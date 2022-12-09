Рашисти побили двох працівників ЗАЕС та вивезли в невідомому напрямку, начальника зміни "кинули на підвал", - "Енергоатом"

Російські загарбники посилюють репресії на захопленій Запорізькій АЕС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Енергоатома".

"Вчора, 8 грудня 2022 року, російські військові вдерлися до приміщення, в якому розташоване Управління соціальних програм ЗАЕС, та у присутності інших працівників сильно побили начальника управління Олексія Трубенкова та його заступника Юрія Андросова. Після жорстокого побиття загарбники вивели їх з приміщення та вивезли в невідомому напрямку.



Крім того, рашисти затримали та "кинули на підвал" начальника зміни ЗАЕС Костянтина Бейнера, котрий є ліцензованою особою й безпосередньо відповідає за ядерну і радіаційну безпеку", - йдеться в повідомленні.

В "Енергоатомі" заявили, що такими діями окупанти намагаються домогтися лояльності до себе від проукраїнського персоналу станції, збільшити кількість переведень працівників у фейкове АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", яким керує Росатом, та відзвітувати Путіну про підтримку українським персоналом фашистських терористичних дій Росії.

"Але загарбникам це не вдається, позаяк персонал чинить опір, тож вони лютують і перетворюються на справжніх поліцаїв та тюремників, посилюючи бандитські напади на патріотичних працівників ЗАЕС, які прагнуть продовжувати працювати в Україні", - додали в компанії.

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