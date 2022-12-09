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Новини Війна
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Понад 60% ракет, випущених Росією з початку вторгнення, були націлені на цивільні об’єкти, - Зеленський

ракета

Із усієї кількості ракет, випущених російською армією від 24 лютого по Україні, 62% були направлені проти цивільних об’єктів.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський на міжнародній конференції "Права людини в темні часи", присвяченій 74-й річниці з дня ухвалення та проголошення Генеральною асамблеєю ООН Загальної декларації прав людини, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Глава держави наголосив, що злочини російської держави на території України і проти українців безпрецедентні з часів Другої світової війни.

"Українські міста та наші містечка, наші села, які російська артилерія розбиває просто на каміння, не одне, не два, а десятки таких зруйнованих міст і сіл. Авіаційні, ракетні терори, удари Російської Федерації, які так нагадують нацистські бомбардування Британії - Лондона. З усіх ракет, які були випущені російською армією від 24 лютого, 62% були направлені саме проти цивільних об’єктів. Проти людей. Проти людяності", - сказав Зеленський.

Також він розповів про фільтраційні табори, створені росіянами на території України, виявлені катівні та масові захоронення людей. Згадав і про примусову депортацію росіянами українців.

"Більше 2 мільйонів людей вивезено. Незаконне усиновлення в російських родинах наших українських діточок, які були фактично викрадені, викрадені з України. Злочинна мобілізація громадян України на окупованій території в окупаційну армію. Все це реальні приклади", - наголосив глава Української держави.

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Також він згадав про мінний терор проти українців, постійні обстріли, жертви в прикордонній зоні з Російською Федерацією та у прифронтових районах.

"Це все такий страшний обсяг скоєних злочинів і зруйнованих доль, життів людей. Все це так і є, це трагедія, такий масштаб", - додав Зеленський.

Автор: 

армія рф (17277) Зеленський Володимир (23732) ракети (4019) росія (65010)


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Браво лідору ********** 😆
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09.12.2022 14:03 Відповісти
А скільки ракет ми випустили на лаптєстану? Чому досі нам нема чим потужно бавовнути по якомусь військовому заводу?
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09.12.2022 14:13 Відповісти
Тому що ми вибрали до влади

Зека

Злодія

Клоуна

Тому в нас в країні нема зброї в війна.
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09.12.2022 14:44 Відповісти
А русня по другому не может.
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09.12.2022 14:23 Відповісти
А тепер спитай себе - пуляла б русня по цих об'єктах якби знала про отвєтку?
А де наша отвєтка?
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09.12.2022 14:31 Відповісти
В асфальті великого крадівництва наша отвєтка.
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09.12.2022 15:42 Відповісти
Просто хотілося б дізнатися: а скільки ракет було виготовлено в Україні за 2.5 років правління цього клоунського імбіцила? 2 чи 3? А може 5?
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09.12.2022 15:41 Відповісти
Тю, шо за предъЯва. Он же еще во времена мендельши, чи богдана вам честно сознался, что ничего никому не должен.
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09.12.2022 17:04 Відповісти
США попередили в п'ятницю, що Росія та Іран нарощують військову співпрацю до такої міри, яка є "шкідливою" для України та сусідів Ірану.

Посилаючись на оцінки розвідки, речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі охарактеризував "безпрецедентний рівень військово-технічної підтримки, який перетворює їхні відносини в повноцінне оборонне партнерство".

Кірбі заявив, що іранські пілоти проходять підготовку до польоту російських винищувачів Сухого Су-35, які, як очікується, будуть поставлені в наступному році. Це "значно зміцнило б військово-повітряні сили Ірану щодо його регіональних сусідів", сказав він.

Тим часом Кірбі заявив, що Іран, як повідомляється, розглядає можливість створення спільної лінії з виробництва дронів в Росії.
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10.12.2022 05:52 Відповісти
 
 