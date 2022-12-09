Після останньої атаки енергосистема України досить швидко увійшла в стабільний режим функціонування, - Кудрицький
Енергосистема України після останньої ракетної атаки російських військ 5 грудня увійшла в стабільний режим функціонування досить швидко.
Про це повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Цього разу особливо вдало спрацювало ППО, вдалося збити більше ракет, ніж раніше. І це стало тим фактором, що остання атака не мала таких руйнівних наслідків, як попередні", - сказав він.
Кудрицький також зазначив, що у деяких регіонах, де енергооб'єкти пошкоджені, відновлювальні роботи тривають.
"Це магістральні підстанції, а також електростанції - як приватні, так і комунальні. Відновлення триває постійно", - зазначив голова "Укренерго"
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Чи то про кончу-заспу мова йде?
Швидше за все, атомні електростанції працюють на експорт, бо ж контракти. А для ТЕЦ, частина яких справді пошкоджена, у нас тупо немає вугілля, бо вугілля з західної частини країни не має такої теплотворної здатності, як вугілля зі Сходу.
Влітку, коли говорилось про можливі обстріли зимою, ніхто із зелені не чесався.
Тепер вони просто вимикають світло, пропонують купити генератор, або їхати в теплі краї.
За@бца!
Їй-богу, немає на чинуш Сашка Білого. Потримати б за кадик пару начальників в костюмах, світло бігом з*явилось би...
Чи просто в Інтернеті шарите?
"Штоб карова давала больше малака і мєньше єла сєна, єйо надо чящє даіть і мєньше карміть".
Причому ще мають шалену наглість в платіжку вставлять авансову оплату наперед!
У мене вчора в офісі в центрі обласного центру електрики не було з 8 ранку до 19 вечора! Це називається "стабільний стан"?!
Про яку роботу, яку зарплату, які заробітки і податки ви говорите?!
Зате в розважальному центрі Промінь світла не вимикають зовсім!
Простіше парєшать, що вони і роблять!
Або все набагато простіше і ТЦ реально поставив генератор, як це зробила більшість Київських ТЦ, бо витрати набагато менше, ніж потенційний збиток від простою.