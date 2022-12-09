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Новини
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Ердоган проведе розмови з Путіним та Зеленським: Обговорять "зерновий коридор"

ердоган,путін

Війна між РФ та Україною пов’язана з серйозною політичною, економічною та гуманітарною шкодою для всього світу.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Anadolu, про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.

Турецький лідер наголосив, що його країна рішуче підтримує територіальну цілісність України.

Водночас, заявив Ердоган, Туреччина виступає проти розпалювання протиріч у регіоні шляхом "немислимої політики на адресу РФ".

Він повідомив, що у неділю, 11 грудня, проведе переговори з російським диктатором Путіним на тему зернового коридору.

Також заплановано розмову з президентом України Володимиром Зеленським.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Поновлення переговорів між Росією та Україною відповідає інтересам усіх сторін, - Ердоган

Автор: 

Зеленський Володимир (23732) путін володимир (23773) Туреччина (3496) Ердоган Реджеп Таїп (928)


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Топ коментарі
+7
Зерно, амиакопровод,что то непонятное в нашей власти. Мы воюем или торгуем? Так может надо это выставлять как одно из условий прекращения ракетных атак?
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09.12.2022 12:39
+7
"проти розпалювання протиріч у реґіоні", сказав дехто, чиї предки крили вогнем і мечем Костянтинопіль, гнали десятки тисяч людей у рабство з України і інших земель, мріяли про "турєцкій мір" аж до Ла-Манша (не вийшло, бо конкретно отримали по зубах від австрійців, поляків і українських козаків під Віднем), здійснили геноцид вірмен, заклеймили тавром "терористів" курдів, які живуть на своїй землі, і яких понад десять мільйонів.

Тепер воно щось патякає про "немислиму політику на адресу москвабаду".
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09.12.2022 13:12
+4
Нема там що обговорювати.
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09.12.2022 12:19
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Нема там що обговорювати.
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09.12.2022 12:19 Відповісти
Він там що, має якийсь "відкат" що так відстоює отой "коридор"?
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09.12.2022 12:20 Відповісти
як мінімум ті 20% знижки на українську с/г продукцію, на кацапську більше
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09.12.2022 13:55 Відповісти
Зерно, амиакопровод,что то непонятное в нашей власти. Мы воюем или торгуем? Так может надо это выставлять как одно из условий прекращения ракетных атак?
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09.12.2022 12:39 Відповісти
Устранить африканцев?
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09.12.2022 14:02 Відповісти
Заставить их работать.
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09.12.2022 14:54 Відповісти
"проти розпалювання протиріч у реґіоні", сказав дехто, чиї предки крили вогнем і мечем Костянтинопіль, гнали десятки тисяч людей у рабство з України і інших земель, мріяли про "турєцкій мір" аж до Ла-Манша (не вийшло, бо конкретно отримали по зубах від австрійців, поляків і українських козаків під Віднем), здійснили геноцид вірмен, заклеймили тавром "терористів" курдів, які живуть на своїй землі, і яких понад десять мільйонів.

Тепер воно щось патякає про "немислиму політику на адресу москвабаду".
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09.12.2022 13:12 Відповісти
Турки понимают , что не смогут контролировать тысячи голодных эмигрантов из Африки .
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09.12.2022 13:18 Відповісти
Ердоган розуміє що таке девальвація авторитету? Це коли отримуєш з брехні (наприклад невиконаних гарантій) гроші, а натомість втрачаєш довіру. І під твоє слово дають все меньше.
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09.12.2022 13:54 Відповісти
Фигаро здесь, Фигаро там- это Эрдоган
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09.12.2022 14:56 Відповісти
Зелений коридор це пастка ! Воно нам не потрібно !
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09.12.2022 14:59 Відповісти
c другой стороньі - украинские производители зерна не могут свое зерно продать > не получают деньги за єто зерно > не могут заплатить своим работникам > работники не могут кормить свои семьи > обнищание населения... єто прямая взаимосвязь єкономики...
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09.12.2022 19:51 Відповісти
Я розумію думку Пана, що цей "корідор" - маніпуляція .
Власне для того ..уйло й блокує торгівлю - щоб усі люди в Україні збідніли.
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09.12.2022 19:56 Відповісти
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09.12.2022 15:54 Відповісти
https://youtu.be/bU4Ac0IcwCw ...

Зачем Эрдоган загнал путлера в капкан...видос 👆
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09.12.2022 16:40 Відповісти
 
 