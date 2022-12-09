Росіяни обстрілювали Донеччину в центральній та північній частинах, 1 людина загинула, а 3 дістали поранення, - ОВА
Вночі росіяни продовжували обстріли у центральній та північній частинах Донеччини.
Про це повідомив голова ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.
"На Волноваському напрямку під обстріли потрапила Вугледарська громада - Вугледар та Новоукраїнка. Без постраждалих, але є пошкодження.
На Донецькому напрямку були поодинокі та масовані обстріли Авдіївки. Також під вогонь потрапив Гірник Курахівської громади - пошкоджено 2 приватні будинки, без жертв.
На Горлівському напрямку 1 людина загинула і 3 дістали поранення у Торецькій громаді. Також серйозної шкоди росіяни завдали у Костянтинівці: пошкоджено 6 житлових двоповерхівок та будівля неробочої лікарні", - йдеться в повідомленні.
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Валентина Саюн #523841
показати весь коментар09.12.2022 10:27 Відповісти Мені подобається 0
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