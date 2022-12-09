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У ФРН розсилають фейкові листи від "генконсульства України" про вступ до іноземного легіону, - МЗС

фейк

Громадянам Німеччини почали надходити листи з пропозицією за грошову винагороду долучитися до іноземного легіону в Україні. Однак це є частиною дезінформаційної кампанії ворога.

Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Стало відомо, що на поштові адреси громадян Німеччини почали надходити листи нібито від імені генерального консульства України в Дюссельдорфі з пропозицією за грошову винагороду долучитися до іноземного легіону в Україні.

Зазначені листи є підробкою. Жодних таких повідомлень українська консульська установа не надсилала", - йдеться в повідомленні.

За його словами, що консули вже звернулися в німецьку поліцію задля проведення розслідування.

"Розглядаємо розсилання фейкових листів як частину дезінформаційної кампанії ворога, яка має на меті дискредитувати українську дипломатію, підірвати підтримку України з боку Німеччини та її громадян", - додав Ніколенко.

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У ФРН розсилають фейкові листи від генконсульства України про вступ до іноземного легіону, - МЗС 01

Автор: 

Німеччина (7336) МЗС (4113) фейк (743) Ніколенко Олег (365)


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в Германии к сожалению очень много расиянских дибильчиков которые живя там так и не избавились от совка головного мозга, и на 9 мая к примеру в центре Берлина бегают с флагами ссср и ездят на машинах с надписями "на Берлин" и "можем повторить"
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09.12.2022 10:44 Відповісти
В Німеччині - просто пекло якесь з ватою. Вона повсюди. Російськомовні емігрантські групи в Фейсбуці перетворені на посібник щодо подолання санкцій: як робити грошові перекази в рашку та з неї, як пересилати товари, як їздити пасажирам через Калінінград на мікроавтобусах тощо.
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09.12.2022 11:11 Відповісти
РабZeя по факту колония Германии более 300 лет, рабами извечными будут всегда,Холопы Лаптежники..,по факту это одна Империя ..ПруSSия и РабSSия...нацысты фошизды...
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09.12.2022 11:07 Відповісти
А як це працює, добре памята Польща. За досвідом 1920 та вересня 1939.
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09.12.2022 11:42 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руZZкій мір і його адепти!!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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09.12.2022 13:53 Відповісти
 
 