Росія навмисно гальмує роботу "зернового коридору", судна чекають у черзі 3-5 тижнів, - Зеленський

Росія навмисно гальмує роботу "зернового коридору", унаслідок чого час очікування суден збільшується до 3-5 тижнів і щомісяця недоекспортовується кілька мільйонів тонн української агропродукції.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський на міжнародному форумі TRT World Forum, який проходить у Стамбулі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Зараз понад 13 млн тонн агропродукції на експорт, а можемо дати ще десятки мільйонів тонн. Наші порти задіяні в експортній зерновій ініціативі працюють лише на половину потужності. І це лише тому, що Росія гальмує реалізацію експорту, тримає судна в очікуванні інспекцій. Станом на сьогодні більш як 80 суден очікують", - сказав Зеленський.

Глава держави наголосив, що через це сотні тисяч людей у всьому світі отримують менше продовольства, переплачують за продукти харчування, "тому що одна держава шантажує усіх продовольством".

"Середній час очікування суден становить 3-5 тижнів. Через це щомісячно недоекспортовується 2-3 млн тонн української агропродукції", - додав Зеленський.

Він переконаний, що є потенціал для вирішення цієї проблеми, зокрема якщо ліквідувати кілька напрямків агресії росії проти України і гарантувати безпеку Миколаївській області та її портам, що стане ще одним кроком для гарантування глобальної продовольчої безпеки.

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