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Новини Війна
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Рашисти побили двох працівників ЗАЕС та вивезли в невідомому напрямку, начальника зміни "кинули на підвал", - "Енергоатом"

заес

Російські загарбники посилюють репресії на захопленій Запорізькій АЕС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Енергоатома".

"Вчора, 8 грудня 2022 року, російські військові вдерлися до приміщення, в якому розташоване Управління соціальних програм ЗАЕС, та у присутності інших працівників сильно побили начальника управління Олексія Трубенкова та його заступника Юрія Андросова. Після жорстокого побиття загарбники вивели їх з приміщення та вивезли в невідомому напрямку.

Крім того, рашисти затримали та "кинули на підвал" начальника зміни ЗАЕС Костянтина Бейнера, котрий є ліцензованою особою й безпосередньо відповідає за ядерну і радіаційну безпеку", - йдеться в повідомленні.

В "Енергоатомі" заявили, що такими діями окупанти намагаються домогтися лояльності до себе від проукраїнського персоналу станції, збільшити кількість переведень працівників у фейкове АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", яким керує Росатом, та відзвітувати Путіну про підтримку українським персоналом фашистських терористичних дій Росії.

"Але загарбникам це не вдається, позаяк персонал чинить опір, тож вони лютують і перетворюються на справжніх поліцаїв та тюремників, посилюючи бандитські напади на патріотичних працівників ЗАЕС, які прагнуть продовжувати працювати в Україні", - додали в компанії.

Читайте: Рашисти готують чергові провокації на ЗАЕС, завезли кілька РСЗВ "Град", - "Енергоатом"

Автор: 

побиття (931) окупація (6680) Енергоатом (1633) Запорізька АЕС (1403)


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Топ коментарі
+3
ДЛБ будет тот. кто смалодушничает и заикнется о том, что среди кацапни есть хорошие...
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09.12.2022 11:32
+3
що може зробити МАГАТЕ в цій ситуації? зараз один регулятор - ЗСУ. Тільки на них надія, що звільнять ЗАЕС. Потім треба буде розібратися як так здали такий важливий об'єкт за лічені дні
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09.12.2022 12:42
+3
..легка і безтурботна екскурсія недовійська орди мордора бісить понад усе..
ким призначалися херсонські смотрящі типу Новинського?.
що там Верещукча з широкорозкинутими перед окупантом ногами?
чому явний кріт або дороговалютний альфонс дермак з низькою соціальною відповідальністю досі працює фаворитом при Найвеличнівшивому?
Деркачі-щурфичі........?
****** марафон для дебілів?
...
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09.12.2022 12:51
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ДЛБ будет тот. кто смалодушничает и заикнется о том, что среди кацапни есть хорошие...
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09.12.2022 11:32 Відповісти
Лагiднi кацапы - 200-е, або на львовской киче.
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09.12.2022 11:34 Відповісти
походу дороговалютних хвойд МАГАТЕ влаштовує, що увесь схід Європи під ядерною загрозою, а на людей і їхні права хвойдам так взагалі - плювати
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09.12.2022 11:56 Відповісти
що може зробити МАГАТЕ в цій ситуації? зараз один регулятор - ЗСУ. Тільки на них надія, що звільнять ЗАЕС. Потім треба буде розібратися як так здали такий важливий об'єкт за лічені дні
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09.12.2022 12:42 Відповісти
..легка і безтурботна екскурсія недовійська орди мордора бісить понад усе..
ким призначалися херсонські смотрящі типу Новинського?.
що там Верещукча з широкорозкинутими перед окупантом ногами?
чому явний кріт або дороговалютний альфонс дермак з низькою соціальною відповідальністю досі працює фаворитом при Найвеличнівшивому?
Деркачі-щурфичі........?
****** марафон для дебілів?
...
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09.12.2022 12:51 Відповісти
Nekogda bilo zashtishtjat, tak kak prezident strani vsex priglasil na shashliki mesto zashtiti strani ot naistkoi roSSiji...
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09.12.2022 12:52 Відповісти
дада, потім, зараз "неначасі"....
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09.12.2022 14:21 Відповісти
Ліцензована особа, це як і ким?
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09.12.2022 12:00 Відповісти
особа має ліцензію на управління ядерною установкою, тобто реактором
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09.12.2022 12:07 Відповісти
це водійські права на управління реактором
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09.12.2022 12:43 Відповісти
видалення коментарів не робить вам честі, стаєте подібними на зеленомордих вилупків. повторно напишу: ЗАЕС- заповідник совка і дебілізму.
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09.12.2022 12:27 Відповісти
В перші дні Енергодар чинив спротив, як і Херсон. Декілька осіб було вбито. Совків багатоі в Києві, і в самій ОПі. Далі буде менше- хтось зрозумів, хтось замаскувався до "кращих" часів. Після війни нічого не повинно залишитися як до того.
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09.12.2022 12:47 Відповісти
спротив???? здача електростанції, відмова від оборони, слова зама гендиректора "прівєтствую вас на руззкай аес"- це спротив???? я нічого не путаю??? може давай присвоїмо їм всім почесне звання "боневтіків".
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09.12.2022 14:20 Відповісти
 
 