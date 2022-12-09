Словаччина схвалила новий пакет військової допомоги Україні, куди увійдуть боєприпаси для винищувачів та система розмінування

8 грудня, під час зустрічі з прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем, міністри уряду Словаччини підтвердили свій намір допомагати Україні зі зброєю, фінансами, санкціями та членством у ЄС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

Представники України та Словаччини обговорили потреби країни в енергетичному обладнанні для проходження зимового періоду

"Через російські обстріли майже половина теплової генерації України пошкоджена або знищена. Залишаються окупованими Запорізька АЕС, Каховська ГЕС. Тому підтримка Словаччини зміцнює нашу стійкість у проходженні зими", - зазначив Шмигаль.

Також стало відомо і про схвалений Урядом Словаччини новий пакет військової допомоги, куди, зокрема, увійдуть системи розмінування, Країна також планує передати близько 300 генераторів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США готують новий пакет військової допомоги Україні на $275 мільйонів, - Reuters