Росіяни поцілили у житлові квартали у Херсоні, 8 людей поранено, - ОП

Минулої доби рашисти завдали 68 ударів по Херсонщині.

Про це повідомив у телеграм-каналі заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Херсонщина. За добу ворог 68 разів обстріляв область із мінометів, артилерії, танків та РСЗВ", - йдеться у повідомленні.

За словами Тимошенка, у Херсоні окупанти поцілили у житлові квартали, приватні та багатоквартирні будинки та інші будівлі.

8 мирних мешканців отримали поранення.

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