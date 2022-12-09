Минулої доби вражено 8 пунктів управління, 11 районів зосередження ворога та 2 склади боєприпасів, - Генштаб

Захисники України продовжують завдавати влучних ударів по скупченню ворога.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили 8 пунктів управління, 11 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 2 склади боєприпасів загарбників.

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