю ще більше отримати вигоду із прагнення Заходу до переговорів 8 грудня, розширивши висловлювання президента Росії Володимира Путіна щодо планів "приєднання" нових російських територій.

Пєсков заявив, що одна з головних цілей Росії полягала не в анексії нових територій, які зараз не знаходяться під окупацією Росією, оскільки "має ще багато роботи" для повної окупації Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

Пєсков також заявив, що Кремль, як і раніше, переслідує свої цілі "демілітаризації" та "денацифікації" в Україні, які підтверджують, що Росія, як і раніше, домагається зміни режиму та ліквідації здатності України протистояти майбутнім атакам чи тиску Росії.

Іншими словами, цілі Кремля залишаються незмінними порівняно з тими, що були поставлені після виходу Росії з-під Києва. Коментарі Пєскова були відображенням військових цілей чи вимог Росії.

Проте кремлівські повідомлення, орієнтовані на Захід, продовжують злити провоєнну спільноту блогерів, які дедалі частіше звинувачують Кремль у відхиленні від своїх початкових військових цілей в Україні.

Також читайте: РФ не планує "приєднувати" нові території, - Пєсков

Путін може навмисно дистанціюватися у своїй риториці від нереалістичних вимог націоналістів щодо воєнних дій Росії в Україні.

Автор: 

Пєсков Дмитро (1610) путін володимир (23773) росія (65010) ISW (653)


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Топ коментарі
+24
У путіна "цілі" міняються в залежності від того, наскільки російська армія в Україні "відгрібає від ЗСУ!
1) Київ за 3 дні" взять не вдалося Втекли
2) Одесу захопить не вдалося - на суходолі зупинили, а на Зміїному та на морі - розгромили
3) Ізюмсько-Балаклейська операція викинула кацапів за межі Харківської області
4) Херсон не втримали
5) Українські БПЛА (плаваючі теж) змусили вивести ЧФ із бази флоту та сховать його у Новоросійську
6) "Довга рука" українців дістала аж за Волгу -до Енгельса з його полком "стратегів" (там же не тільки бомбардувальники, але й "літаючі танкери" для них - вони дозаправляли при Союзі "бомберів", які контролювали південні кордони СРСР Заправки робили над "стиком" Саратовської обл РСФСР та Уральської - Казахстану Пара таких розбилася перед розвалом СРСР - слава богу - ядерні ********** вціліли)
7) А чорт його знає які "цілі" у Путіна стануть, коли ЗСУ "розсічуть" до самого моря територію під Мелітополем!
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09.12.2022 06:49
+11
Путинская цель - уберечь очко от лома.
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09.12.2022 06:29
+3
Мочити його треба вже давно, бо він уже всіх за...в! В сортирі, як він колись і казав
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09.12.2022 07:22
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Путинская цель - уберечь очко от лома.
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09.12.2022 06:29 Відповісти
У путіна "цілі" міняються в залежності від того, наскільки російська армія в Україні "відгрібає від ЗСУ!
1) Київ за 3 дні" взять не вдалося Втекли
2) Одесу захопить не вдалося - на суходолі зупинили, а на Зміїному та на морі - розгромили
3) Ізюмсько-Балаклейська операція викинула кацапів за межі Харківської області
4) Херсон не втримали
5) Українські БПЛА (плаваючі теж) змусили вивести ЧФ із бази флоту та сховать його у Новоросійську
6) "Довга рука" українців дістала аж за Волгу -до Енгельса з його полком "стратегів" (там же не тільки бомбардувальники, але й "літаючі танкери" для них - вони дозаправляли при Союзі "бомберів", які контролювали південні кордони СРСР Заправки робили над "стиком" Саратовської обл РСФСР та Уральської - Казахстану Пара таких розбилася перед розвалом СРСР - слава богу - ядерні ********** вціліли)
7) А чорт його знає які "цілі" у Путіна стануть, коли ЗСУ "розсічуть" до самого моря територію під Мелітополем!
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09.12.2022 06:49 Відповісти
Тю, там одна цель - убийство пыни, как неудачника, самой кремлядью.
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09.12.2022 07:39 Відповісти
Я давно казав про "варіант Чаушеску"
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09.12.2022 08:03 Відповісти
Мочити його треба вже давно, бо він уже всіх за...в! В сортирі, як він колись і казав
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09.12.2022 07:22 Відповісти
Завжди, коли рашисти терплять невдачу, вони використовують формулу "Як сталося, так і бажалося".
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09.12.2022 07:53 Відповісти
Хитрун- пердун
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09.12.2022 08:31 Відповісти
Путин пытается ввести Запад в заблуждение,и Запад вводит путину в заблуждение
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09.12.2022 09:04 Відповісти
Запад вводит путину по самые гланды.
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09.12.2022 09:46 Відповісти
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09.12.2022 09:15 Відповісти
Ну да, мне тоже бросилось в глаза, с его ОМАНОЙ, шо у него банально, в голове, сношаются, до полного отпада, мэтэлыкы.
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09.12.2022 10:01 Відповісти
а взагалі, Я знову ж таки переконують яка це лжива і підла продажна мерзота цей руZZкій мір і його адепти!

руZZкому міру повірити - себе обманути!
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09.12.2022 10:00 Відповісти
Ніхто не забув, що сьогодні - ріниця зради "Мінськ-3"???
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09.12.2022 14:33 Відповісти
Жалкий поц з леніградскої подворотні.
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09.12.2022 16:54 Відповісти
 
 