У ФРН розсилають фейкові листи від "генконсульства України" про вступ до іноземного легіону, - МЗС

Громадянам Німеччини почали надходити листи з пропозицією за грошову винагороду долучитися до іноземного легіону в Україні. Однак це є частиною дезінформаційної кампанії ворога.

Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Стало відомо, що на поштові адреси громадян Німеччини почали надходити листи нібито від імені генерального консульства України в Дюссельдорфі з пропозицією за грошову винагороду долучитися до іноземного легіону в Україні.

Зазначені листи є підробкою. Жодних таких повідомлень українська консульська установа не надсилала", - йдеться в повідомленні.

За його словами, що консули вже звернулися в німецьку поліцію задля проведення розслідування.

"Розглядаємо розсилання фейкових листів як частину дезінформаційної кампанії ворога, яка має на меті дискредитувати українську дипломатію, підірвати підтримку України з боку Німеччини та її громадян", - додав Ніколенко.

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