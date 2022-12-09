У ФРН розсилають фейкові листи від "генконсульства України" про вступ до іноземного легіону, - МЗС
Громадянам Німеччини почали надходити листи з пропозицією за грошову винагороду долучитися до іноземного легіону в Україні. Однак це є частиною дезінформаційної кампанії ворога.
Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Стало відомо, що на поштові адреси громадян Німеччини почали надходити листи нібито від імені генерального консульства України в Дюссельдорфі з пропозицією за грошову винагороду долучитися до іноземного легіону в Україні.
Зазначені листи є підробкою. Жодних таких повідомлень українська консульська установа не надсилала", - йдеться в повідомленні.
За його словами, що консули вже звернулися в німецьку поліцію задля проведення розслідування.
"Розглядаємо розсилання фейкових листів як частину дезінформаційної кампанії ворога, яка має на меті дискредитувати українську дипломатію, підірвати підтримку України з боку Німеччини та її громадян", - додав Ніколенко.
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