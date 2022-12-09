Ердоган проведе розмови з Путіним та Зеленським: Обговорять "зерновий коридор"
Війна між РФ та Україною пов’язана з серйозною політичною, економічною та гуманітарною шкодою для всього світу.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Anadolu, про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.
Турецький лідер наголосив, що його країна рішуче підтримує територіальну цілісність України.
Водночас, заявив Ердоган, Туреччина виступає проти розпалювання протиріч у регіоні шляхом "немислимої політики на адресу РФ".
Він повідомив, що у неділю, 11 грудня, проведе переговори з російським диктатором Путіним на тему зернового коридору.
Також заплановано розмову з президентом України Володимиром Зеленським.
Топ коментарі
+7 Alexey Chernyavsky
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+7 Y.M. Z.
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+4 Olexa Pluzh
показати весь коментар09.12.2022 12:19
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Тепер воно щось патякає про "немислиму політику на адресу москвабаду".
Власне для того ..уйло й блокує торгівлю - щоб усі люди в Україні збідніли.
Зачем Эрдоган загнал путлера в капкан...видос 👆