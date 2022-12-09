Вогневе ураження позицій противника у Запорізькій області: понад 240 окупантів поранено, знищено 3 склади боєприпасів і 20 одиниць техніки

Противник продовжує зазнавати втрат.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

За даними Генштабу, 7 грудня поточного року в результаті вогневого ураження районів зосередження окупантів у районах міст Бердянськ, Токмак, Мелітополь, Енергодар, Дніпрорудне, Пологи та Василівка Запорізької області, втрати ворога склали близько 240 осіб пораненими. Знищено 3 склади боєприпасів і близько 20 одиниць військової техніки різних типів. Розгорнутий на базі "Токмацького протитуберкульозного диспансеру" шпиталь повністю заповнений пораненими військовослужбовцями російських окупаційних військ.

Також читайте: За уточненими даними, протягом 4 грудня у Запорізькій області поранено 70 окупантів та знищено до 20 одиниць техніки, - Генштаб