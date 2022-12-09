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З порту Одеси вийшло третє судно з українською пшеницею для Сомалі

корабель

У межах реалізації гуманітарної продовольчої ініціативи Grain from Ukraine з Одеського морпорту 9 грудня вийшло третє судно з 25 тис. т української продовольчої пшениці для Сомалі.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури України, інформує Цензор.НЕТ.

"NEVA - це вже третє судно в рамках ініційованої Президентом України Володимиром Зеленський Програми GrainFromUkraine. На борту перших двох суден - 55 тис. тонн української пшениці. Судна були направлені до Ефіопії, яка перебуває на межі голоду. Це продовольство для майже 200 тис. людей на рік", - йдеться в повідомленні. 

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зерно (3118) корабель (1612) Одеса (5440)


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В Україні війна і кому зараз треба Ефіопія ? Україна повинна думати за себе щоб в державі не було голоду а не за африканську країну.
АЛЕ ЦЕ Ж НАПЕВНО ООН ВИМАГАЄ ВІД УКРАЇНИ ПОСТАЧАТИ ЗЕРНО ДО КРАЇН АФРИКИ.
БО ВІДМОВА В ПАСТАВКАХ ЗЕРНА -БУДЕ ВІДМОВОЮ В ПОСТАВКАХ ЗБРОЇ
Тобто так шантажують Україною
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09.12.2022 14:10 Відповісти
Ви мабуть фахівець у цьому питанні. Скільки Україні потрібно зерна на рік-два і скільки залишилося на складах?
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09.12.2022 14:23 Відповісти
а тож пірати оголодають
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09.12.2022 14:32 Відповісти
Ну они голодные не должны выходить на разбой
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09.12.2022 14:39 Відповісти
сомалі - це курва наше все (сказав зєльонкін - і відрубався)
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09.12.2022 14:36 Відповісти
Сомалійські пірати могли би полегшити експорт зерна у Чорному морі.
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09.12.2022 14:46 Відповісти
нахиба єто отправлять африканским дегенератам, которые постоянно голосуют в ООН либо против нас, либо воздерживаются? Особенно это касается Эфиопии, в которой работает РПЦ и которая на еду для голодающих денег найти не может, но зато прекрасно может найти бабки на строительство огромной дамбы на Ниле, грозящей экологическими бедствиями и нехваткой воды для всех ее соседей.
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09.12.2022 15:14 Відповісти
 
 