Ввечері 8 грудня росіяни відкрили вогонь по території одного із сіл Глухівської громади Сумщини
Російські війська 8 грудня надвечір відкрили вогонь територією одного із сіл Глухівської громади (Сумська область). Ворог застосував кулемети та гранатомети.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал голови Сумської ОВА Дмитра Живицького.
"Після 16 години росіяни відкривали вогонь з кулеметів та гранатометів по території одного із сіл Глухівської громади. Було 6 кулеметних черг та парафій з АГС", - йдеться в повідомленні.
За словами Живицького, жертв та руйнувань внаслідок обстрілів немає.
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