Переговори щодо постачання танків Leopard продовжуються, але рішення ще не ухвалено, - уряд Німеччини

Німеччина продовжує переговори з Вашингтоном та іншими партнерами щодо постачання танків Україні, але рішення щодо передачі своїх "Леопардів" поки що не прийняла.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявила представниця пресслужби федерального уряду Крістіне Гоффманн.

"Наш принцип відомий: ми не хочемо та не будемо постачати одноосібно, а лише в кооперації", - заявила Гоффманн і нагадала, що жодна з країн НАТО або партнерів досі не надала бойових танків для ЗСУ.

При цьому вона зауважила, що насправді відбуваються постійні та інтенсивні контакти між німецькою і американською сторонами, зокрема між радниками із зовнішньополітичних питань, відповідно, президента і канцлера щодо теми постачання Україні озброєнь.

Водночас Гоффманн наголосила, що ніколи з боку США не лунало вимог або навіть прохання передати Україні бойові танки Lеopard 2.

"Німеччина як суверенна держава сама може вирішувати, що їй постачати та що не постачати", - додала вона.

Представник Міноборони ФРН Арно Коллац своєю чергою додав, що "переговори ведуться по всіх позиціях", але на цей час новин щодо намірів Німеччини поставити танки немає.

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