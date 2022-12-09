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У Вовчанську через обстріли без опалення залишилися близько 4,5 тис. жителів, - міська адміністрація

вовчанськ

Визволений Вовчанськ на Харківщині через постійні російські обстріли та відсутність опалення пустішає щодня, у місті залишилося біля 4,5 тис. жителів із понад 17 тис. до повномасштабного вторгнення РФ.

Про це на брифінгу в Харківському пресклубі розповів начальник Вовчанської міської військової адміністрації Чугуївського району Тамаз Гамбарашвілі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Зараз у місті перебувають десь 4,5 тисячі жителів, але з кожним днем ця цифра ще зменшується. Тому що надворі зима, в нас великі проблеми з опаленням. Тому люди (після деокупації, - Ред) не повертаються, а ще більше виїжджають. І ми рекомендуємо мешканцям багатоповерхівок і жителям усього міста виїздити в інші райони області чи інші регіони, щоб перезимувати в більш комфортних умовах", - сказав Гамбарашвілі.

Він зазначив, що електроконвектори не врятують ситуацію, оскільки щодня громада зазнає російських обстрілів, якими пошкоджуються електромережі, і енергетики постійно працюють над їх відновленням.

"Обстрілюють з території РФ, громада ж прикордонна, місто Вовчанськ - за п’ять кілометрів від кордону, тому страждаємо від їхніх постійних обстрілів", - зауважив началькик МВА.

За словами Гамбарашвілі, більшість жителів виїздять своїми силами і так само самостійно шукають собі місце тимчасового проживання.

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"З самотніми, маломобільними громадянами розмовляємо ми. Нам допомагають різні благодійні організації", - зазначив Гамбарашвілі.

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обстріл (28339) опалення (912) Харківщина (6054) електричка (204)


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Людей дуже жалко. Але перед війною, да і набагато раніше,вони голосували за "жлпоблок" і іншу кацапську нечисть. А тепер із-за старих кацапськт'их пердунів, страдають всі, від малого і до самого старого. Висновок: за свій вибір в житті, треба платити. Іноді кров'ю. Тільки чого, через любителів кацапстану і дружби з кацапами, страдають всі люди. Даже ті,хто не хотів бачити у себе вдома мразь і падаль "тіпакпцапсько-православну"?
Слава Україні! Героям Слава! Вистоїмо і переможемо!
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09.12.2022 10:49 Відповісти
 
 