Росіяни обстрілювали Донеччину в центральній та північній частинах, 1 людина загинула, а 3 дістали поранення, - ОВА

Вночі росіяни продовжували обстріли у центральній та північній частинах Донеччини.

Про це повідомив голова ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

"На Волноваському напрямку під обстріли потрапила Вугледарська громада - Вугледар та Новоукраїнка. Без постраждалих, але є пошкодження.



На Донецькому напрямку були поодинокі та масовані обстріли Авдіївки. Також під вогонь потрапив Гірник Курахівської громади - пошкоджено 2 приватні будинки, без жертв.



На Горлівському напрямку 1 людина загинула і 3 дістали поранення у Торецькій громаді. Також серйозної шкоди росіяни завдали у Костянтинівці: пошкоджено 6 житлових двоповерхівок та будівля неробочої лікарні", - йдеться в повідомленні.

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