Від Червоного Хреста не бачимо рішучості та конкретних дій, варто шукати нові лінії співпраці, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський сподівається, що поверненню додому військовополонених і депортованих допоможе співпраця омбудсменів.

Про це глава держави заявив, виступаючи в Києві на міжнародній конференції "Права людини в темні часи", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"У часи, коли ми, м'яко кажучи, не бачимо рішучості та конкретних дій від таких організацій, як Міжнародний комітет Червоного хреста, ми маємо шукати та знаходити нові формати взаємодії. Якщо ми не бачимо відгуку, ми маємо шукати нові лінії співпраці. Можливо, саме система омбудсменів допоможе нас із вами наблизити до бажаного результату, до повернення додому всіх українців, дорослих, дітей, які силою утримуються на території РФ", - сказав Зеленський.

"Варто хоча б спробувати", - додав Зеленський.

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