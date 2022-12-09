Росія тримає на бойовому чергуванні в Середземному морі 5 ракетоносіїв залпом на 76 "калібрів"

Станом на 9 грудня в акваторії Чорного моря залишаються 13 російських кораблів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал ВМС ЗСУ.

Як зазначається, станом на 09.12.2022:

в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться 13 ворожих кораблів;

в Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні 2 корабля;

в Середземному морі – 9 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет "калібр", загальний залп – 76 ракет;

Також читайте: Росія вивела на бойове чергування у Чорне море 13 кораблів

Також, за добу, в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

до Азовського моря – 34 суден, з них 12 суден рухались з протоки Босфор;

до Чорного моря – 10 суден, з них 3 судна продовжили рух у напрямку протоки Босфор;