Росія навмисно гальмує роботу "зернового коридору", судна чекають у черзі 3-5 тижнів, - Зеленський
Росія навмисно гальмує роботу "зернового коридору", унаслідок чого час очікування суден збільшується до 3-5 тижнів і щомісяця недоекспортовується кілька мільйонів тонн української агропродукції.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський на міжнародному форумі TRT World Forum, який проходить у Стамбулі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Зараз понад 13 млн тонн агропродукції на експорт, а можемо дати ще десятки мільйонів тонн. Наші порти задіяні в експортній зерновій ініціативі працюють лише на половину потужності. І це лише тому, що Росія гальмує реалізацію експорту, тримає судна в очікуванні інспекцій. Станом на сьогодні більш як 80 суден очікують", - сказав Зеленський.
Глава держави наголосив, що через це сотні тисяч людей у всьому світі отримують менше продовольства, переплачують за продукти харчування, "тому що одна держава шантажує усіх продовольством".
"Середній час очікування суден становить 3-5 тижнів. Через це щомісячно недоекспортовується 2-3 млн тонн української агропродукції", - додав Зеленський.
Він переконаний, що є потенціал для вирішення цієї проблеми, зокрема якщо ліквідувати кілька напрямків агресії росії проти України і гарантувати безпеку Миколаївській області та її портам, що стане ще одним кроком для гарантування глобальної продовольчої безпеки.
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І ЩО ЦІКАВО - раша в себе відкривала , а українські чиновники не дозволяли відкривати всі 30 років в Україні. А ІКЕА зовсім не пустили до України . Якщо розуміти, ЩО РАША НИЩИЛА ВСІ РОКІ підприемства в Україні різними методами, то приходишь до висновку , що чиновники працюавали на рашу
скількі я покупала будівельних товарів в ЛЕРУА мерлен - багато з них російського виробництва. А ось в Єпіцентрі - китайського
але туповатий нарід все це похєрів, нажершись рашистсько-пропагандиського лайна! деякі досі відчувають смак того лайна і продовжують нести хрінь
Колись дивилась передачу, як якись паразити проникають у гусінецю і вона їми використовується як їжа . Вона живе , їсть , а вони нею питаются , потім відкладають яйца, вилупляютсч нові паразити і вони гусеніцу вбивають . І шукають нову .
ТАК І КАЦАПНЯ . Вони багато націй з'їли .
маю надію , що українцями вони вдавятся Но для цього треба постіно українців вчить НАЦІОНАЛИЗМУ
раша созывает ООН про поставки Украине оружия- Пусть сначала объяснит всему миру как хитро отобрала ракеты Украины под гарантии Будапештского меморандума.
Из ООН рашу тоже надо выкинуть, бо она самозванка , ее в ООН никто не принимал
Почему никто не обсуждает попытку переворота рашей в Германии? Ведь она нарастила сетку агентов, которые везде организовывают перевороты
жодного разу падлякі і балаболористовичі не піздєлі і тут знову?