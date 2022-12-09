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Новини
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Росія тримає на бойовому чергуванні в Середземному морі 5 ракетоносіїв залпом на 76 "калібрів"

рф,корабель

Станом на 9 грудня в акваторії Чорного моря залишаються 13 російських кораблів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал ВМС ЗСУ.

Як зазначається, станом на 09.12.2022:

  • в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться 13 ворожих кораблів;
  • в Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні 2 корабля;
  • в Середземному морі – 9 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет "калібр", загальний залп – 76 ракет;

Також читайте: Росія вивела на бойове чергування у Чорне море 13 кораблів

Також, за добу, в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:
до Азовського моря – 34 суден, з них 12 суден рухались з протоки Босфор;
до Чорного моря – 10 суден, з них 3 судна продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

Автор: 

ВМС (1381) ВМС рф (141) корабель (1612) Чорне море (1662)


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Топ коментарі
+6
У Середземному морі - то безхатьки: До Сирії сцикотно повертатися, а в Чорне море їх Ердоган не пускає. А бодай один пуск, так американці вже натякнули, що буде. Не даремно ж вони свого підводного човна кілька місяців тому показували... Та й Ердогану подобається бути хазяїном Чорного моря.
А от утримання цих безхатьків московії стає в копійчину: це ж треба і паливо для генераторів, і їжа для екіпажів... А то ще буде їм "бунт на "Потьомкіні"
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09.12.2022 12:51
+5
а не хочуть ці корита отріцатєльно всплить?
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09.12.2022 12:32
+5
А навіщо про Середземне море писати? Вони ж звідти не стрілятимуть...
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09.12.2022 12:41
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а не хочуть ці корита отріцатєльно всплить?
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09.12.2022 12:32 Відповісти
А от туда что, уже до Украины долетает?
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09.12.2022 12:41 Відповісти
Они оттуда не пустят даже если долетает

А в ЧМ им не войти
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09.12.2022 12:44 Відповісти
А навіщо про Середземне море писати? Вони ж звідти не стрілятимуть...
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09.12.2022 12:41 Відповісти
Шоб знать
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09.12.2022 12:51 Відповісти
Або "шоб було".
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09.12.2022 12:55 Відповісти
У Середземному морі - то безхатьки: До Сирії сцикотно повертатися, а в Чорне море їх Ердоган не пускає. А бодай один пуск, так американці вже натякнули, що буде. Не даремно ж вони свого підводного човна кілька місяців тому показували... Та й Ердогану подобається бути хазяїном Чорного моря.
А от утримання цих безхатьків московії стає в копійчину: це ж треба і паливо для генераторів, і їжа для екіпажів... А то ще буде їм "бунт на "Потьомкіні"
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09.12.2022 12:51 Відповісти
Їх не Ердоган не пускає, міжнародна конвенція Монтре, згідно якої військовим кораблям воюючих чорноморських країн заборонено прохід протокою у час війни. Якби в України "Сагайдачний" на початок відкритого вторгнення був у Середземному морі, то його би теж не пустили ...(
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09.12.2022 13:23 Відповісти
Ой, наче кацапи б виконували цю конвенцію, якщо б Туреччина не сказала їм напряму, що зась! Московити ж так сильно дотримуються міжнародного права, що прямо взірець законності! Ще чорнила на папері не просохли, а рашисти вже виконують!
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09.12.2022 13:28 Відповісти
А в них немає вибору виконувати чи ні. Це стосується й кацапів і турків. Написано нікого не пускати і крапка. Спробувала-б Турція порушити - самі застряли-б у Гібралтарській протоці і Суецькому каналі. А ось якщо/коли підпишуть "мир", який буде не на умовах повної демілітаризації кацапії, то ці ******** з ракетами швиденько чкурнуть у Чорне море, і ... знову війна (
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09.12.2022 13:35 Відповісти
лякалки з Середземного моря - то для кацапських дебілів, глядачів "голубого очка" Московії, може й наші зебіли з марафону ******** новин доєднаються - там тупості вистачить на всіх
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09.12.2022 13:00 Відповісти
Хах, бомжи заблудились в Средиземноморье. Валите домой лапти, и засуньте свои искандеры себе в жопу.
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09.12.2022 13:03 Відповісти
От общего залпа по Украине и ракет которые есть у кацапов можно отнять эти 76 калибров. Они нужно для застрашивания Запада и по Украине не полетят
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09.12.2022 13:16 Відповісти
А якого "милого" оті корита роблять в отому морі? Невже намає жодних важелів щоб їх звідти виперти?
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09.12.2022 13:16 Відповісти
Сегодня не знаю точно, но со времён совка весь ударный чф базировался в Латакии и тартусе, Сирия. Скорее всего и сегодня так. А в севасе всегда стояло старье и ремонт.
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09.12.2022 13:21 Відповісти
В Средиземном Море ? Вот такая война ....
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09.12.2022 13:26 Відповісти
Калібр морського базування , до України із Середземного моря мабуть і не долетить . .
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09.12.2022 13:49 Відповісти
 
 