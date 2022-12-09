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Новини Війна
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Воїнам на Бахмутському напрямку, де тривають запеклі бої, потрібна допомога. Не вистачає дронів, тепловізорів та прицілів, - волонтерка Юсупова

бахмут

Українським захисникам на Бахмутському напрямку потрібна допомога із придбанням дронів, тепловізорів та прицілів.

Про це повідомила волонтерка Наталія Юсупова, інформує Цензор.НЕТ.

"Запити з фронту приходять кожні 2-3 години, нашим бійцям потрібна допомога!!! Бахмутський напрямок. Тривають кровопролитні бої. Багато втрат та дуже багато поранених. Не вистачає дронів, тепловізорів, прицілів. Треба оплатити рахунок за дрон з тепловізором - 230 тис. та два тепловізори - 118 тис.

З понеділка купила 2 тепловізори та 2 приціли - 280 тис. Два Мавік 3 комбо - 2600 евро та 114 тис. Два Мавік 3 - 3800 евро. Пристрій безперебійного живлення -144 998 грн. Ліки -15 тис.", - зазначила Юсупова.

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Воїнам на Бахмутському напрямку, де тривають запеклі бої, потрібна допомога. Не вистачає дронів, тепловізорів та прицілів, - волонтерка Юсупова 01
Воїнам на Бахмутському напрямку, де тривають запеклі бої, потрібна допомога. Не вистачає дронів, тепловізорів та прицілів, - волонтерка Юсупова 02
Воїнам на Бахмутському напрямку, де тривають запеклі бої, потрібна допомога. Не вистачає дронів, тепловізорів та прицілів, - волонтерка Юсупова 03
Воїнам на Бахмутському напрямку, де тривають запеклі бої, потрібна допомога. Не вистачає дронів, тепловізорів та прицілів, - волонтерка Юсупова 04
Воїнам на Бахмутському напрямку, де тривають запеклі бої, потрібна допомога. Не вистачає дронів, тепловізорів та прицілів, - волонтерка Юсупова 05
Воїнам на Бахмутському напрямку, де тривають запеклі бої, потрібна допомога. Не вистачає дронів, тепловізорів та прицілів, - волонтерка Юсупова 06
Воїнам на Бахмутському напрямку, де тривають запеклі бої, потрібна допомога. Не вистачає дронів, тепловізорів та прицілів, - волонтерка Юсупова 07

Автор: 

допомога (8322) військовослужбовці (4726) ЗСУ (7519) Юсупова Наталія (194)


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Топ коментарі
+15
"Неможе бути".... Юсупова "точно провокатор".... "найвялічнєйший янєлох" вже "всім забезпечив" .... навіть "зайві гроші є" то Тимошенко може їздити на авто за 100000$....
В може РЕЗНІКОВ МАЄ ВІДПОВІДАТИ ЗА НЕНАЛЕЖНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Й ДОСІ?! .... Та ні, яке відповідати.... "неначасі" ж....
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09.12.2022 11:23
+11
А як же ж "марахвон"?? Все придбали , всім забезпечені, ура!!!ми б'ємо кацапів, аж гай гуде і кожух завертається!!! Міноборони денно і нощно не покладаючи рук та ніг забезпечує ЗСУ всім необхідним?!
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09.12.2022 12:42
+9
Квартал давно все "придбав", не провокуйте
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09.12.2022 12:35
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"Неможе бути".... Юсупова "точно провокатор".... "найвялічнєйший янєлох" вже "всім забезпечив" .... навіть "зайві гроші є" то Тимошенко може їздити на авто за 100000$....
В може РЕЗНІКОВ МАЄ ВІДПОВІДАТИ ЗА НЕНАЛЕЖНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Й ДОСІ?! .... Та ні, яке відповідати.... "неначасі" ж....
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09.12.2022 11:23 Відповісти
Квартал давно все "придбав", не провокуйте
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09.12.2022 12:35 Відповісти
А ось ти провокатор точно. Сьогодні вже в статті про пораненого бійця і прохання про допомогу його мами Тамари Яцук ти теж про тимошенка писав. Ну то добре, не хочеш допомагати, ніхто в тебе гаманець силою не відбирає, проходь мимо мовчки. Хто може допомогти, той і без тебе добре знає де совість у зеленої банди.
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09.12.2022 17:04 Відповісти
Не робіть висновки НЕЗНАЮЧИ людину. Звідки Ви взяли що я не допомогаю? Роблячі такі висновки виставляєте себе пустомелею.
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09.12.2022 18:45 Відповісти
Їй просто наш верховний говнокомандувач до вподоби.
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09.12.2022 20:13 Відповісти
А як же ж "марахвон"?? Все придбали , всім забезпечені, ура!!!ми б'ємо кацапів, аж гай гуде і кожух завертається!!! Міноборони денно і нощно не покладаючи рук та ніг забезпечує ЗСУ всім необхідним?!
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09.12.2022 12:42 Відповісти
ну и к чему этот ваш высер?через волонтеров нужное воинам оборудование будет на поле боя через 2-3 дня после оплаты , если это все заказывать через министерство то через 2-3 недели в лучшем случае. не можете помочь или не хотите так помолчите, не сбивайте людей которые могут и хотят помогать ВСУ. Хватит кривляться
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09.12.2022 16:52 Відповісти
Для критики влади є більш ніж досить тем, а в волонтерських темах є провокатори, вороги нашої Армії, фсбешні боти.
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09.12.2022 17:13 Відповісти
А ще й московські агенти які принижують нашого найвеличнішого. Чомусь як мінімум пів країни агентів.
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09.12.2022 20:15 Відповісти
+++
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09.12.2022 13:05 Відповісти
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09.12.2022 13:37 Відповісти
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09.12.2022 15:11 Відповісти
+++
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09.12.2022 16:07 Відповісти
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09.12.2022 17:04 Відповісти
+++
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09.12.2022 17:06 Відповісти
Якщо на найтяжчому участку фронту така ситуація, то що тоді на інших?
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09.12.2022 20:16 Відповісти
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09.12.2022 22:07 Відповісти
 
 