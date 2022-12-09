Росія тримає на бойовому чергуванні в Середземному морі 5 ракетоносіїв залпом на 76 "калібрів"
Станом на 9 грудня в акваторії Чорного моря залишаються 13 російських кораблів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал ВМС ЗСУ.
Як зазначається, станом на 09.12.2022:
- в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться 13 ворожих кораблів;
- в Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні 2 корабля;
- в Середземному морі – 9 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет "калібр", загальний залп – 76 ракет;
Також, за добу, в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:
до Азовського моря – 34 суден, з них 12 суден рухались з протоки Босфор;
до Чорного моря – 10 суден, з них 3 судна продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
Топ коментарі
+6 Evgeny N
показати весь коментар09.12.2022 12:51
+5 Alexey Prus #505938
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+5 Randall Flag #387882
показати весь коментар09.12.2022 12:41
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А в ЧМ им не войти
А от утримання цих безхатьків московії стає в копійчину: це ж треба і паливо для генераторів, і їжа для екіпажів... А то ще буде їм "бунт на "Потьомкіні"