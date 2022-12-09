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Росія навмисно гальмує роботу "зернового коридору", судна чекають у черзі 3-5 тижнів, - Зеленський

зеленський

Росія навмисно гальмує роботу "зернового коридору", унаслідок чого час очікування суден збільшується до 3-5 тижнів і щомісяця недоекспортовується кілька мільйонів тонн української агропродукції.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський на міжнародному форумі TRT World Forum, який проходить у Стамбулі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Зараз понад 13 млн тонн агропродукції на експорт, а можемо дати ще десятки мільйонів тонн. Наші порти задіяні в експортній зерновій ініціативі працюють лише на половину потужності. І це лише тому, що Росія гальмує реалізацію експорту, тримає судна в очікуванні інспекцій. Станом на сьогодні більш як 80 суден очікують", - сказав Зеленський.

Глава держави наголосив, що через це сотні тисяч людей у всьому світі отримують менше продовольства, переплачують за продукти харчування, "тому що одна держава шантажує усіх продовольством".

"Середній час очікування суден становить 3-5 тижнів. Через це щомісячно недоекспортовується 2-3 млн тонн української агропродукції", - додав Зеленський.

Він переконаний, що є потенціал для вирішення цієї проблеми, зокрема якщо ліквідувати кілька напрямків агресії росії проти України і гарантувати безпеку Миколаївській області та її портам, що стане ще одним кроком для гарантування глобальної продовольчої безпеки.

Також дивіться: Мінний терор буде серед пунктів обвинувачення проти Росії за агресію, - Зеленський. ВIДЕО

Автор: 

Зеленський Володимир (23732) зерно (3118) росія (65010)


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Топ коментарі
+5
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09.12.2022 11:55
+5
Выкидывайте рашу на фиг с этой темы. Хватит цяцькаттся. Турки и ООН обеспечат конвой и вывоз
раша созывает ООН про поставки Украине оружия- Пусть сначала объяснит всему миру как хитро отобрала ракеты Украины под гарантии Будапештского меморандума.

Из ООН рашу тоже надо выкинуть, бо она самозванка , ее в ООН никто не принимал
Почему никто не обсуждает попытку переворота рашей в Германии? Ведь она нарастила сетку агентов, которые везде организовывают перевороты
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09.12.2022 12:02
+4
Виходить що OBI продовжуе працювати у раши ? Неподобстао ‼️‼️
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09.12.2022 11:57
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09.12.2022 11:55 Відповісти
Виходить що OBI продовжуе працювати у раши ? Неподобстао ‼️‼️
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09.12.2022 11:57 Відповісти
в твітерах пишуть, що то будівельний супермаркет з усіма відповідними наслідками у вигляди фарб, розчинників, добрив, побутових газових балонів тощо
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09.12.2022 12:48 Відповісти
Так ОБІ - це дійсно будівельний супермаркет , німецька сітка. І за 9 місяців не покинув рашу.
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09.12.2022 16:13 Відповісти
ага, гівнюки
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09.12.2022 16:15 Відповісти
Там є проблема . Украінцам і кацапам пропонували однакови умови по бизнесу з такими сітками як ОБІ, ЛЕРУА МЕРЛЕН, ІКЕА. УМОВА БУЛА - відкривати пвдприемства по виробництву товарів для ціх сіток.

І ЩО ЦІКАВО - раша в себе відкривала , а українські чиновники не дозволяли відкривати всі 30 років в Україні. А ІКЕА зовсім не пустили до України . Якщо розуміти, ЩО РАША НИЩИЛА ВСІ РОКІ підприемства в Україні різними методами, то приходишь до висновку , що чиновники працюавали на рашу
скількі я покупала будівельних товарів в ЛЕРУА мерлен - багато з них російського виробництва. А ось в Єпіцентрі - китайського
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09.12.2022 16:28 Відповісти
так, українські корумповані високопосадовці вимагали від закордоних компаній хабарі за дозвіл працювати в Україні, тому цих компаній і не було представлено на українському ринку! лише з приходом Порошенка та лібералізацією взаємодії між владою та приватними компаніями почали зʼявлятися в Україні великі бренди! те саме IKEA до речі!!! і багато компаній авіаперевізників...

але туповатий нарід все це похєрів, нажершись рашистсько-пропагандиського лайна! деякі досі відчувають смак того лайна і продовжують нести хрінь
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09.12.2022 16:34 Відповісти
Наполеон тушив Москву, котору підпалив генерал-губернатор Ф. Ростопчін, попередньо вивізши всі засоби пожежогасіння. При цій пожежі згоріло по різних оцінках від 15 000 до 25 000 тяжкопоранених російських солдатів. А скільки згоріло московитів не відомо.
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09.12.2022 12:43 Відповісти
Кацапи - придурки, навчились маскуватись под нормальних людей. МІМІКРІЯ.

Колись дивилась передачу, як якись паразити проникають у гусінецю і вона їми використовується як їжа . Вона живе , їсть , а вони нею питаются , потім відкладають яйца, вилупляютсч нові паразити і вони гусеніцу вбивають . І шукають нову .
ТАК І КАЦАПНЯ . Вони багато націй з'їли .

маю надію , що українцями вони вдавятся Но для цього треба постіно українців вчить НАЦІОНАЛИЗМУ
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09.12.2022 16:21 Відповісти
Хіба це погано? Враховуючи кому це зерно продається...
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09.12.2022 11:59 Відповісти
Выкидывайте рашу на фиг с этой темы. Хватит цяцькаттся. Турки и ООН обеспечат конвой и вывоз
раша созывает ООН про поставки Украине оружия- Пусть сначала объяснит всему миру как хитро отобрала ракеты Украины под гарантии Будапештского меморандума.

Из ООН рашу тоже надо выкинуть, бо она самозванка , ее в ООН никто не принимал
Почему никто не обсуждает попытку переворота рашей в Германии? Ведь она нарастила сетку агентов, которые везде организовывают перевороты
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09.12.2022 12:02 Відповісти
а як це так вийшло, що москалі там взагалі мають якусь можливість щось затримувати? памʼятаю, що зелені потвори співали соловʼєм, що кацапи нічого оглядати не будуть
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09.12.2022 12:07 Відповісти
если без согласия росеи повезти зерно, то ***** нападет
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09.12.2022 12:11 Відповісти
Якийсь час, коли орки типу образились та пішли, ми дуже ефективно працювали без них, а Ердоган скоса дивився на орків, щоб не рипались. Але за поребриком швидко схаменулись та повернулися, тепер типу спільно інспектують - це частина домовленості про зерновий коридор.
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09.12.2022 12:18 Відповісти
На скільки я памятаю, домовленість була на декілько місяців, зеля шо, продовжив ці безглузді домовленості?
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09.12.2022 12:22 Відповісти
та я розуміє цей схєматоз, питання полягає в тому, що усілякі падлякі і балаболористовічі розказували, що кацапи не будуть мати жодних прав щось там оглядати! і тут на тобі - "кацапи затримують"! як це так?
жодного разу падлякі і балаболористовичі не піздєлі і тут знову?
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09.12.2022 12:28 Відповісти
Зійшлись "посередині" - на спільних інспекціях. Зернова угода багатопланова, нам не все розказують.
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09.12.2022 12:40 Відповісти
вам так подобається виправдовувати п#здливу зелену владу?
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09.12.2022 12:47 Відповісти
Ні, я намагаюсь бути об'єктивним. Зернова угода нам вигідна. Звісно, мутить від того, що довелось домовлятись з ворогом (хай і опосередковано). Звісно, могло бути краще, але хай хоч так, аніж ніяк. Прийде час, ми знову зможемо плавати по Чорному та Азовському морях без додаткових угод та інспекцій.
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09.12.2022 14:40 Відповісти
А больше тебя Оманский Нарко Дегенерат ни чего не беспокоит, что папаша Елдака как и сынок фсбэшники, что Хламидия продвигает интересы абрамовича и встречается с фирташем, что бене списывают миллионные долги, что с 19 года Украина закупала электоичество на Пид....раше и ********** через офшоры корниенко-Хламидии, что Сич обеспечивала движками рашистские вертушки, что разминировали юг Украины, что вся твоя Гнилая кодла это сепорня и отбросы во главе с тобой малоПИ...роским брехуном и т.д или ЗЕБилам это не интиресно???
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09.12.2022 13:24 Відповісти
Україна продала за час війни 11 млн. збіжжя, а аквафрешія - 42.
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09.12.2022 15:25 Відповісти
В море ждут СУДА, в больнице помывки ждут СУДНА, право- и кривосудие вершат СУДЫ.
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09.12.2022 20:50 Відповісти
 
 