УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10506 відвідувачів онлайн
Новини Війна
2 273 12

Переговори щодо постачання танків Leopard продовжуються, але рішення ще не ухвалено, - уряд Німеччини

леопард

Німеччина продовжує переговори з Вашингтоном та іншими партнерами щодо постачання танків Україні, але рішення щодо передачі своїх "Леопардів" поки що не прийняла.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявила представниця пресслужби федерального уряду Крістіне Гоффманн.

"Наш принцип відомий: ми не хочемо та не будемо постачати одноосібно, а лише в кооперації", - заявила Гоффманн і нагадала, що жодна з країн НАТО або партнерів досі не надала бойових танків для ЗСУ.

При цьому вона зауважила, що насправді відбуваються постійні та інтенсивні контакти між німецькою і американською сторонами, зокрема між радниками із зовнішньополітичних питань, відповідно, президента і канцлера щодо теми постачання Україні озброєнь.

Водночас Гоффманн наголосила, що ніколи з боку США не лунало вимог або навіть прохання передати Україні бойові танки Lеopard 2.

"Німеччина як суверенна держава сама може вирішувати, що їй постачати та що не постачати", - додала вона.

Представник Міноборони ФРН Арно Коллац своєю чергою додав, що "переговори ведуться по всіх позиціях", але на цей час новин щодо намірів Німеччини поставити танки немає.

Також читайте: США схвалять передачу Німеччиною Україні танків Leopard 2, - Бундестаг

Автор: 

Німеччина (7336) танк (2062)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+6
Наверное немчура даст эти танки на парад победы Украины на *********** не раньше. Эта соплежуйная тягомотина уже пол года тянется.
показати весь коментар
09.12.2022 14:41
+2
Німці нададуть "Леопарди " тоді коли ЗСУ будуть проводити зачистку Владивостока ? ))
показати весь коментар
09.12.2022 14:40
+2
"..заявила Гоффманн і нагадала, що жодна з країн НАТО або партнерів досі не надала бойових танків для ЗСУ."
--------
Хіба? Польща надавала, Чехія надавала...
показати весь коментар
09.12.2022 14:42
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Надо , чтобы прилетело не только в Польшу и Молдавию ?
показати весь коментар
09.12.2022 14:39 Відповісти
Шо геля інтриги плетє?
показати весь коментар
09.12.2022 14:39 Відповісти
Німці нададуть "Леопарди " тоді коли ЗСУ будуть проводити зачистку Владивостока ? ))
показати весь коментар
09.12.2022 14:40 Відповісти
Наверное немчура даст эти танки на парад победы Украины на *********** не раньше. Эта соплежуйная тягомотина уже пол года тянется.
показати весь коментар
09.12.2022 14:41 Відповісти
"..заявила Гоффманн і нагадала, що жодна з країн НАТО або партнерів досі не надала бойових танків для ЗСУ."
--------
Хіба? Польща надавала, Чехія надавала...
показати весь коментар
09.12.2022 14:42 Відповісти
Старі радянські.
Абрамсів, леопардів не надав ніхто. В першу чергу США, хоча давали їх і афганцям і іракцям...
показати весь коментар
09.12.2022 14:48 Відповісти
У німців всього 250 танків. Це мізер. Ну можуть передати штук 10. Не більше. ******* війна засвідчила що Німеччина може покладатися тільки на НАТО бо власна армія маленька і має недостатньо техніки. З другого боку їм варто було б вже давно ці 10 штук поставити для апробації в реальних бойових діях.
показати весь коментар
09.12.2022 14:49 Відповісти
80 стоять у виробника.
показати весь коментар
09.12.2022 15:12 Відповісти
Для контроля судоходного устья Днепра, усиления интенсивности обстрелов правого берега или масштабной воздушно-десантной операции с боями на побережье? Похоже, оккупанты никак не хотят оставить Херсон в покое: тактическая группа врага заняла часть острова Большой Потемкинский в днепровских плавнях и, в случае успешного закрепления, планирует определенные движения оттуда.
показати весь коментар
09.12.2022 14:51 Відповісти
не поспішай, Шольце, щоб зненацька не встигнути - продовжуй вивчати та обговорювати питання, бери приклад з генерала Міллі курвайогоматьзасрана )
показати весь коментар
09.12.2022 15:24 Відповісти
Бразильский серіал з тупими і непотрібними блачками.
показати весь коментар
09.12.2022 16:15 Відповісти
Якось воно вже і не віриться.
показати весь коментар
09.12.2022 18:37 Відповісти
 
 