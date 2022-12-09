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"Дайте більше зброї для захисту та очищення нашої землі від російського агресора": Порошенко про нагороду Міжнародного демократичного союзу за Свободу

порошенко

Під час отримання нагороди імені Буша-Тетчер за Свободу на Форумі Міжнародного демократичного союзу п’ятий президент України та лідер "ЄС" Петро Порошенко закликав західних союзників запроваджувати більше санкцій проти Росії..

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

"Не годуйте російського звіра доходами за енергоносії. Дайте більше зброї для захисту та очищення нашої землі від російського агресора. Нам потрібні системи протиповітряної оборони, такі як Patriot, реактивні винищувачі, як F-16, танки, як Abrams", - заявив Порошенко.

Також він наголосив, що злочинний режим Путіна має бути притягнутий до відповідальності за військові злочини та геноцид проти українців.

"Дякую за цю велику нагороду та за таку велику честь передати її хороброму та героїчному народу України, який день і ніч бореться з дуже могутнім і жорстоким ворогом – другою армією світу, ядерною державою та жорстоким неоімперіалістичним диктаторським режимом. Без тепла в домівках, але з теплом у серцях. Без води, але з жагою змусити ворога бігти. Без електроенергії в мережі, але з силою вистояти та перемогти", – сказав Порошенко. 

"Українці прагнуть миру, але не шляхом капітуляції. Ми прагнемо миру через перемогу. Сотні наших партійців воюють на полі бою. Разом із сотнями тисяч українських воїнів, волонтерів, військовослужбовців сил територіальної оборони", – додав він.

Дайте більше зброї для захисту та очищення нашої землі від російського агресора: Порошенко про нагороду Міжнародного демократичного союзу за Свободу 01

Нагорода Буша-Тетчер за Свободу – це найвища відзнака Міжнародного демократичного союзу. Ця нагорода носить ім’я двох головних засновників IDU, історичних лідерів свого часу, чия спадщина втілює основну місію IDU щодо підтримки свободи та демократії в усьому світі: президента Джорджа Буша і прем’єр-міністра Маргарет Тетчер. Нагорода відзначає видатний внесок, зроблений членами партії IDU або окремими особами у просуванні основних цінностей, за які виступає IDU: свобода, демократія, права людини та верховенство права.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Відкрити двері в НАТО для України – це єдиний можливий спосіб зупинити війну в Європі, - Порошенко

Автор: 

нагорода (1258) Порошенко Петро (15166)


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Топ коментарі
+21
Поки справжні герої мівіну без кип'ятка їдять він там якісь Ф-16 просить!
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09.12.2022 15:44
+18
Треба комусь і реальною політикою займатися,поки пісюніст з булавою відосиками бавиться!
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09.12.2022 15:33
+14
Ну, зто ж винен, шо з партії діючого презедента основна маса депутатів - це зрадники і колоборанти.
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09.12.2022 15:54
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Яка прекрасна нагорода !
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09.12.2022 15:23 Відповісти
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09.12.2022 15:24 Відповісти
Треба комусь і реальною політикою займатися,поки пісюніст з булавою відосиками бавиться!
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09.12.2022 15:33 Відповісти
Нужно кому-то и пиаром заниматься. Скоро выборы.
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09.12.2022 15:39 Відповісти
хочь останнім часом почав одягати светер з довгим рукавом!
мабудь, хтось в його дупи прочитав скарги і підказав не палитися з температурою опалення в його офісі
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09.12.2022 15:44 Відповісти
Вже міг би і шось біленьке вдягнуть - зима на дворі, треба маскуватись.
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09.12.2022 15:51 Відповісти
Або в бункері знімає,а там стала 22С°.
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09.12.2022 16:13 Відповісти
А хто ті решта троє пенсіонерів?
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09.12.2022 15:50 Відповісти
Ну, зто ж винен, шо з партії діючого презедента основна маса депутатів - це зрадники і колоборанти.
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09.12.2022 15:54 Відповісти
Это ж как нужно было 5 лет работать, чтобы после себя оставить агентов, коллаборантов.. больше чем не агентов.....
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09.12.2022 16:13 Відповісти
За 5 лет они сами удрали или прятались на раше! А вот за год зезидента все вернились на хлебные места и так мародерят,что Янеку только пить от зависти остаеться!
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09.12.2022 16:18 Відповісти
Так большинство из них не смывались никуда. В Украине были. И где они прятались? И кто из прошлой власти их прикрывал и прятал? И главное зачем?
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09.12.2022 16:55 Відповісти
Так Словакия,Молдова,Венгрия и т.д. - области Украины?
А ордило и Крым подконтрольны Украине? Это большинство!
А люстрированых (прошлой властью,которая их "прикрывала")кто из этой власти на хлебные места вернул?
И как зе стал за 2 года $ милиардером,хоть и офшорным?
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09.12.2022 19:11 Відповісти
Та була в Україні одна партія "любітєлєй русского міра" , ОПЗЖ називалась...от там ці агенти і колабораціоністи переховувались....А ще було кубло масковскага сатанату ... з готелями і харчєвнямі для 'работніков фсб"... Можливо в цьому році ми їх всіх і "відспіваємо"...
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09.12.2022 19:12 Відповісти
З партії ЄС жодного зрадника та колоборанта. Ось так і працювали.
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09.12.2022 17:16 Відповісти
А причем тут партия ЕС, мы до нее еще не дошли, тем более тогда ее и не было? Ты скажи за БПП?
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09.12.2022 17:21 Відповісти
читай книжки. чи хоча би інтернет: будеш знати, що політична сила може міняти назви.
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09.12.2022 22:19 Відповісти
А це, випадково, не наша "Мар"яша Безумна" під новим "ніком" та прапорцем? Запашок схожий!
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09.12.2022 22:27 Відповісти
Побачимо. По ходу справи. Реєстрація то її сьогоднішня. А старий логін https://censor.net/user/121323 - ше дійсний; щоправда, сплячий вже пів-року. А цей логін вийшов чомусь під VPN...
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09.12.2022 22:33 Відповісти
Поки справжні герої мівіну без кип'ятка їдять він там якісь Ф-16 просить!
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09.12.2022 15:44 Відповісти
Є один гой, котрий це все просрав.
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09.12.2022 16:08 Відповісти
І навіть всі ті підірвані артсклади? Ужас!
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09.12.2022 16:15 Відповісти
Алеж без армії не здав 30% країни,як з армією здав оманський пісюніст, зі своїми слугами урода!
І це не кажучі про підірване/знищене самим зезидентом!
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09.12.2022 16:21 Відповісти
Ще один мінський договорняк Україна б не винесла
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09.12.2022 16:24 Відповісти
Оманський,а не минський.
І до речі,скільки складів з БК і зброєю віддав (не підірваних,а переданих!) зе расєянам?
Збудував для них дороги,щоб швидше окупували?
Це факт! 9 з 10 його доріг використали москсвини!
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09.12.2022 16:38 Відповісти
Танкам похер на якість дорожнього покриття
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09.12.2022 16:41 Відповісти
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09.12.2022 16:48 Відповісти
Ага. Тому вони і їхали колонами по дорогам "великого годівництва", не зустрічаючи спротиву,і не турбуючи сна окупантів!
А в цей час техніка і арта ЗСУ проривалися на схід,проти потоку авто біженців!
Ти з якої країни таку муйню пишеш? Всі в Україні це бачили!
І так і не відповів,куди поділись СБУ,МВС,керівництво ОДА зі слуг (за 12÷24 год.) з міст, які йшли під окупацію( по ОманськимПарижським домовленостям)!
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09.12.2022 19:00 Відповісти
Петро Олексійович, ви? Не впізнав. Багаті будете. )
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09.12.2022 19:11 Відповісти
Володимир Олександрович,ви? Чи Подляку доручили,за відсутністю клепки?!
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09.12.2022 19:14 Відповісти
Піди розкажи про це кацапам, які в березні на Чернігівщині танки і САУ в багнюці топили, чи "на пузо" садили! Їх того й палили масово з-за того, що вони асфальту трималися, "аки слепой - стены" Ти в ГСВГ у "підводних" військах служив? "Парашу" на свинарник возив на підводі?
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09.12.2022 22:34 Відповісти
не винесла би Україна паризький договорняк 09/12.2019р. з погодженням її фактичної капітуляції під т.зв. "формулою Штанмайєра" в касапських *********** хотєлках.

До речі, сьогодні річниця цієї ганьби, якщо хто не забув. І ще нагадаю, що ця ганьба не стала капітуляцією завдяки політичному спротиву українського народу, зокрема, Руху Опору Капітуляції, одним з очільників якого є місцеві блогери та .
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09.12.2022 22:29 Відповісти
Тим часом навіть ***** визнає ""
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09.12.2022 23:15 Відповісти
недалеко від істини, попри твої смайли
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10.12.2022 02:42 Відповісти
Ужас у клістронах. Скіки загинуло українських дітей від ракетних обстрілів націстів і це все на совісті зеленського.
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09.12.2022 17:13 Відповісти
Може на совісті путєна? Ти з якої країни пишеш?
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09.12.2022 17:18 Відповісти
А шо ***** дав команду дбр та сбу зняти з всіх систем української ППО клістрони? ***** цим скористувався чудово знаючи що Україна, завдяки зеленському беззахістна.
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09.12.2022 17:40 Відповісти
"*****" якраз і "дав команду" А "Блазень" з "д"Єрмом" її ретельно виконали!
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09.12.2022 22:29 Відповісти
Я про відомі суспільству факти.
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09.12.2022 22:39 Відповісти
І я - про "відомі" Англійці кажуть: "Якщо істота формою та кольором схожа на качку, крякає та плаває, як качка - то це - точно качка!"
Якщо людина паралізує ВСІ оборонні програми в країні, що перебуває в стані війни з РОсією та витрачає гроші з державного бюджету на "шопопало", скорочує армію та урізає її фінансування, відмовляється від закупок зброї та ***********, попри попередження розвідки союзників заперечує загрозу нападу Росії, знімає мінні загородження з боку загрози нападу, відмовляється мінувать дороги та мости з іншого боку загрози нападу, знімає клістрони з систем ППО, відводить війська з ліній оборони в тил - вона виконує забаганки ***** стосовно послаблення оборони України! Чи я неправий? Якщо так - то поясни - в чому саме?
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09.12.2022 22:52 Відповісти
Я про те що ще немає оприлюднених вказівок *****, ну чи через посередників, зеленському. Те шо гопнік-актор винен у тому всьому шо ви нарахували у мене немає жодного сумніву. Хочеться бачити оту всю ганьбу та зраду зеленого лайна з "преших вуст", а вона вспливе, рано чи ще раніше.
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09.12.2022 23:03 Відповісти
Знаєш - недавно тут оприлюднили "Заповіт Петра І" Трохи розбираючись у міжнародном публічному праві (а на ньому базується дипломатія) спробував проаналізувать Не прочитав і до половини - плюнув і покинув! Той ідіот, що це "створив", навіть не подумав про те, що до часів Бісмарка про "Німеччину", як про "суб"єкт міжнародного права", ніхто не говорив! А це - середина ХІХ століття А Петро жив у СІМНАДЦЯТОМУ" Так само і з "вказівками *****" Написать можна що-завгодно, але треба оцінювать насамперед практичні дії А я на них вказав чітко і недвозначно!
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09.12.2022 23:12 Відповісти
Для мене нема жодного сумніву у зраді зеленського. Я про його лекторат - він же для них "святий".
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09.12.2022 23:15 Відповісти
Звісно, пограбуваня твого помешканя буде на совісті злочинця,а не твого співмешканця, який вкрав всі замки!
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09.12.2022 19:03 Відповісти
Злочинець не полізе в ''помешкання" , в якому стоїть охорона з новітнім озброєнням і працюють ******* системи спостереження.... А от якщо цього не буде, а буде лише гарно вимощена плиткою доріжка....то чекай "злочинців"....
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09.12.2022 19:16 Відповісти
"гарно вимощена плиткою" и освещённая " доріжка"
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09.12.2022 22:08 Відповісти
https://eurosolidarity.org/2022/12/09/cze-nagoroda-vsogo-geroyichnogo-narodu-********-poroshenko-pro-vidznaku-mizhnarodnogo-demokratychnogo-soyuzu-za-svobodu/ Більше фото :
https://eurosolidarity.org/wp-content/uploads/2022/12/af8c26ba-51fd-4999-88b5-56c3862f6c2a-1024x683.jpeg .https://eurosolidarity.org/wp-content/uploads/2022/12/f8f07689-4dd9-4f8d-b29d-82570a5e0f8d-1024x683.jpeg . https://eurosolidarity.org/wp-content/uploads/2022/12/e0b78065-a344-4897-a59c-a3778cd5aa8e-1024x683.jpeg .https://eurosolidarity.org/wp-content/uploads/2022/12/21b04b2d-886d-4bc5-9b3a-469f587be0b1-1024x683.jpeg
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09.12.2022 22:38 Відповісти
https://t.me/Chornovil_official/10695 Тарас Чорновіл :
Петро Порошенко мав дуже насичений візит до США в рамках засідання Міжнародного Демократичного Союзу. Про це, звісно, ні слова не скажуть на окупаційному "загальнонаціональному телемарафоні". Бо це ж не візит видатного воєнного стратега Тищенка на місця бойової слави в Мукачівькому котлі та Ужгородсько-Будапештському прориві або знаменитої героїні всіх фронтів, "де стріляли" (але це не точно), Безуглої до Херсонщини на селфі...
Насправді, такі форуми мають основне значення для формування позиції істеблішменту цивілізованих країн, де діють принципи демократії, а не тупий і примітивний, скалькульований з Білорусі авторитаризм. Про підсумки, зустрічі тощо я ще опублікую тут посилання на відповідні дописи Петра Порошенка. А зараз про один спеціальний момент.
Петра Порошенка під час форуму нагородили відзнакою МДС за Свободу імені Буша-Тетчер. Він традиційно присвятив її всьому нашому незламному народу та героїчним ЗСУ. Порівняйте зелені пабліки, де не дуже однозначне, хоча в цьому випадку позитивне, відзначення людиною року видання Тайм дуже хтиво перейменували, обрізаючи другу частину "Духу України". У Порошенка все якраз навпаки.
Але я про інше. От чи багато в нас президентів та прем'єрів, яких би не просто пам'ятали через майже чотири роки після відставки, але пам'ятали позитивно й захоплено. А ще вважали за честь з ними спілкуватися, запрошували на міжнародні форуми, прислухалися до їхньої думки, вручали нагороди й відзнаки? Про Кравчука, й Кучму після відходу хтось крім путіна й лукашенки згадав? Про януковича взагалі мовчу. Ющенко став позитивною віхою історії й при ньому таки багато було зроблено, хоча ще більше недороблено. Але про нього забули в світі. Та й в Україні. Хіба мерзенні пошляки з кварталу часом за звичкою витирали об нього свої брудні ноги. З прем'єрів самостійно себе підтримує на поверхні завдяки власному безпековому форуму Арсеній Яценюк, та й того не особливо просять на важливі зустрічі чи консультації. Досі єдиним видатним політиком з України, якого хочуть чути й бачити, залишається Петро Порошенко.
Звісно, про це нема сенсу говорити тим, хто своїми мізками вище "...а ваша ліплєцкая фабріка" не піднявся. А варто б задуматися: хто поза межами України (а зрештою й тут, окрім прокурорів) згадає про Зеленського та всіх його урядовців і слуг уже через пару місяців після відходу? А коли й згадають, то що? Бо обкладинки навіть дуже впливових газет ідуть на макулатуру, а добра пам'ять і повага - вона або є, або ні...
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10.12.2022 15:17 Відповісти
 
 