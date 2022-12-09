Від Червоного Хреста не бачимо рішучості та конкретних дій, варто шукати нові лінії співпраці, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський сподівається, що поверненню додому військовополонених і депортованих допоможе співпраця омбудсменів.
Про це глава держави заявив, виступаючи в Києві на міжнародній конференції "Права людини в темні часи", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"У часи, коли ми, м'яко кажучи, не бачимо рішучості та конкретних дій від таких організацій, як Міжнародний комітет Червоного хреста, ми маємо шукати та знаходити нові формати взаємодії. Якщо ми не бачимо відгуку, ми маємо шукати нові лінії співпраці. Можливо, саме система омбудсменів допоможе нас із вами наблизити до бажаного результату, до повернення додому всіх українців, дорослих, дітей, які силою утримуються на території РФ", - сказав Зеленський.
"Варто хоча б спробувати", - додав Зеленський.
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а чи не ви підставили його коли сказали всьому світу що саме Ч.Х.
дав гарантії що до здачі азовсталі???
бо саме ви з єрмаком наказали здатися.
чи не під ЧХ в Україну їдуть тисячі фур гуманітарки
чи може ЧХ стали контролювати куда ви діваєте цю гуманітарку???
ніхто не може домовитися з ******
а ЧХ зобов,язаний домовитись????
я ридаю
І це стосується не лише Червоного Хреста.
Насамперед це - ООН, ОБСЄ, Рада Європи, МАГАТЕ і т.п. і т.д.
Моральне право стати ініціатором таких змін має нині одна держава - Україна.
На жаль, не бачу від наших Просвітленних Мівіною жодної ідеї щодо нового, майбутнього світопорядку, в якому не має бути місця московії як одного із центрів впливу на світову політику..
на АЕС когось пустили??
в Оленівку пустили хоч кого небудь
чи щоб прикрити половину призначених моньою керівників відомств, які є зрадниками
теж зробите винуватим ЧХ
я топчу трасу і бачу купу машин ЧХ
допомагають як можуть
а вони нам щось винні????
чи вони винні що американські позашляховики ДУСя ******** у ЗСУ
не шукайте крайніх,
ворог в раші і на банковій