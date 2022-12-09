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ДБР заочно повідомило про підозру колишньому керівнику пожежної частини в Донецькій області, який активно співпрацює з окупантами

зрадник

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру колишньому керівнику однієї з пожежних частин Донецької області, який працює на ворога та бере участь у роботі окупаційних органів влади

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал ДБР

"Після захоплення російськими військами окремих населених пунктів Бахмутського району Донецької області чоловік добровільно почав працювати на окупантів. Він отримав від окупаційної адміністрації "посаду", пов'язану з виконанням організаційно-розпорядчих функцій у так званій пожежно-рятувальній частині міста Світлодарська", - йдеться в повідомленні. 

У повідомленні зазначено, що фігурант також брав участь у засіданнях під головуванням окупаційного голови місцевої адміністрації Світлодарська.

Колишньому правоохоронцю заочно повідомлено про підозру в державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України).

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Автор: 

Донецька область (8386) державна зрада (1680) ДБР (3482)


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