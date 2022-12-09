З порту Одеси вийшло третє судно з українською пшеницею для Сомалі

У межах реалізації гуманітарної продовольчої ініціативи Grain from Ukraine з Одеського морпорту 9 грудня вийшло третє судно з 25 тис. т української продовольчої пшениці для Сомалі.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури України, інформує Цензор.НЕТ.

"NEVA - це вже третє судно в рамках ініційованої Президентом України Володимиром Зеленський Програми GrainFromUkraine. На борту перших двох суден - 55 тис. тонн української пшениці. Судна були направлені до Ефіопії, яка перебуває на межі голоду. Це продовольство для майже 200 тис. людей на рік", - йдеться в повідомленні.

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