"Якщо росіяни хочуть зупинити війну, то Путін може зробити це прямо сьогодні", - посол США Брінк

Російський диктатор Володимир Путін може завершити війну хоч сьогодні. Якщо РФ відведе війська, то війна скінчиться.

Про це заявила посол США в Україні Бріджи Брінк, передає Цензор.НЕТ із посиланням на 24 канал.

"Якщо росіяни хочуть зупинити війну, то Путін може зробити це прямо сьогодні. Він може зупинитися, відвести свої війська і війна скінчиться. Для нас дуже важливою є підтримка вашого демократично обраного президента та право українців на захист", - наголосила дипломат.

Брінк наголосила, що зараз росіяни винищують цивільну інфраструктуру України, щоб мільйони людей сиділи в холоді та без світла.

За словами посла, як і коли закінчиться війна залежить також від президента Зеленського.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США допоможуть Україні із захистом від повітряних атак РФ і ремонтом об’єктів інфраструктури, - посол Брінк