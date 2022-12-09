Наша авіація вже завдала понад 3800 ударів по позиціях ворога, техніці та складах боєприпасів, - речник Повітряних сил Ігнат
Уже понад 3800 групових авіаційних ударів завдала українська авіація по ворожих позиціях, техніці, складах боєприпасів.
Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Наші льотчики завдають ударів щодня, не дають розслаблятися ворогу і допомагають нашим військам сухопутним та іншим силам оборони просуватись на певних напрямках та тримати оборону теж на певних напрямках. Це відбувається щодня. Вже понад 3800 групових авіаційних ударів завдала авіація по ворожих позиціях, техніці, скупченню військ, складах боєприпасів тощо. Це відбувається дійсно щодня", - наголосив Ігнат.
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