УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10082 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України
1 610 4

Словаччина схвалила новий пакет військової допомоги Україні, куди увійдуть боєприпаси для винищувачів та система розмінування

словаччина

8 грудня, під час зустрічі з прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем, міністри уряду Словаччини підтвердили свій намір допомагати Україні зі зброєю, фінансами, санкціями та членством у ЄС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

Представники України та Словаччини обговорили потреби країни в енергетичному обладнанні для проходження зимового періоду

"Через російські обстріли майже половина теплової генерації України пошкоджена або знищена. Залишаються окупованими Запорізька АЕС, Каховська ГЕС. Тому підтримка Словаччини зміцнює нашу стійкість у проходженні зими", - зазначив Шмигаль.

Також стало відомо і про схвалений Урядом Словаччини новий пакет військової допомоги, куди, зокрема, увійдуть системи розмінування, Країна також планує передати близько 300 генераторів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США готують новий пакет військової допомоги Україні на $275 мільйонів, - Reuters

Автор: 

допомога (8322) Словаччина (1097) Україна (5876) Шмигаль Денис (4566)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Проти орди об'єднався весь цивілізований світ.
показати весь коментар
09.12.2022 09:41 Відповісти
Так,бо разом і орків добре бити, тим паче Україна-вістовий Європи.
показати весь коментар
09.12.2022 09:42 Відповісти
Дякуємо братам словакам !!!
показати весь коментар
09.12.2022 10:00 Відповісти
 
 