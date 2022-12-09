МЗС Латвії про позбавлення ліцензії телеканалу "Дождь": У нас свобода слова, але законів треба дотримуватися

Міністр закордонних справ Латвії Едгар Рінкевич заявив, що країна надасть дипломатам іноземних держав докладні роз’яснення, чому російський телеканал "Дождь" був позбавлений ліцензії на мовлення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

За його словами, іноземні дипломати отримають пояснення про фактичні та юридичні обставини, пов'язані з анулюванням ліцензії "Дождя".

Він зазначив, що посольства Латвії за кордоном також пояснюють партнерам причину рішення.

Міністр заявив, що країна є демократичною та відкритою, а суспільство розуміє важливість свободи слова та ЗМІ.

"Це підтверджується великими дискусіями в латвійському суспільстві, але водночас усі зобов'язані дотримуватися законів Латвії", - сказав Рінкевич.

Нагадаємо, 1 грудня ведучий "Дождя" Олексій Коростельов втрапив у скандал через такі слова в ефірі про військовослужбовців РФ: "Мы надеемся, что многим военнослужащим, в том числе, мы смогли помочь, например, с оснащением и с просто элементарными удобствами на фронте". Головний редактор каналу Тихон Дзядко заявив, що телеканал ніколи не допомагав російській армії. Коростельова звільнили.

Влада Латвії оштрафувала "Дождь" на 10 тис. євро за слова про допомогу російській армії, а також за те, що телеканал позначив окупований Крим на карті як територію РФ.

Також російський телеканал "Дождь" позбавили ліцензії на мовлення в Латвії.

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