Понад 60% ракет, випущених Росією з початку вторгнення, були націлені на цивільні об’єкти, - Зеленський

Із усієї кількості ракет, випущених російською армією від 24 лютого по Україні, 62% були направлені проти цивільних об’єктів.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський на міжнародній конференції "Права людини в темні часи", присвяченій 74-й річниці з дня ухвалення та проголошення Генеральною асамблеєю ООН Загальної декларації прав людини, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Глава держави наголосив, що злочини російської держави на території України і проти українців безпрецедентні з часів Другої світової війни.

"Українські міста та наші містечка, наші села, які російська артилерія розбиває просто на каміння, не одне, не два, а десятки таких зруйнованих міст і сіл. Авіаційні, ракетні терори, удари Російської Федерації, які так нагадують нацистські бомбардування Британії - Лондона. З усіх ракет, які були випущені російською армією від 24 лютого, 62% були направлені саме проти цивільних об’єктів. Проти людей. Проти людяності", - сказав Зеленський.

Також він розповів про фільтраційні табори, створені росіянами на території України, виявлені катівні та масові захоронення людей. Згадав і про примусову депортацію росіянами українців.

"Більше 2 мільйонів людей вивезено. Незаконне усиновлення в російських родинах наших українських діточок, які були фактично викрадені, викрадені з України. Злочинна мобілізація громадян України на окупованій території в окупаційну армію. Все це реальні приклади", - наголосив глава Української держави.

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Також він згадав про мінний терор проти українців, постійні обстріли, жертви в прикордонній зоні з Російською Федерацією та у прифронтових районах.

"Це все такий страшний обсяг скоєних злочинів і зруйнованих доль, життів людей. Все це так і є, це трагедія, такий масштаб", - додав Зеленський.