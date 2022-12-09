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МЗС Латвії про позбавлення ліцензії телеканалу "Дождь": У нас свобода слова, але законів треба дотримуватися

дождь

Міністр закордонних справ Латвії Едгар Рінкевич заявив, що країна надасть дипломатам іноземних держав докладні роз’яснення, чому російський телеканал "Дождь" був позбавлений ліцензії на мовлення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

За його словами, іноземні дипломати отримають пояснення про фактичні та юридичні обставини, пов'язані з анулюванням ліцензії "Дождя".

Він зазначив, що посольства Латвії за кордоном також пояснюють партнерам причину рішення.

Міністр заявив, що країна є демократичною та відкритою, а суспільство розуміє важливість свободи слова та ЗМІ.

"Це підтверджується великими дискусіями в латвійському суспільстві, але водночас усі зобов'язані дотримуватися законів Латвії", - сказав Рінкевич.

Нагадаємо, 1 грудня ведучий "Дождя" Олексій Коростельов втрапив у скандал через такі слова в ефірі про військовослужбовців РФ: "Мы надеемся, что многим военнослужащим, в том числе, мы смогли помочь, например, с оснащением и с просто элементарными удобствами на фронте". Головний редактор каналу Тихон Дзядко заявив, що телеканал ніколи не допомагав російській армії. Коростельова звільнили.

Влада Латвії оштрафувала "Дождь" на 10 тис. євро за слова про допомогу російській армії, а також за те, що телеканал позначив окупований Крим на карті як територію РФ.

Також російський телеканал "Дождь" позбавили ліцензії на мовлення в Латвії.

Також читайте: Російський телеканал "Дождь" припинить мовлення в Литві після анулювання ліцензії в Латвії

Автор: 

Латвія (1345) росія (65010) телебачення (1170) Рінкевичс Едгарс (177)


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Топ коментарі
+8
А зачем вообще неким дипломатам иностранных государств давать какие-либо пояснения по этому поводу? Кто там такой остро интересующийся? Решение суверенной страны согласно своему законодательству, всё правильно. Пусть разводят демагогию о "либерализме" и "хороших русских" в другом месте
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09.12.2022 13:20
+4
Печально . "Дождь" обосрался . Скрепы , однако ? ....
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09.12.2022 13:15
+3
подстилки кремлевские долго маскировались - получи пендель...
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09.12.2022 13:20
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Печально . "Дождь" обосрался . Скрепы , однако ? ....
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09.12.2022 13:15 Відповісти
кому печально- кацапам? почему печально? наоборот все отлично - забанили очередной кремлевский клоповник
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09.12.2022 15:24 Відповісти
А зачем вообще неким дипломатам иностранных государств давать какие-либо пояснения по этому поводу? Кто там такой остро интересующийся? Решение суверенной страны согласно своему законодательству, всё правильно. Пусть разводят демагогию о "либерализме" и "хороших русских" в другом месте
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09.12.2022 13:20 Відповісти
Nekotorix stranax ES neponimajut chto xoroshie ruSSkie tolko 200..., vot i nado obesnjat eto...
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09.12.2022 13:32 Відповісти
подстилки кремлевские долго маскировались - получи пендель...
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09.12.2022 13:20 Відповісти
своими руками остатки оппозиции добивают.
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09.12.2022 13:24 Відповісти
В чому полягала їхня опозиційність?
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09.12.2022 13:32 Відповісти
этот канал как я знаю запрещен в рашке.
он ведет противо кремлевскую политику.
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09.12.2022 13:36 Відповісти
Oni poderzivaet armiju fashistko-naistkoi roSSiji!!!
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09.12.2022 13:44 Відповісти
Це проблема засрашки, а не Балтії чи України.

З якого переляку, ми маємо співчувати пропагандистській конторі, що ниє про те, як важко чмобікам вбивати українців?
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09.12.2022 13:56 Відповісти
Opoziciju, kakuju? Latvija?
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09.12.2022 13:34 Відповісти
Vi xotite skazat chto mi Latvija dolzni imet tex, kto poderzivaet nacistko-fashistkuju armiju putina *****?
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09.12.2022 13:41 Відповісти
Nam xorosho izvesno kto takie roSSijani, esli bi mi nebili NATO oni ubivali bi i nash narod, kak delalajut eto Ukraine!!!
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09.12.2022 13:51 Відповісти
не пиши ерунды - дождь никакая не опозиция там работают скрытые фсбшные консервы как и на эхо масквы и осатльных конторских помойках
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09.12.2022 15:26 Відповісти
эта контора запрещена в РФ, этим все сказано.
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10.12.2022 04:44 Відповісти
ничего она не запрещена - она просто вещает на ютубе и они поддерживают свои чмобиков убийц и словом и деньгами
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05.01.2023 08:41 Відповісти
Пара провокаторов внутри и канал закрыт

У кацапов так часто делается
И в Латвии сработало
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09.12.2022 13:34 Відповісти
Unas tolko dolzni bit tolko xoroshie roSSijani, toist 200...
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09.12.2022 13:36 Відповісти
Неправильно
Все 100 миллионов не убрать
Нужно чтобы более менее нормальные убрали неадекватных

"Либералы" не лезут с войной

Это Х-ло осмелел когда оппозицию придушил и СМИ захватил
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09.12.2022 13:44 Відповісти
Vi trol roSSijskiji? Kavo Krim?
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09.12.2022 13:45 Відповісти
Глупо

"Тролль" Чей Крым" и т.п.
УКРАИНСКИЙ он если не знаете
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09.12.2022 13:48 Відповісти
Otvet verniji, Krim bil i est Ukrainskiji.
Za to skaski pro xoroshix ruSSkix, liberalov nepravdivie, eto pokazal Dozd. Im poverili, zapustili Latvija, rezultate oni poderzali roSSijan ubivajushtix ukrainskix detei, zenshtin, starikov...
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09.12.2022 13:57 Відповісти
А карта с Крымом тоже сами показали?
Там провокаторы возможно

Одного уволили сразу

Вообще конечно уровень не тот что раньше

Например старое НТВ когда перед ними фсбшники оправдывались даже
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09.12.2022 14:10 Відповісти
Xoroshiji roSSijanin ne v roSSie tolko 200..., vot i ves razgavor pro xoroshix, liberalov...
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09.12.2022 14:21 Відповісти
Просто не помните 90е и начало 2000х
Х-ло с этим 10 лет боролся примерно

За границей согласен никому из рф делать нечего

Пусть Х-ла сначала свалят и его кодло
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09.12.2022 14:26 Відповісти
Soglasen, kogda navidut porjadok u sebbja, togda i liberalami mozno budet obshtjatca kak ljudmi. A ja xorosho pomnju 90, i do etova bil disidentom sovka, takshto roSSijan znaju otlichnoi i po etomu znaju xoroshie 200...
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09.12.2022 14:33 Відповісти
так на твоем кремлевском дожде и не знают что Крым Украинский
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09.12.2022 15:29 Відповісти
ты беса гонишь каких провокаторов ? это ихнее кремлевское нутро послушай что несет их директор синдеева подружка жены алкаша медведева
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09.12.2022 15:28 Відповісти
Латиші!
Женіть нахрін кацапів із своєї країни, інакше вони будуть вашу кров пити як п'ють в Україні!
І називають це не війною, агресією чи вторгненням, а сором'язливо - Особою воєнною оперецією!
Падлюки!
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09.12.2022 13:26 Відповісти
Памагите, караул кароших рузких лицензии лишают!!!
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09.12.2022 13:27 Відповісти
Про що мова взагалі? Всі кацапи-лайно.
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09.12.2022 13:28 Відповісти
Старая-старая шутка:
- "На улице шел дождь и рота солдат".
Новое время - новые образы.
Сначала приходит такой безобидный и насквозь либеральный "Дождь", потом приходит "великая русская культура" с Пушкиным и Достоевским, а вслед за ними уже придет и "рота солдат" с русскими порядками - с НКВД-МГБ-КГБ, с депортациями-экспроприациями, с расстрелами и выселениями...
А всего то делов...
Не хотите россии у себя дома - пускайте "Дождь" к себе домой.
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09.12.2022 13:34 Відповісти
"Не хотите россии у себя дома - пускайте "Дождь" к себе домой."

Не хотите россии у себя дома - НЕ пускайте "Дождь" к себе домой.
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09.12.2022 13:55 Відповісти
А іноземні дипломати не хочуть дізнатись у української влади - чому вилучені із цифрового мовлення Т2 канали "Прямий", "5-ий" та "Еспресо"?
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09.12.2022 13:37 Відповісти
нормальні дипломати і так це знають. Недарма умовою виконання етапу руху України в ЄС+НАТО при отриманні кандидатства було "демократизація державної політики в сфері ЗМІ"
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09.12.2022 14:48 Відповісти
Цікаво, що усі блохєри-«ліберали» нарешті попалились та довели всьому світу, що вони такі ж самі імперці, просто кремль їм більше платить, щоб вони грали в опозицію до впади. Усі ці Каци, Латиніни, Чічваркини та інші - всі співчувають дождю та виправдовують їх , всі, окрім Невзорова. Глєбич таки з «хароших рузкіх» залишився один.
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09.12.2022 14:16 Відповісти
Глебыч молоток шифруется держится до последнего - НО все его друзья это как раз кремлевские консервы типа латыниной белковского и остальных фсбшных сливных бачков - очень странно да?
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09.12.2022 15:32 Відповісти
 
 