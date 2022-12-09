МЗС Латвії про позбавлення ліцензії телеканалу "Дождь": У нас свобода слова, але законів треба дотримуватися
Міністр закордонних справ Латвії Едгар Рінкевич заявив, що країна надасть дипломатам іноземних держав докладні роз’яснення, чому російський телеканал "Дождь" був позбавлений ліцензії на мовлення.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.
За його словами, іноземні дипломати отримають пояснення про фактичні та юридичні обставини, пов'язані з анулюванням ліцензії "Дождя".
Він зазначив, що посольства Латвії за кордоном також пояснюють партнерам причину рішення.
Міністр заявив, що країна є демократичною та відкритою, а суспільство розуміє важливість свободи слова та ЗМІ.
"Це підтверджується великими дискусіями в латвійському суспільстві, але водночас усі зобов'язані дотримуватися законів Латвії", - сказав Рінкевич.
Нагадаємо, 1 грудня ведучий "Дождя" Олексій Коростельов втрапив у скандал через такі слова в ефірі про військовослужбовців РФ: "Мы надеемся, что многим военнослужащим, в том числе, мы смогли помочь, например, с оснащением и с просто элементарными удобствами на фронте". Головний редактор каналу Тихон Дзядко заявив, що телеканал ніколи не допомагав російській армії. Коростельова звільнили.
Влада Латвії оштрафувала "Дождь" на 10 тис. євро за слова про допомогу російській армії, а також за те, що телеканал позначив окупований Крим на карті як територію РФ.
Також російський телеканал "Дождь" позбавили ліцензії на мовлення в Латвії.
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он ведет противо кремлевскую политику.
З якого переляку, ми маємо співчувати пропагандистській конторі, що ниє про те, як важко чмобікам вбивати українців?
У кацапов так часто делается
И в Латвии сработало
Все 100 миллионов не убрать
Нужно чтобы более менее нормальные убрали неадекватных
"Либералы" не лезут с войной
Это Х-ло осмелел когда оппозицию придушил и СМИ захватил
"Тролль" Чей Крым" и т.п.
УКРАИНСКИЙ он если не знаете
Za to skaski pro xoroshix ruSSkix, liberalov nepravdivie, eto pokazal Dozd. Im poverili, zapustili Latvija, rezultate oni poderzali roSSijan ubivajushtix ukrainskix detei, zenshtin, starikov...
Там провокаторы возможно
Одного уволили сразу
Вообще конечно уровень не тот что раньше
Например старое НТВ когда перед ними фсбшники оправдывались даже
Х-ло с этим 10 лет боролся примерно
За границей согласен никому из рф делать нечего
Пусть Х-ла сначала свалят и его кодло
Женіть нахрін кацапів із своєї країни, інакше вони будуть вашу кров пити як п'ють в Україні!
І називають це не війною, агресією чи вторгненням, а сором'язливо - Особою воєнною оперецією!
Падлюки!
- "На улице шел дождь и рота солдат".
Новое время - новые образы.
Сначала приходит такой безобидный и насквозь либеральный "Дождь", потом приходит "великая русская культура" с Пушкиным и Достоевским, а вслед за ними уже придет и "рота солдат" с русскими порядками - с НКВД-МГБ-КГБ, с депортациями-экспроприациями, с расстрелами и выселениями...
А всего то делов...
Не хотите россии у себя дома - пускайте "Дождь" к себе домой.
Не хотите россии у себя дома - НЕ пускайте "Дождь" к себе домой.
шифруетсядержится до последнего - НО все его друзья это как раз кремлевские консервы типа латыниной белковского и остальных фсбшных сливных бачков - очень странно да?