Росіяни поцілили у житлові квартали у Херсоні, 8 людей поранено, - ОП
Минулої доби рашисти завдали 68 ударів по Херсонщині.
Про це повідомив у телеграм-каналі заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Херсонщина. За добу ворог 68 разів обстріляв область із мінометів, артилерії, танків та РСЗВ", - йдеться у повідомленні.
За словами Тимошенка, у Херсоні окупанти поцілили у житлові квартали, приватні та багатоквартирні будинки та інші будівлі.
8 мирних мешканців отримали поранення.
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Stanislav Lagutsky
показати весь коментар09.12.2022 10:13 Відповісти Мені подобається 0
Воьлодимир Омельянов
показати весь коментар09.12.2022 12:15 Відповісти Мені подобається 0
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