Понад 60% ракет, випущених Росією з початку вторгнення, були націлені на цивільні об’єкти, - Зеленський
Із усієї кількості ракет, випущених російською армією від 24 лютого по Україні, 62% були направлені проти цивільних об’єктів.
Про це сказав президент України Володимир Зеленський на міжнародній конференції "Права людини в темні часи", присвяченій 74-й річниці з дня ухвалення та проголошення Генеральною асамблеєю ООН Загальної декларації прав людини, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Глава держави наголосив, що злочини російської держави на території України і проти українців безпрецедентні з часів Другої світової війни.
"Українські міста та наші містечка, наші села, які російська артилерія розбиває просто на каміння, не одне, не два, а десятки таких зруйнованих міст і сіл. Авіаційні, ракетні терори, удари Російської Федерації, які так нагадують нацистські бомбардування Британії - Лондона. З усіх ракет, які були випущені російською армією від 24 лютого, 62% були направлені саме проти цивільних об’єктів. Проти людей. Проти людяності", - сказав Зеленський.
Також він розповів про фільтраційні табори, створені росіянами на території України, виявлені катівні та масові захоронення людей. Згадав і про примусову депортацію росіянами українців.
"Більше 2 мільйонів людей вивезено. Незаконне усиновлення в російських родинах наших українських діточок, які були фактично викрадені, викрадені з України. Злочинна мобілізація громадян України на окупованій території в окупаційну армію. Все це реальні приклади", - наголосив глава Української держави.
Також він згадав про мінний терор проти українців, постійні обстріли, жертви в прикордонній зоні з Російською Федерацією та у прифронтових районах.
"Це все такий страшний обсяг скоєних злочинів і зруйнованих доль, життів людей. Все це так і є, це трагедія, такий масштаб", - додав Зеленський.
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Тому в нас в країні нема зброї в війна.
А де наша отвєтка?
Посилаючись на оцінки розвідки, речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі охарактеризував "безпрецедентний рівень військово-технічної підтримки, який перетворює їхні відносини в повноцінне оборонне партнерство".
Кірбі заявив, що іранські пілоти проходять підготовку до польоту російських винищувачів Сухого Су-35, які, як очікується, будуть поставлені в наступному році. Це "значно зміцнило б військово-повітряні сили Ірану щодо його регіональних сусідів", сказав він.
Тим часом Кірбі заявив, що Іран, як повідомляється, розглядає можливість створення спільної лінії з виробництва дронів в Росії.