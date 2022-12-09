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Новини Війна
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Вогневе ураження позицій противника у Запорізькій області: понад 240 окупантів поранено, знищено 3 склади боєприпасів і 20 одиниць техніки

рф

Противник продовжує зазнавати втрат.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

За даними Генштабу, 7 грудня поточного року в результаті вогневого ураження районів зосередження окупантів у районах міст Бердянськ, Токмак, Мелітополь, Енергодар, Дніпрорудне, Пологи та Василівка Запорізької області, втрати ворога склали близько 240 осіб пораненими. Знищено 3 склади боєприпасів і близько 20 одиниць військової техніки різних типів. Розгорнутий на базі "Токмацького протитуберкульозного диспансеру" шпиталь повністю заповнений пораненими військовослужбовцями російських окупаційних військ.

Також читайте: За уточненими даними, протягом 4 грудня у Запорізькій області поранено 70 окупантів та знищено до 20 одиниць техніки, - Генштаб

Автор: 

армія рф (17277) Генштаб ЗС (6533) Запорізька область (3583) втрати (4392)


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російські похоронні б'юро по рівню капіталізації обігнали Майкрософт, Тесла і Кока Кола разом узяті 🤔
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09.12.2022 07:10 Відповісти
Що останнім часом за "хитрови*бон" з даними по кацапському "м"ясу"? Дані по поранених видаються, а "зажмурених" - ні! Що - "адвокат" з Маляршею забрехалися так, що кінці з кінцями звести не можуть?
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09.12.2022 07:17 Відповісти
А хто може відповісти, яка взагалі методика підрахунку втрат ворога? Звідки дані про стопіцоттисяч дохлих кацапів?
Нехай їх буде і всі сто сорок мільйонів, я не проти, але ж просто поясніть, звідки кожного дня беруться оті цифри - 500, 700, 900? Західні розвідки оприлюднюють дещо інші дані!
Якщо з технікою все більш-менш зрозуміло - є відео фіксація у більшості випадків, то як рахують знищений особовий склад??
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09.12.2022 07:42 Відповісти
Про розвідку не чули ні ?

, а вона є і працює справно 😠
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09.12.2022 07:57 Відповісти
Не все так просто! Навіть "розвідка" різна буває
А тут підрахунок треба робить, враховуючи:
1) Виявлені трупи ворога під час наступу
2) виявлені поховання противника - при наявності табличок (в протилежному випадку допоможе лише ексгумація)
3) виявлені госпітальні журнали обліку померлих
4) дані агентурні по госпіталях в РОсії
І це - тільки основні напрями
Тому найбільш точними можуть буть аналітичні дані з штабу Суровікіна - тобто те, що доповідається безпосередньо йому
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09.12.2022 08:12 Відповісти
ну как пример\здесь кто-то постил...\:
врезали снарядом в блиндаж - двое свиноцабак выскачили и упали...\подали к Кабздону двоих...\
через "пару дней" при осмотре в блиндаже выявили ещё трёх хороших свинорылов - в статистику не подавали...\так как не свежие уже...\
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09.12.2022 08:57 Відповісти
Та ніхто не відповість! Для того щоб дать відповідь на це питання і "аналітика" не допоможе (навіть якщо її серйозно застосовувать) Тут можуть буть найбільш точними лише агентурні дані які надходять до штабу "СВО" (та й там командири які подають дані "нагору" прибрехать можуть)
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09.12.2022 08:02 Відповісти
 
 