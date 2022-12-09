Окупанти завдали ракетних ударів по Харківщині, у Куп’янську горіли складські приміщення, - ОВА

Протягом доби окупанти завдавали ракетних та артилерійських ударів по Куп’янському, Харківському, Чугуївському та Ізюмському районах Харківщини.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, у м. Куп'янськ внаслідок обстрілів росіян горіли складські приміщення продовольчого підприємства. Без постраждалих.

"Після 20.30 год у Безлюдівській громаді, що в Харківському районі, внаслідок ракетних ударів пошкоджені будинки, горіли господарчі споруди, автомобілі", - інформує очільник регіону.

Близько 21 години у Пісочинській громаді ракетні удари пошкодили приватні домоволодіння, дахи будинків, господарчі споруди.

За даними екстреної медичної допомоги, 3 людини госпіталізовані: 2 жінки 41 та 64 років, їхній стан середній, чоловік 40 років перебуває у важкому стані. Одному постраждалому надали допомогу на місці.

Протягом доби піротехнічні підрозділи ДСНС ліквідували 122 вибухонебезпечні предмети.

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"Наші ЗСУ на позиціях, продовжують захищати Харківщину від окупантів. Віримо у Збройні Сили України!", - додає Синєгубов.