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Після останньої атаки енергосистема України досить швидко увійшла в стабільний режим функціонування, - Кудрицький

херсонщина,енергетика

Енергосистема України після останньої ракетної атаки російських військ 5 грудня увійшла в стабільний режим функціонування досить швидко.

Про це повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Цього разу особливо вдало спрацювало ППО, вдалося збити більше ракет, ніж раніше. І це стало тим фактором, що остання атака не мала таких руйнівних наслідків, як попередні", - сказав він.

Кудрицький також зазначив, що у деяких регіонах, де енергооб'єкти пошкоджені, відновлювальні роботи тривають.

"Це магістральні підстанції, а також електростанції - як приватні, так і комунальні. Відновлення триває постійно", - зазначив голова "Укренерго"

Читайте на "Цензор.НЕТ": В енергосистемі значний дефіцит потужності, кілька областей перевищили ліміти. Непроста ситуація на Київщині, - "Укренерго"

Автор: 

енергетика (2583) електроенергія (6185) Укренерго (2688) Кудрицький Володимир (189)


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Топ коментарі
+9
Что то не видно "улучшений"-раньше свет был 3/3 часа,а сейчас 2 часа есть а 4 нетути - плюс экстренные врубают когда хотят или вообще на график плюют...но кудрицкому наверное виднее-он без света точно не сидит - и это еще морозов нет...
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09.12.2022 13:47
+8
Да-да, стабільно вимкнено)) спасибі велике!
Чи то про кончу-заспу мова йде?
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09.12.2022 13:44
+6
Ну да начали отключать больше в тех городах, в которых раньше почти не отключали свет. При чем это началось со следующего дня после обстрела, а не с этого же.
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09.12.2022 13:36
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Ну да начали отключать больше в тех городах, в которых раньше почти не отключали свет. При чем это началось со следующего дня после обстрела, а не с этого же.
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09.12.2022 13:36 Відповісти
Да-да, стабільно вимкнено)) спасибі велике!
Чи то про кончу-заспу мова йде?
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09.12.2022 13:44 Відповісти
Потерпим . Совет : аккумулятор + автозарядка и светодиодные модули на 12в . На очень долго хватает . Не надо тратить деньги на батарейки и свечки .
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09.12.2022 13:47 Відповісти
Ану придумай,як потерпіти,коли в квартирі ВСЕ електричне?Навіть "Мівіну" не запарити.Хоча,нещодавно писали,що справжні герої ії заливали ледь теплою водою.Хоча дуже схоже,що цією водою на всіх побризкали.
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09.12.2022 13:55 Відповісти
Туристическая печь + баллон с газом . Баллон лучше держать на балконе . Мои дети живут на 5-м этаже . Ничего , получается . Твоя истерика слишком рано началась . Впереди ЗИМА .
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09.12.2022 14:00 Відповісти
А де ти побачив "істєріку"?Те що "впєрєді зіма" я і без тебе знаю.Коли перемерзне водопостачання на вході в будинок,ось тоді буде "істєріка",та як коли вирубають світло,то з крану теж чогось ніхера не тече.І туристична плитка з газовим балоном ну ніяк не зігріють і не розтоплять.
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09.12.2022 14:15 Відповісти
Для чего паника ? Что ты предлагаешь ? Все понимают , что зимой будет жопа . Скажу тебе честно , я живу в частном секторе . Есть дрова , генератор , бензин , запас воды , буржуйка . Для всех этих благ построили помещение . Будем греть детей и готовить еду . Понятно , всех не спасём . Ну хоть кому-то поможем . Вы тоже пытайтесь себе помочь .
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09.12.2022 14:23 Відповісти
Что то не видно "улучшений"-раньше свет был 3/3 часа,а сейчас 2 часа есть а 4 нетути - плюс экстренные врубают когда хотят или вообще на график плюют...но кудрицкому наверное виднее-он без света точно не сидит - и это еще морозов нет...
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09.12.2022 13:47 Відповісти
Мне то проще - просто есть много знакомых у которых эл.отопление (в свое время повелись на удочку что так будет дешевле чем газом),вот им что делать? Плюс в городе есть куча домов где приготовление пищи (плиты) только на электрике - им акум. точно не поможет - на генераторы и топливо цены просто космос - так что будет "весело".
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09.12.2022 13:59 Відповісти
А може "паіскать варіант" взяти чиновників за сраку і заставити виконувати свою роботу як слід?
Швидше за все, атомні електростанції працюють на експорт, бо ж контракти. А для ТЕЦ, частина яких справді пошкоджена, у нас тупо немає вугілля, бо вугілля з західної частини країни не має такої теплотворної здатності, як вугілля зі Сходу.
Влітку, коли говорилось про можливі обстріли зимою, ніхто із зелені не чесався.
Тепер вони просто вимикають світло, пропонують купити генератор, або їхати в теплі краї.
За@бца!
Їй-богу, немає на чинуш Сашка Білого. Потримати б за кадик пару начальників в костюмах, світло бігом з*явилось би...
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09.12.2022 14:31 Відповісти
Відкрию вам очі. але в українських АЕС немає реальної змоги експортувати електроенергію, як би не хотілось.
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09.12.2022 15:10 Відповісти
Дехто висмоктує зраду з самих несподіваних місць )))
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09.12.2022 15:16 Відповісти
А ви голова Енергоатому?
Чи просто в Інтернеті шарите?
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09.12.2022 20:36 Відповісти
Да при чем тут окоп. Просто комуникация с обществом должна быть честной. А они говорят дефицит в энергосистеме 17 процентов, но отключений почему-то становится все больше и больше. Нельзя исключать так же и саботаж на местах кстати, коллаборанты тоже ведь могут быть
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09.12.2022 13:58 Відповісти
це єдина альтернатива?
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09.12.2022 14:01 Відповісти
Вот у меня так было, даже лучше и это в день обстрела, где якобы где-то попали в Киевской области, только на 3 часа свет вырубили пог графику, а дальше 9 часов был свет, а вот со следующего дня начались приколы. То есть у меня такое впечетление, что починить со стороны Укрэнерго это просто больше отключать свет тем у кого его было больше после каждого обстрела. Чинить видимо глобально ничего не будут до конца зимы, а то и марта
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09.12.2022 13:56 Відповісти
Аналогично...как под копирку.
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09.12.2022 14:01 Відповісти
Прикол в том, что Кулеба через несколько часов почле обстрела заявил что ничего критичного в попадании нет. А потом что-то резко типа плохо стало и вообще полобласти будет без света. Короче, очень странные дела
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09.12.2022 14:05 Відповісти
Не шукайте зраду, влучили в найбільшу в області Трипільську ТЕС, її довелось зупиняти
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09.12.2022 15:26 Відповісти
Все по талмудам радянських "мудреців"-управлєнців.
"Штоб карова давала больше малака і мєньше єла сєна, єйо надо чящє даіть і мєньше карміть".
Причому ще мають шалену наглість в платіжку вставлять авансову оплату наперед!
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09.12.2022 16:39 Відповісти
блд, ну коли ж ці чмошники позатулюються
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09.12.2022 14:08 Відповісти
Наперсточники х@рові!
У мене вчора в офісі в центрі обласного центру електрики не було з 8 ранку до 19 вечора! Це називається "стабільний стан"?!
Про яку роботу, яку зарплату, які заробітки і податки ви говорите?!
Зате в розважальному центрі Промінь світла не вимикають зовсім!
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09.12.2022 14:20 Відповісти
В ТРЦ может быть генератор, теоретически
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09.12.2022 14:30 Відповісти
Думаєте, воні дурні витрачати десятки тисяч доларів на купівлю та обслуговування генераторів? Такий генератор споживає за годину літрів 20 бензину!
Простіше парєшать, що вони і роблять!
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09.12.2022 14:47 Відповісти
Якщо ви кажете, що так просто "парешать", то чому ваша компанія просто не "парешає", щоб і у вас була електроенергія?
Або все набагато простіше і ТЦ реально поставив генератор, як це зробила більшість Київських ТЦ, бо витрати набагато менше, ніж потенційний збиток від простою.
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09.12.2022 15:13 Відповісти
 
 