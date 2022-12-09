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Затримано зрадника-"енергетика", який знеструмив частину Донеччини і направив електрику до баз агресора, - СБУ

сбу

Служба безпеки викрила ще одного колаборанта в результаті стабілізаційних заходів у звільнених районах Донецької області. Поплічником ворога виявився колишній працівник місцевих електромереж, який після тимчасової окупації частини регіону підтримав загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається, за це його призначили керівником "РЕС Краснолиманського району", яке підпорядковувалось так званому "міністерству вугілля та енергетики" терористичної організації "днр".

Перебуваючи на "посаді" зловмисник "від’єднав" районний центр від електроживлення і перенаправив його на потреби окупаційних угруповань РФ.

"Щоб набрати "штат" і провести технічні заходи він налагодив співпрацю з представниками "регіональної енергопостачальної компанії" тимчасово окупованої Горлівки. Знеструмивши місто, рашисти забезпечували енергопостачання своїх окупаційних органів, військових баз та складів зі зброєю і боєприпасами", - інформують у СБУ.

Після звільнення Лиману зловмисник намагався втекти з міста. Однак, співробітники СБУ своєчасно викрили і затримали його.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 4 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Також читайте: СБУ затримала на Херсонщині "кадровичку МВД РФ", яка вербувала громадян до лав окупантів

Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Автор: 

СБУ (12790) енергетика (2583) Донецька область (8386) електроенергія (6185) колабораціонізм (1158)


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Топ коментарі
+20
Жаль, что у нас нет казни через электрический стул. Как бы он ему подошёл бы. Так сказать, в едином порыве соединились бы стихия и призвание.
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09.12.2022 12:29
+11
Зеленопузые колобрационисты могут ещё и представить к награде.)
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09.12.2022 12:40
+8
таких треба вбивати на місці
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09.12.2022 12:27
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таких треба вбивати на місці
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09.12.2022 12:27 Відповісти
Я бы ему выдал копьё , и отправил на земли Донбасса тыкать в землю . Может мину найдёт .
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09.12.2022 13:22 Відповісти
Жаль, что у нас нет казни через электрический стул. Как бы он ему подошёл бы. Так сказать, в едином порыве соединились бы стихия и призвание.
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09.12.2022 12:29 Відповісти
"...Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою..."
Наш самий гуманний відпустить під заставу 1000 гривень. Або під особисте "зобов'язання.
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09.12.2022 12:32 Відповісти
Зеленопузые колобрационисты могут ещё и представить к награде.)
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09.12.2022 12:40 Відповісти
на якому дереві він висить? ааа-підозра.. ну що ж
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09.12.2022 12:35 Відповісти
на гіляку запроданця !!!
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09.12.2022 12:40 Відповісти
вирішується, *****!!! питання!!!
А вирішити на місці не мона було???
так, шоп всі питаня, нах, закрити
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09.12.2022 12:55 Відповісти
не істери...це суд визначає
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09.12.2022 12:56 Відповісти
ага.. змусять вивчити гімн та й відпустять
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10.12.2022 20:32 Відповісти
Не бреши, тролль.
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09.12.2022 13:02 Відповісти
Подключите его до сети, пусть ток на кацапию через него проходит. Недолго это будет длиться
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09.12.2022 13:06 Відповісти
Сколько таких пидаров выпускают, штепа вам пример.
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09.12.2022 13:16 Відповісти
Бред какой-то, как сам ОДИН человек все это мог осуществить? Даже если бы он был руководителем. Подельники однозначно были.
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09.12.2022 13:48 Відповісти
С диспетчерського пункта РЄС.
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09.12.2022 13:58 Відповісти
Понять и простить.
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09.12.2022 13:56 Відповісти
Воєнний стан!! Зрада - розстріл!!!
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09.12.2022 14:10 Відповісти
Закопати просто треба паскуду.
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09.12.2022 15:37 Відповісти
А як там облєнерго підеонтрольні російським рекетирам
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09.12.2022 15:42 Відповісти
Мова певно йде про "енергетика" який просто посмів ослухатися зе. Віджати кусок енергії в людей і продавати на сторону, так нічого. А ви доведіть.
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09.12.2022 17:27 Відповісти
в мене враження шо наше обленерго працює на ворога, а тобто колаборанти
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10.12.2022 20:34 Відповісти
 
 