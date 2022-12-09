"Дайте більше зброї для захисту та очищення нашої землі від російського агресора": Порошенко про нагороду Міжнародного демократичного союзу за Свободу

Під час отримання нагороди імені Буша-Тетчер за Свободу на Форумі Міжнародного демократичного союзу п’ятий президент України та лідер "ЄС" Петро Порошенко закликав західних союзників запроваджувати більше санкцій проти Росії..

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

"Не годуйте російського звіра доходами за енергоносії. Дайте більше зброї для захисту та очищення нашої землі від російського агресора. Нам потрібні системи протиповітряної оборони, такі як Patriot, реактивні винищувачі, як F-16, танки, як Abrams", - заявив Порошенко.

Також він наголосив, що злочинний режим Путіна має бути притягнутий до відповідальності за військові злочини та геноцид проти українців.

"Дякую за цю велику нагороду та за таку велику честь передати її хороброму та героїчному народу України, який день і ніч бореться з дуже могутнім і жорстоким ворогом – другою армією світу, ядерною державою та жорстоким неоімперіалістичним диктаторським режимом. Без тепла в домівках, але з теплом у серцях. Без води, але з жагою змусити ворога бігти. Без електроенергії в мережі, але з силою вистояти та перемогти", – сказав Порошенко.

"Українці прагнуть миру, але не шляхом капітуляції. Ми прагнемо миру через перемогу. Сотні наших партійців воюють на полі бою. Разом із сотнями тисяч українських воїнів, волонтерів, військовослужбовців сил територіальної оборони", – додав він.

Нагорода Буша-Тетчер за Свободу – це найвища відзнака Міжнародного демократичного союзу. Ця нагорода носить ім’я двох головних засновників IDU, історичних лідерів свого часу, чия спадщина втілює основну місію IDU щодо підтримки свободи та демократії в усьому світі: президента Джорджа Буша і прем’єр-міністра Маргарет Тетчер. Нагорода відзначає видатний внесок, зроблений членами партії IDU або окремими особами у просуванні основних цінностей, за які виступає IDU: свобода, демократія, права людини та верховенство права.

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