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Новини Війна
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Минулої доби вражено 8 пунктів управління, 11 районів зосередження ворога та 2 склади боєприпасів, - Генштаб

повітряні,сили

Захисники України продовжують завдавати влучних ударів по скупченню ворога.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили 8 пунктів управління, 11 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 2 склади боєприпасів загарбників.

Також читайте: Вогневе ураження позицій противника у Запорізькій області: понад 240 окупантів поранено, знищено 3 склади боєприпасів і 20 одиниць техніки

Автор: 

армія рф (17277) Генштаб ЗС (6533) втрати (4392)


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Дуже добре. Слава ЗСУ!
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09.12.2022 07:18 Відповісти
А як інакше -- вони ж тут без візи -- значить дорога в один кінець .
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09.12.2022 08:26 Відповісти
Слава Захисникам України!
Смерть рашиській нечисті.
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09.12.2022 10:13 Відповісти
Слава ВСУ! Спасибо что ни на минуту не прекращаете работу! Враг должен быть изгнан с нашей земли пока есть окно возможностей!
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09.12.2022 11:17 Відповісти
 
 