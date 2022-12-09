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Новини Війна
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Росіяни поцілили у житлові квартали у Херсоні, 8 людей поранено, - ОП

херсон

Минулої доби рашисти завдали 68 ударів по Херсонщині.

Про це повідомив у телеграм-каналі заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Херсонщина. За добу ворог 68 разів обстріляв область із мінометів, артилерії, танків та РСЗВ", - йдеться у повідомленні.

За словами Тимошенка, у Херсоні окупанти поцілили у житлові квартали, приватні та багатоквартирні будинки та інші будівлі.

8 мирних мешканців отримали поранення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни 30 разів обстрілювали Херсонщину: Загинули 2 особи, 1 житель дістав поранення

Автор: 

обстріл (28339) Херсон (3341) Тимошенко Кирило (558) Херсонська область (5721)


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Де наш наступ ,ворог перегрупіровуеться і зновими силами вдарить на всі напрямки чого немае наступу чого немае вдарів по кримськоиу мосту,по кораблям котрі скоро в одеський порт зайдуть безнаказано де наші нептуни чи евреї збрехали що вони е,ударів по криму потрібно більше вже в досягаемості артилерії з херсона,наступ буде не буде оьстрілів наших міст,неможете дайте дорогу добровольцям ми прорвемо фронт і підем по тилам ворога,де мобілізація,ротація воїнів якщо немае наступу свіжі сили потрібні
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09.12.2022 10:13 Відповісти
Ось з ким рашиські варвари вміють воювати так це з мирними житилями та руйнувати критичну інфраструктуру.
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09.12.2022 12:15 Відповісти
 
 