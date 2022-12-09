Минулої доби вражено 8 пунктів управління, 11 районів зосередження ворога та 2 склади боєприпасів, - Генштаб
Захисники України продовжують завдавати влучних ударів по скупченню ворога.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили 8 пунктів управління, 11 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 2 склади боєприпасів загарбників.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Смерть рашиській нечисті.