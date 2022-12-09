УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10082 відвідувача онлайн
Новини Війна
431 1

Росіяни обстрілювали Донеччину в центральній та північній частинах, 1 людина загинула, а 3 дістали поранення, - ОВА

донеччина

Вночі росіяни продовжували обстріли у центральній та північній частинах Донеччини.

Про це повідомив голова ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

"На Волноваському напрямку під обстріли потрапила Вугледарська громада - Вугледар та Новоукраїнка. Без постраждалих, але є пошкодження.

На Донецькому напрямку були поодинокі та масовані обстріли Авдіївки. Також під вогонь потрапив Гірник Курахівської громади - пошкоджено 2 приватні будинки, без жертв.

На Горлівському напрямку 1 людина загинула і 3 дістали поранення у Торецькій громаді. Також серйозної шкоди росіяни завдали у Костянтинівці: пошкоджено 6 житлових двоповерхівок та будівля неробочої лікарні", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти обстріляли лікарню у Херсоні, пошкоджено дитяче відділення та морг, - ОВА. ФОТО

Автор: 

обстріл (28339) Донецька область (8386) Кириленко Павло (907)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Читаю карту,щось не радує. Водяне атака не вийшла,Бахмут схід, сміттєзвалище під орками, пишуть про Кліщіївка, але вона ще трохи осторонь від реальних бойових дій та і Білогорівка з червоною стрілкою,але в зеленій зоні,а карта пише,що хотять вибить з села. Хто і по яких даних пишуть карту? Вони хотіли закритися, видно таки щось не так.
показати весь коментар
09.12.2022 10:27 Відповісти
 
 