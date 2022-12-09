Після останньої атаки енергосистема України досить швидко увійшла в стабільний режим функціонування, - Кудрицький

Енергосистема України після останньої ракетної атаки російських військ 5 грудня увійшла в стабільний режим функціонування досить швидко.

Про це повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Цього разу особливо вдало спрацювало ППО, вдалося збити більше ракет, ніж раніше. І це стало тим фактором, що остання атака не мала таких руйнівних наслідків, як попередні", - сказав він.

Кудрицький також зазначив, що у деяких регіонах, де енергооб'єкти пошкоджені, відновлювальні роботи тривають.

"Це магістральні підстанції, а також електростанції - як приватні, так і комунальні. Відновлення триває постійно", - зазначив голова "Укренерго"

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