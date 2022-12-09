З 24 лютого на території України працівники Нацполіції вилучили 150 тисяч і знешкодили 24 тисяч вибухонебезпечних предметів

Підрозділи вибухотехнічної служби Національної поліції обстежили близько 15 тисяч гектарів, вилучили 150 тисяч вибухонебезпечних предметів, ще 24 тисячі було знешкоджено.

Про це повідомила на брифінгу заступниця міністра внутрішніх справ Мері Акопян, інформує Цензор.НЕТ.

"Підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій по гуманітарному розмінуванню обстежують близько 70 гектарів протягом доби. Усього з початку широкомасштабного вторгнення РФ піротехніки лише ДСНС залучалися 38 тисяч разів і знешкодили майже 300 тисяч вибухонебезпечних предметів, у тому числі 2155 авіаційних бомб. Підрозділами вибухотехнічної служби Національної поліції обстежено близько 15 тисяч гектарів, вилучено 150 тисяч вибухонебезпечних предметів, ще 24 тисячі було знешкоджено в межах роботи й функціоналу Національної поліції й Національної гвардії. Динаміка величезна. Якщо ми будемо рухатися такими темпами, то ми прогнозуємо, що через пару тижнів зможемо задекларувати 500 тисяч вибухонебезпечних предметів, які ми знешкодимо", — йдеться в повідомленні.

За даними ДСНС України, минулої доби піротехніки обстежили територію площею 53 гектари та знешкодили 723 вибухонебезпечні предмети.

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