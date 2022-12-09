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Новини Війна
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"Якщо росіяни хочуть зупинити війну, то Путін може зробити це прямо сьогодні", - посол США Брінк

путін

Російський диктатор Володимир Путін може завершити війну хоч сьогодні. Якщо РФ відведе війська, то війна скінчиться.

Про це заявила посол США в Україні Бріджи Брінк, передає Цензор.НЕТ із посиланням на 24 канал.

"Якщо росіяни хочуть зупинити війну, то Путін може зробити це прямо сьогодні. Він може зупинитися, відвести свої війська і війна скінчиться. Для нас дуже важливою є підтримка вашого демократично обраного президента та право українців на захист", - наголосила дипломат.

Брінк наголосила, що зараз росіяни винищують цивільну інфраструктуру України, щоб мільйони людей сиділи в холоді та без світла.

За словами посла, як і коли закінчиться війна залежить також від президента Зеленського.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США допоможуть Україні із захистом від повітряних атак РФ і ремонтом об’єктів інфраструктури, - посол Брінк

Автор: 

путін володимир (23773) росія (65010) США (22643) Брінк Бріджит (233)


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Топ коментарі
+10
Неприємне передчуття лома в задниці не дає пуйлу так просто все зупинити
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09.12.2022 12:28
+10
Навіщо повітря дарма ганяти? Піська казала що "всьо завісіт ат зєлєнскага". З кацапами нормальний діалог можуть вести лише кулі,снаряди та ракети.
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09.12.2022 12:29
+5
дайте і таких пару тисяч...- це пришвидчить закінчення війни та знищення кацапів:

AGR-20 APKWS - високоточні ракети з лазерним наведенням



AGR-20 APKWS - це конверсія американської 70-мм некерованої авіаційної ракети Hydra 70, завдяки якій вона перетворюється на керовану ракету з лазерним наведенням. Високоточні ракети AGR-20 APKWS використовуються з літаків та вертольотів. Але в 2020 році BAE Systems вперше випробувала APKWS із наземних платформ.

Ракети Hydra 70 мають досить велику номенклатуру двигунів та боєголовки в залежності від платформи від платформис від платформис від платформис від платформис Фугасні, кумулятивні, з флешетттами (підкаліберні кулі), протипіхотні, фосфорні, касетні та іні. До складу комплексу APKWS II входять пускова платформа, ракети, оснащені середньофюзеляжним блоком наведення WGU-59/B, подовжена 7-трубна ракетна установка LAU-68 F/A, прицільна мітка SCS 7, а також комплекти для зберігання ракет Fastpack PA-140 та CNU-711/E для комплектів наведення відповідно.
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09.12.2022 12:43
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Неприємне передчуття лома в задниці не дає пуйлу так просто все зупинити
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09.12.2022 12:28 Відповісти
взагалі-то, зараз на землі склалася така конфігурація, яку, за теорією "всесвітьної змови", зелена гидота і планувала - віддати сухопотний коридор в Крим, всі Луганську, Донецьку області - зараз бачимо тіки недозахоплену Донецьку область
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09.12.2022 12:34 Відповісти
Повернётся ли у гидоти язык предложить такой "мир" Украине?
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09.12.2022 13:02 Відповісти
теж цікаво
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09.12.2022 13:11 Відповісти
Навіщо повітря дарма ганяти? Піська казала що "всьо завісіт ат зєлєнскага". З кацапами нормальний діалог можуть вести лише кулі,снаряди та ракети.
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09.12.2022 12:29 Відповісти
Навіть коли виб'ємо їх за наші державні кордони, це само по собі не спинить війну - будуть обстрілювати через кордон, а за першої-ліпшої нагоди знову попруть. Окупувати запоребрик, як свого часу окупували гітлерівську Німеччину, навряд чи вийде - занадто велика. У мене найбільші сподівання на процеси всередині запоребрика - або розпад на невеликі країни (з якими можна буде розмовляти окремо), або "палацовий переворот" з приходом до влади відносно адеквантих людей (з каяттям, компенсацією збитків і поверненням до цивілізованого світу).
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09.12.2022 12:37 Відповісти
Припустімо,***** каже,ми завершаємо спеціальну воєнну операцію.І що ж тоді? Ви знімете санкції,як нічого й не було? Хто понесе за всі вбивства відповідальність? Як тоді заставити москалів відповісти?
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09.12.2022 12:38 Відповісти
дайте і таких пару тисяч...- це пришвидчить закінчення війни та знищення кацапів:

AGR-20 APKWS - високоточні ракети з лазерним наведенням



AGR-20 APKWS - це конверсія американської 70-мм некерованої авіаційної ракети Hydra 70, завдяки якій вона перетворюється на керовану ракету з лазерним наведенням. Високоточні ракети AGR-20 APKWS використовуються з літаків та вертольотів. Але в 2020 році BAE Systems вперше випробувала APKWS із наземних платформ.

Ракети Hydra 70 мають досить велику номенклатуру двигунів та боєголовки в залежності від платформи від платформис від платформис від платформис від платформис Фугасні, кумулятивні, з флешетттами (підкаліберні кулі), протипіхотні, фосфорні, касетні та іні. До складу комплексу APKWS II входять пускова платформа, ракети, оснащені середньофюзеляжним блоком наведення WGU-59/B, подовжена 7-трубна ракетна установка LAU-68 F/A, прицільна мітка SCS 7, а також комплекти для зберігання ракет Fastpack PA-140 та CNU-711/E для комплектів наведення відповідно.
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09.12.2022 12:43 Відповісти
Риторика західних говорунів нагадує відповідь біля дошки якогось двієчника, що нібельмеса не тямить, про що його питають. Хто і коли в історії так "зупиняв" війну?!
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09.12.2022 12:51 Відповісти
Войска из афгана выводили?
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09.12.2022 21:56 Відповісти
Той клоп ненаситний. Це не скінчиться доти поки його не розчавлять, або воно не лопне.
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09.12.2022 12:57 Відповісти
Закінчити війну, це означає репарації, деокупація, демілітаризація! Складніше за все деокупація, це не тільки Крим та Донбас, це Кубань, Слобожанщина, Стародубщина і т. д. ! А ***** піде на це, тільки під дулом пістолета, піде на це, хоча і олівець біля скроні достатньо, чекістська *****!
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09.12.2022 12:58 Відповісти
Так Брінк же сказала "відвести війська"! Це і малось на увазі. Чи ти хотів пряме слово "деокупація"?
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09.12.2022 14:42 Відповісти
Отвести войска за пределы границ не так стыдно,
как подписывать капитуляцию и отвечать в прямом эфире
на вопросы гаагских судий.
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09.12.2022 12:59 Відповісти
+100500.
Оно (ботоксное) еще сомневается в возможности такого исхода.
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09.12.2022 13:04 Відповісти
Судя по всему, уже давно не сомневается! Пошла новая спец операция - "Ковчег-2"!
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09.12.2022 13:22 Відповісти
Лицо как у трупа .
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09.12.2022 13:13 Відповісти
Санкции во всём виноваты, краски для резиновой жо#пы, не продают! Хотя может и жёлтая краска на копростане, под запретом...
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09.12.2022 13:29 Відповісти
"За словами посла, як і коли закінчиться війна залежить також від президента Зеленського."

Пані посол не знає, хто є носієм влади в Україні?
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09.12.2022 13:19 Відповісти
Очередная двусмысленность и лицемерие. Ясно что пу подобного делать не станет никогда, поздно уже. Для нас та же картина. Запад жил весело и богато, так хочет и дальше. Но тоже знают уже что надо вступать в конфликт--- но не охота. Кстати правильно, им есть что терять, ведь долго строили и себе. Так и будет продолжаться. Но выбирать первым надо нам. Пора. Имею в виду вернуть утраченный статус ядерной страны с тактическим яо. ничто другое работать не будет.
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09.12.2022 13:33 Відповісти
а можна якось тут не світити є# ало ху і ла?
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09.12.2022 13:44 Відповісти
Сохар: Мародерство - одна з цілей орків в Україні. Путін у темі та в долі

09.12.2022, 14:01•177• https://uainfo.org/blognews/1670541151-sohar-maroderstvo-odna-z-tsiley-orkiv-v-********-putin.html#mc-container 0



Ми не повинні дивуватися масовій "евакуації" з українських осель пральних машинок, унітазів, білизни та холодильників бойовими бурятами та іншими "освободітєлями". Придворні Путіна також грабують, але на більш просуненому рівні.

The Wall Street Journal пише, що давній друг фюрера та колишній аграрний міністр РФ Олександр Ткачов захопив на окупованих територіях 160 тис. га землі. Захопив у прямому сенсі: приїздили бойовики з автоматами та зі стрільбою рейдерили ділянки. Так Ткачов без особливих зусиль викрав близько півмільйона тон зерна і соняшнику. Помножимо на мінімальні $150 за тону, отримаємо $75 млн профіту, https://www.obozrevatel.com/ukr/politics-news/maroderstvo-odna-z-tsilej-orkiv-v-ukraini-putin-u-temi-ta-v-doli.htm пише у своєму блозі журналіст Орест Сохар, інформує https://uainfo.org/ UAINFO.org .

Уряд РФ прагне роздати конфісковані підприємства в анексованих регіонах в управління російських компаній, писали їхні "Вєдомості" з посиланням на чільного єдинороса Андрія Лугового. Перший в черзі - "Ростєх". Це корупційна годівничка особисто Путіна, якою керує його старий друг КДБшник Чемєзов.

А є ще близько 200 родовищ корисних копалин, які теж обіцяні друзям Путіна. За даними канадської компанії SecDev, Росія анексувала таких на $12,4 трлн. Серед активів - поклади вугілля, газу, нафти, титану, циркону, літію, золота, урану. В Криму вже качає газ кум Путіна Віктор Медведчук.

Загалом же росіяни вивезли з України зерна на $1 млрд та металу на $600 млн дол. відповідно. Ось за це й конають під Бахмутом, Сватовим, Мелітополем російські чмобіки. Вони ціною власних життів дають змогу оточенню фюрера грабувати подовше, - доки ЗСУ не виженуть їх з України. Мародерство - давня традиція ординських племен, яку зараз мавпують федерасти. Не даремно, вони вигрібають з небуття міф про Олександра Невського, який разом з ордою грабував Руські землі та платив хану данину. Частина награбованого, судячи з усього, падає в особисту кишеню фюрера: не марно ж ключовими мародерами є придворні путінські олігархи. Отак виглядає "денацифікація" впритул.
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09.12.2022 15:32 Відповісти
Що значить зупинити війну? Щоби оговтатись і потім продовжити? Тільки капітуляція мокселя з виплатою репарацій і судом над ****** і його зграєю.
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09.12.2022 15:52 Відповісти
Если США хотели бы остановить раисю дали бы больше оружия которое нужно Украине....
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09.12.2022 19:26 Відповісти
 
 