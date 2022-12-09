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Новини Війна
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Від Червоного Хреста не бачимо рішучості та конкретних дій, варто шукати нові лінії співпраці, - Зеленський

зеленський

Президент Володимир Зеленський сподівається, що поверненню додому військовополонених і депортованих допоможе співпраця омбудсменів.

Про це глава держави заявив, виступаючи в Києві на міжнародній конференції "Права людини в темні часи", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"У часи, коли ми, м'яко кажучи, не бачимо рішучості та конкретних дій від таких організацій, як Міжнародний комітет Червоного хреста, ми маємо шукати та знаходити нові формати взаємодії. Якщо ми не бачимо відгуку, ми маємо шукати нові лінії співпраці. Можливо, саме система омбудсменів допоможе нас із вами наблизити до бажаного результату, до повернення додому всіх українців, дорослих, дітей, які силою утримуються на території РФ", - сказав Зеленський.

"Варто хоча б спробувати", - додав Зеленський.

Читайте: Президентка Червоного Хреста Сполярич-Еггер прибула в Україну

Автор: 

Зеленський Володимир (23732) Червоний Хрест (402) полонені (2259)


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Топ коментарі
+7
Ч.Х. длявас куйовий???
а чи не ви підставили його коли сказали всьому світу що саме Ч.Х.
дав гарантії що до здачі азовсталі???
бо саме ви з єрмаком наказали здатися.
чи не під ЧХ в Україну їдуть тисячі фур гуманітарки
чи може ЧХ стали контролювати куда ви діваєте цю гуманітарку???
ніхто не може домовитися з ******
а ЧХ зобов,язаний домовитись????
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09.12.2022 13:55
+7
Красный крест полное и бесполезное говно как и ОБСЕ и ТД.
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09.12.2022 14:01
+6
окуїти.А наша зелена влада робить якісь рухи та спроби для повернення наших громадян з рашки чи тільки від інших це вимагає?
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09.12.2022 13:57
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09.12.2022 13:42 Відповісти
та да, воно не баче. воно баче тільки дії дєрьмака, татарова, агрохламідії і жирного стіфанчюка.
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09.12.2022 13:53 Відповісти
Ч.Х. длявас куйовий???
а чи не ви підставили його коли сказали всьому світу що саме Ч.Х.
дав гарантії що до здачі азовсталі???
бо саме ви з єрмаком наказали здатися.
чи не під ЧХ в Україну їдуть тисячі фур гуманітарки
чи може ЧХ стали контролювати куда ви діваєте цю гуманітарку???
ніхто не може домовитися з ******
а ЧХ зобов,язаний домовитись????
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09.12.2022 13:55 Відповісти
чого ти кричиш? Просто дай відповідь на питання скільки раз ЧХ, згідно ЖК домігся зустрічі з нашими хлопцями? ***** займатись підміной понять?
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09.12.2022 17:44 Відповісти
окуїти.А наша зелена влада робить якісь рухи та спроби для повернення наших громадян з рашки чи тільки від інших це вимагає?
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09.12.2022 13:57 Відповісти
Красный крест полное и бесполезное говно как и ОБСЕ и ТД.
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09.12.2022 14:01 Відповісти
Може бути, але не треба було підставляти ЧХ і говорити що вони щось обіцяли по обміну азовців, коли вони не чого не обіцяли.
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09.12.2022 15:35 Відповісти
вони згідно ЖК зобов'язані контролювати умови і стан полонених, але роблять тільки з одного боку.
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09.12.2022 17:45 Відповісти
Это сейчас не видно . А раньше очень даже видно было , когда фуры 8 лет в ордло ездли беспрерывно .
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09.12.2022 14:09 Відповісти
Все як у кацапській методичці. Треба знайти зовнішнього ворога, та відвести від себе підозру що все про...бав. Винна німечина, винні штати, винни червоний хрест та клятий порошенко з порохлботами. Та нічого що пів світу озброює та вдягає армію та кормлять переселенців і біженців.
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09.12.2022 14:13 Відповісти
Вовка ЧЕМБЕРЛЕНСЬКИЙ два роки зливав підготовку до війни, потім спішив домовлятись, порозставляв на посади мародерів - а тепер вимагає рішучості від інших?
я ридаю
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09.12.2022 15:32 Відповісти
Уся система міжнародних організайцій, що виникла після 2WW, має бути повністю переформатована.
І це стосується не лише Червоного Хреста.
Насамперед це - ООН, ОБСЄ, Рада Європи, МАГАТЕ і т.п. і т.д.
Моральне право стати ініціатором таких змін має нині одна держава - Україна.
На жаль, не бачу від наших Просвітленних Мівіною жодної ідеї щодо нового, майбутнього світопорядку, в якому не має бути місця московії як одного із центрів впливу на світову політику..
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09.12.2022 17:11 Відповісти
ОБСЄ, МАГАТЕ це структури ООН...насправді зміни будуть, те що ти не бачиш нічого не значить, але треба спочатку покінчини з пуйлом. Бо зараз ми хоч якось ці структури заставляємо ворушитись, а як казати наразі про їх реформування на державноиу рівні, вони ,в кращому випадку будуть відморожуватись, бо за свої теплі місця хвилюються
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09.12.2022 17:49 Відповісти
а їх туда хтось пускав?
на АЕС когось пустили??
в Оленівку пустили хоч кого небудь
чи щоб прикрити половину призначених моньою керівників відомств, які є зрадниками
теж зробите винуватим ЧХ
я топчу трасу і бачу купу машин ЧХ
допомагають як можуть
а вони нам щось винні????
чи вони винні що американські позашляховики ДУСя ******** у ЗСУ
не шукайте крайніх,
ворог в раші і на банковій
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09.12.2022 18:30 Відповісти
 
 