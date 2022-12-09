Вогневе ураження позицій противника у Запорізькій області: понад 240 окупантів поранено, знищено 3 склади боєприпасів і 20 одиниць техніки
Противник продовжує зазнавати втрат.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
За даними Генштабу, 7 грудня поточного року в результаті вогневого ураження районів зосередження окупантів у районах міст Бердянськ, Токмак, Мелітополь, Енергодар, Дніпрорудне, Пологи та Василівка Запорізької області, втрати ворога склали близько 240 осіб пораненими. Знищено 3 склади боєприпасів і близько 20 одиниць військової техніки різних типів. Розгорнутий на базі "Токмацького протитуберкульозного диспансеру" шпиталь повністю заповнений пораненими військовослужбовцями російських окупаційних військ.
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Нехай їх буде і всі сто сорок мільйонів, я не проти, але ж просто поясніть, звідки кожного дня беруться оті цифри - 500, 700, 900? Західні розвідки оприлюднюють дещо інші дані!
Якщо з технікою все більш-менш зрозуміло - є відео фіксація у більшості випадків, то як рахують знищений особовий склад??
, а вона є і працює справно 😠
А тут підрахунок треба робить, враховуючи:
1) Виявлені трупи ворога під час наступу
2) виявлені поховання противника - при наявності табличок (в протилежному випадку допоможе лише ексгумація)
3) виявлені госпітальні журнали обліку померлих
4) дані агентурні по госпіталях в РОсії
І це - тільки основні напрями
Тому найбільш точними можуть буть аналітичні дані з штабу Суровікіна - тобто те, що доповідається безпосередньо йому
врезали снарядом в блиндаж - двое свиноцабак выскачили и упали...\подали к Кабздону двоих...\
через "пару дней" при осмотре в блиндаже выявили ещё трёх хороших свинорылов - в статистику не подавали...\так как не свежие уже...\