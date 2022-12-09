Канада запровадила санкції проти 33 нинішніх або колишніх високопосадовців Росії та шести компаній за порушення прав людини

МЗС Канади оголосило про нові обмежувальні заходи через порушення прав людини проти Росії, Ірану й М’янми.

Про це повідомляє Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

"Потрібно зробити ще багато, але Канада ніколи не перестане відстоювати права людини", — заявила міністр закордонних справ країни Мелані Джолі.

Під нові санкції потрапили 33 нинішніх або колишніх високопосадовців Росії та шість компаній, причетних до "систематичних порушень прав людини російських громадян, які протестували проти вторгнення Росії в Україну".

Також санкції були накладені на 22 особи в Ірані, серед яких були високопоставлені працівники судової системи, пенітенціарної системи та правоохоронних органів, а також політичні лідери, такі як старші помічники верховного лідера Ірану аятолли Алі Хаменеї та представники державних ЗМІ.

Окрім Ірану та Росії, Канада також наклала санкції на 12 осіб і три компанії в М’янмі, які виконують ключові функції від імені збройних сил М’янми, сприяють постачанню зброї військовим і насильству з боку збройних сил.

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