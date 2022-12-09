"Дайте більше зброї для захисту та очищення нашої землі від російського агресора": Порошенко про нагороду Міжнародного демократичного союзу за Свободу
Під час отримання нагороди імені Буша-Тетчер за Свободу на Форумі Міжнародного демократичного союзу п’ятий президент України та лідер "ЄС" Петро Порошенко закликав західних союзників запроваджувати більше санкцій проти Росії..
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".
"Не годуйте російського звіра доходами за енергоносії. Дайте більше зброї для захисту та очищення нашої землі від російського агресора. Нам потрібні системи протиповітряної оборони, такі як Patriot, реактивні винищувачі, як F-16, танки, як Abrams", - заявив Порошенко.
Також він наголосив, що злочинний режим Путіна має бути притягнутий до відповідальності за військові злочини та геноцид проти українців.
"Дякую за цю велику нагороду та за таку велику честь передати її хороброму та героїчному народу України, який день і ніч бореться з дуже могутнім і жорстоким ворогом – другою армією світу, ядерною державою та жорстоким неоімперіалістичним диктаторським режимом. Без тепла в домівках, але з теплом у серцях. Без води, але з жагою змусити ворога бігти. Без електроенергії в мережі, але з силою вистояти та перемогти", – сказав Порошенко.
"Українці прагнуть миру, але не шляхом капітуляції. Ми прагнемо миру через перемогу. Сотні наших партійців воюють на полі бою. Разом із сотнями тисяч українських воїнів, волонтерів, військовослужбовців сил територіальної оборони", – додав він.
Нагорода Буша-Тетчер за Свободу – це найвища відзнака Міжнародного демократичного союзу. Ця нагорода носить ім’я двох головних засновників IDU, історичних лідерів свого часу, чия спадщина втілює основну місію IDU щодо підтримки свободи та демократії в усьому світі: президента Джорджа Буша і прем’єр-міністра Маргарет Тетчер. Нагорода відзначає видатний внесок, зроблений членами партії IDU або окремими особами у просуванні основних цінностей, за які виступає IDU: свобода, демократія, права людини та верховенство права.
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мабудь, хтось в його дупи прочитав скарги і підказав не палитися з температурою опалення в його офісі
А ордило и Крым подконтрольны Украине? Это большинство!
А люстрированых (прошлой властью,которая их "прикрывала")кто из этой власти на хлебные места вернул?
И как зе стал за 2 года $ милиардером,хоть и офшорным?
І це не кажучі про підірване/знищене самим зезидентом!
І до речі,скільки складів з БК і зброєю віддав (не підірваних,а переданих!) зе расєянам?
Збудував для них дороги,щоб швидше окупували?
Це факт! 9 з 10 його доріг використали москсвини!
А в цей час техніка і арта ЗСУ проривалися на схід,проти потоку авто біженців!
Ти з якої країни таку муйню пишеш? Всі в Україні це бачили!
І так і не відповів,куди поділись СБУ,МВС,керівництво ОДА зі слуг (за 12÷24 год.) з міст, які йшли під окупацію( по ОманськимПарижським домовленостям)!
До речі, сьогодні річниця цієї ганьби, якщо хто не забув. І ще нагадаю, що ця ганьба не стала капітуляцією завдяки політичному спротиву українського народу, зокрема, Руху Опору Капітуляції, одним з очільників якого є місцеві блогери та .
Якщо людина паралізує ВСІ оборонні програми в країні, що перебуває в стані війни з РОсією та витрачає гроші з державного бюджету на "шопопало", скорочує армію та урізає її фінансування, відмовляється від закупок зброї та ***********, попри попередження розвідки союзників заперечує загрозу нападу Росії, знімає мінні загородження з боку загрози нападу, відмовляється мінувать дороги та мости з іншого боку загрози нападу, знімає клістрони з систем ППО, відводить війська з ліній оборони в тил - вона виконує забаганки ***** стосовно послаблення оборони України! Чи я неправий? Якщо так - то поясни - в чому саме?
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Петро Порошенко мав дуже насичений візит до США в рамках засідання Міжнародного Демократичного Союзу. Про це, звісно, ні слова не скажуть на окупаційному "загальнонаціональному телемарафоні". Бо це ж не візит видатного воєнного стратега Тищенка на місця бойової слави в Мукачівькому котлі та Ужгородсько-Будапештському прориві або знаменитої героїні всіх фронтів, "де стріляли" (але це не точно), Безуглої до Херсонщини на селфі...
Насправді, такі форуми мають основне значення для формування позиції істеблішменту цивілізованих країн, де діють принципи демократії, а не тупий і примітивний, скалькульований з Білорусі авторитаризм. Про підсумки, зустрічі тощо я ще опублікую тут посилання на відповідні дописи Петра Порошенка. А зараз про один спеціальний момент.
Петра Порошенка під час форуму нагородили відзнакою МДС за Свободу імені Буша-Тетчер. Він традиційно присвятив її всьому нашому незламному народу та героїчним ЗСУ. Порівняйте зелені пабліки, де не дуже однозначне, хоча в цьому випадку позитивне, відзначення людиною року видання Тайм дуже хтиво перейменували, обрізаючи другу частину "Духу України". У Порошенка все якраз навпаки.
Але я про інше. От чи багато в нас президентів та прем'єрів, яких би не просто пам'ятали через майже чотири роки після відставки, але пам'ятали позитивно й захоплено. А ще вважали за честь з ними спілкуватися, запрошували на міжнародні форуми, прислухалися до їхньої думки, вручали нагороди й відзнаки? Про Кравчука, й Кучму після відходу хтось крім путіна й лукашенки згадав? Про януковича взагалі мовчу. Ющенко став позитивною віхою історії й при ньому таки багато було зроблено, хоча ще більше недороблено. Але про нього забули в світі. Та й в Україні. Хіба мерзенні пошляки з кварталу часом за звичкою витирали об нього свої брудні ноги. З прем'єрів самостійно себе підтримує на поверхні завдяки власному безпековому форуму Арсеній Яценюк, та й того не особливо просять на важливі зустрічі чи консультації. Досі єдиним видатним політиком з України, якого хочуть чути й бачити, залишається Петро Порошенко.
Звісно, про це нема сенсу говорити тим, хто своїми мізками вище "...а ваша ліплєцкая фабріка" не піднявся. А варто б задуматися: хто поза межами України (а зрештою й тут, окрім прокурорів) згадає про Зеленського та всіх його урядовців і слуг уже через пару місяців після відходу? А коли й згадають, то що? Бо обкладинки навіть дуже впливових газет ідуть на макулатуру, а добра пам'ять і повага - вона або є, або ні...