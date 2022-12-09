Воїнам на Бахмутському напрямку, де тривають запеклі бої, потрібна допомога. Не вистачає дронів, тепловізорів та прицілів, - волонтерка Юсупова
Українським захисникам на Бахмутському напрямку потрібна допомога із придбанням дронів, тепловізорів та прицілів.
Про це повідомила волонтерка Наталія Юсупова, інформує Цензор.НЕТ.
"Запити з фронту приходять кожні 2-3 години, нашим бійцям потрібна допомога!!! Бахмутський напрямок. Тривають кровопролитні бої. Багато втрат та дуже багато поранених. Не вистачає дронів, тепловізорів, прицілів. Треба оплатити рахунок за дрон з тепловізором - 230 тис. та два тепловізори - 118 тис.
З понеділка купила 2 тепловізори та 2 приціли - 280 тис. Два Мавік 3 комбо - 2600 евро та 114 тис. Два Мавік 3 - 3800 евро. Пристрій безперебійного живлення -144 998 грн. Ліки -15 тис.", - зазначила Юсупова.
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В може РЕЗНІКОВ МАЄ ВІДПОВІДАТИ ЗА НЕНАЛЕЖНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Й ДОСІ?! .... Та ні, яке відповідати.... "неначасі" ж....